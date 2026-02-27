‘Vũ trụ’ tiện ích và trải nghiệm tại Ocean City hút dòng chảy an cư

Với nhiều gia đình trẻ, tiêu chuẩn chọn nhà không chỉ để an cư mà còn mở rộng sang khả năng mang lại trải nghiệm mỗi ngày, hình thành cộng đồng gắn kết và tạo dòng chảy kinh tế.

Trong đó, Ocean City phía đông Hà Nội đang trở thành điểm đến của xu hướng này nhờ “vũ trụ” tiện ích và trải nghiệm khác biệt.

Khi nơi ở trở thành trung tâm của trải nghiệm sống

Thay vì du lịch xuyên Tết như mọi năm, gia đình anh Hoàng Luân (35 tuổi) quyết định ở lại Ocean City. Với anh, lý do rất đơn giản khi không khí lễ hội hiện diện ngay trước cửa nhà.

Ocean City thu hút cư dân và du khách đổ về du xuân dịp Tết Bính Ngọ.

Chuỗi hội xuân Ocean City 2026 kéo dài từ trước Tết đến hết tháng 2 với pháo hoa rực sáng đêm giao thừa và ngày đầu năm mới, màn Lion Dance phát lộc, Thiên Mã khai phố tại Little Hong Kong, cùng chuỗi sự kiện và hoạt động tương tác tại Vincom Mega Mall Ocean City. Quảng trường Grand World cũng trở thành điểm hẹn du xuân sôi động, nơi cư dân chỉ cần vài phút đi bộ để hòa vào không khí lễ hội.

“Khi sống ở đây, tôi cảm giác như đang sống trong thành phố du lịch. Cuối tuần hay dịp lễ, gia đình chỉ cần bước ra ngoài là có sự kiện, không cần lên kế hoạch đi đâu xa”, anh Luân chia sẻ.

Sự kiện, lễ hội quanh năm cùng màn pháo thắp sáng bầu trời trở thành “đặc sản” của Ocean City.

Hai năm trước, gia đình anh Luân chuyển về Ocean City với kỳ vọng rất thực tế: Căn nhà rộng rãi hơn, môi trường trong lành hơn cho hai con nhỏ. Nhưng theo thời gian, điều khiến họ gắn bó lại chính là nhịp sống phong phú mà siêu đô thị mang lại.

Buổi sáng, anh thường bắt đầu ngày mới bằng việc chạy bộ quanh VinWonders Water Park - nơi không gian xanh và mặt nước tạo cảm giác thư thái hiếm có trong đô thị lớn. Buổi tối, quảng trường nội khu có thể trở thành sân khấu của chương trình âm nhạc hoặc hoạt động cộng đồng.

Ocean City đưa biển về ngay phía đông thủ đô để cư dân có thể tận hưởng chất sống nghỉ dưỡng trong cả năm.

Cuối tuần, thay vì mất hàng giờ di chuyển, gia đình chỉ cần vài phút để tới VinWonders Wave Park hay Grand World. Đó là loạt điểm đến ngay nội khu, mang đậm không khí nghỉ dưỡng cùng vô số trải nghiệm mà trước đây chỉ có trong chuyến du lịch xa.

“Ocean City khác biệt bởi nơi ở không còn là điểm xuất phát để tìm kiếm trải nghiệm, mà chính là nơi trải nghiệm diễn ra mỗi ngày. Gia đình muốn đổi gió lúc nào cũng được, không lo tắc đường hay tìm chỗ gửi xe. Mọi thứ rất thuận tiện”, anh Luân chia sẻ.

Chuẩn an cư của thế hệ cư dân mới

Nếu anh Luân “phải lòng” Ocean City bởi không gian trong lành và trải nghiệm đa dạng, thì với chị Ngọc Ánh (chủ chuỗi cửa hàng tiện lợi), sức hút của siêu đô thị nằm ở hệ sinh thái sống đủ đầy và khả năng tạo dòng chảy kinh doanh ổn định.

“Tôi cần một nơi mà cộng đồng cư dân đủ lớn để tạo ra nhu cầu thật, và lượng khách đủ ổn định để duy trì kinh doanh quanh năm. Khi sống trong đô thị có dòng người và dòng tiền vận động liên tục, tôi không chỉ ở mà còn phát triển sự nghiệp”, chị Ánh chia sẻ.

Tại Ocean City, không gian thương mại được quy hoạch đồng bộ với kiến trúc và mật độ sự kiện tạo nên bối cảnh năng động. Lượng du khách đổ về vui chơi, trải nghiệm lên tới hơn 10 triệu người/năm cùng cộng đồng cư dân nội khu khoảng 90.000 người, giúp hoạt động kinh doanh duy trì sự ổn định quanh năm, không phụ thuộc vào mùa vụ.

Ocean City là đô thị an cư, lập nghiệp và nghỉ dưỡng hàng đầu hiện nay.

Bên cạnh đó, hệ thống tiện ích hoàn chỉnh giúp cuộc sống vận hành trơn tru trong bán kính vài phút di chuyển. Hệ thống trường liên cấp Vinschool giúp trẻ em được học tập gần nhà. Hai bệnh viện Vinmec mang lại sự an tâm về chăm sóc sức khỏe. Hai trung tâm thương mại Vincom Mega Mall đáp ứng nhu cầu mua sắm, giải trí. Trong khi đó, VinBus và Xanh SM tạo mạng lưới giao thông xanh thuận tiện, giúp cư dân di chuyển dễ dàng, không phụ thuộc vào phương tiện cá nhân.

Hệ sinh thái tiện ích, dịch vụ “all-in-one” mang lại cuộc sống tiện nghi, đủ đầy cho cư dân.

Không gian xanh, biển hồ và công viên rộng lớn cũng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng sống. Đây là nơi trẻ em có thể vui chơi ngoài trời mỗi ngày, người lớn duy trì thói quen vận động và gia đình có thêm khoảnh khắc gắn kết. Chính sự đầy đủ và đồng bộ giúp cuộc sống tại Ocean City diễn ra liền mạch, không bị gián đoạn bởi bất tiện thường thấy.

Sự phát triển của Ocean City phản ánh xu hướng: Nơi ở không đơn thuần là chốn trở về sau ngày làm việc, mà trở thành trung tâm của cuộc sống, nơi hội tụ đầy đủ tiện ích, trải nghiệm và cộng đồng.

Trong bối cảnh phía đông Hà Nội trở thành cực tăng trưởng mới, Ocean City xác lập vị thế là điểm đến an cư của thế hệ cư dân coi trọng chất lượng sống toàn diện. Nhờ đó, giá trị tài sản cũng tăng trưởng ổn định và bền vững, song hành với nhu cầu thị trường và nhịp phát triển của đô thị.