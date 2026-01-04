Watkins đang ở phiên bản hay nhất

Ba trận gần nhất tại Premier League, Ollie Watkins đều ghi dấu ấn trước Chelsea, Arsenal và Nottingham Forest.

Watkins đang bùng nổ.

Không ồn ào, không phô trương, tiền đạo của Aston Villa đang âm thầm trở thành mối đe dọa lớn nhất với mọi hàng thủ. Từ văn phòng, HLV Thomas Tuchel của tuyển Anh cũng chắc chắn có lý do để mỉm cười.

Cú đúp vào lưới Chelsea là lời cảnh báo đầu tiên. Watkins không cần nhiều cơ hội. Chỉ một khoảnh khắc mất tập trung của hàng phòng ngự đối phương là đủ để anh trừng phạt.

Bàn thắng vào lưới Arsenal sau đó càng khẳng định sự ổn định. Đó không phải khoảnh khắc ngẫu hứng, mà là kết quả của thói quen di chuyển thông minh và chọn vị trí cực chuẩn.

Trước Nottingham Forest thuộc vòng 20 Ngoại hạng Anh tối 3/1, kịch bản lặp lại. Watkins không bùng nổ bằng những pha xử lý hoa mỹ. Anh xuất hiện đúng thời điểm, đúng vị trí, kết thúc gọn gàng rồi biến mất khỏi ống kính truyền hình. Với các tiền đạo, đó là dấu hiệu của sự trưởng thành.

Phong độ của Watkins phản chiếu một Aston Villa đang thay da đổi thịt.

Phong độ của Watkins, người đã ghi 7 bàn tại Ngoại hạng Anh mùa 2025/26, phản chiếu một Aston Villa đang thay da đổi thịt. Dưới tay Unai Emery, đội bóng không còn chơi thứ bóng đá ngẫu hứng. Họ có cấu trúc rõ ràng, có những mảng miếng được lặp lại và có người kết thúc đáng tin cậy. Watkins đang hưởng lợi từ hệ thống ấy, nhưng anh cũng là trung tâm của nó.

Điểm mạnh của tiền đạo người Anh không nằm ở sức mạnh thuần túy hay kỹ thuật cầu kỳ. Watkins nguy hiểm bởi sự kiên nhẫn. Anh chờ đợi, kéo giãn hàng thủ, rồi băng cắt vào khoảng trống vừa mở ra. Khi hàng phòng ngự còn đang xoay sở, bóng đã nằm trong lưới.

Trong một giải đấu nơi mọi ánh đèn thường chiếu về Erling Haaland, Mohamed Salah hay những ngôi sao đắt giá, Watkins chọn cách đi con đường riêng. Anh không cần những tiêu đề hào nhoáng. Anh cần bàn thắng, đều đặn và đúng lúc.

Ba trận, ba dấu ấn, trước những đối thủ không hề dễ chịu. Đó không còn là chuỗi phong độ nhất thời. Đó là thông điệp rõ ràng rằng Watkins đang ở giai đoạn tốt nhất của sự nghiệp.

Và với bất kỳ đội bóng nào sắp đối đầu Aston Villa, mối đe dọa lớn nhất không đến từ những ngôi sao được nhắc nhiều nhất, mà từ một số 9 thầm lặng đang gieo ác mộng mỗi cuối tuần.