Vụ Rance sản xuất sữa giả: Khởi tố 3 đối tượng môi giới 'chạy án'

Sau khi bị Công an kiểm tra việc sản xuất sữa giả, các đối tượng trong "hệ sinh thái" Rance Pharma đã tìm "cửa" chạy để không bị xử lý hình sự.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có kết luận điều tra đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố 29 đối tượng về các tội: Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đưa hối lộ; Môi giới hối lộ; Nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Rance Pharma và "hệ sinh thái" của Công ty này.

Đặc biệt, trong vụ án, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 3 đối tượng có hành vi môi giới hối lộ, 1 đối tượng Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong "chạy án" cho các đối tượng cầm đầu.

Trụ sở Công ty Rance Phamar.

3 đối tượng có hành vi môi giới hối lộ là Phạm Gia Khải, SN 1971, trú ở KĐT Nam Thăng Long, phường Phú Thượng, TP Hà Nội; Nguyễn Văn Quân, SN 1977, trú ở ngõ 310 đường Nghi Tàm, phường Hồng Hà, TP Hà Nội; Nguyễn Văn Hòa, SN 1974, ở tổ 2, phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ. Đối tượng có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là Bùi Quốc Hưng, SN 1981, trú ở KĐT An Hưng, phường Hà Đông, TP Hà Nội.

Được biết, Phạm Gia Khải vốn có trình độ tiến sĩ, nhiều năm trong lĩnh vực kinh doanh, nên quen biết nhiều người, trong đó có Hoàng Mạnh Hà, quê ở Hải Phòng, trú tại toà nhà The Pride, KĐT An Hưng, phường Hà Đông, Hà Nội, Giám đốc Công ty Rance Pharma.

Vào cuối năm 2024, qua công tác nắm tình hình, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Bộ Công an phát hiện hệ sinh thái của Công ty Rance Pharma sản xuất sữa giả nên đã tập trung đấu tranh.

Sau khi Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường kiểm tra các kho hàng của Công ty Rance Pharma và Hacofood, kiểm tra nhà máy sản xuất của 2 công ty trên tại cụm công nghiệp Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ (cũ), TP Hà Nội thì Hà và Vũ Mạnh Cường, trú ở KĐT mới Phú Lương, phường Hà Đông, Hà Nội, đều làm chủ của 2 công ty trên và 9 công ty thành viên "cuống cuồng" tìm "thầy" nhờ giúp đỡ để chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính, không bị khởi tố hình sự.

Khi Hà, Cường nhờ tìm mối quan hệ để giúp đỡ, Khải đồng ý nhận lời và đã rất tích cực làm trung gian, móc nối để sắp xếp cho Hà, Cường đưa 150 nghìn đô la Mỹ (gồm: 30 nghìn đô la Mỹ ngày 28/12/2024; 120.000 USD ngày 31/12/2024), tương đương với 3,787 tỷ đồng cho Nguyễn Văn Quân, SN 1977, trú ở ngõ 310 đường Nghi Tàm, phường Hồng Hà, TP Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư xây dựng Đông Bắc Á.

Sữa các đối tượng sản xuất bị thu giữ.

Sở dĩ Khải nhờ Quân vì thông qua lái xe của Quân, Khải biết Quân có nhiều mối quan hệ. Quân nhận lời và nhờ bạn cùng kinh doanh là Nguyễn Văn Hòa, SN 1974, ở tổ 2, phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ để nhờ giúp đỡ cho Hà và Cường. Nhận lời của Quân, Hòa tìm đến người quen là Bùi Quốc Hưng, SN 1981, trú ở KĐT An Hưng, phường Hà Đông, TP Hà Nội.

Theo đó, Nguyễn Văn Quân đã nhận 150.000 USD của Hà, Cường. Sau đó, Quân đã làm trung gian liên hệ, móc nối đưa 200 triệu đồng cho Nguyễn Văn Hòa để đưa đến cho Bùi Quốc Hưng. Tuy nhiên, Hòa chỉ đưa cho Hưng 100 triệu đồng, còn mình giữ lại 100 triệu. Ngoài ra, Quân trực tiếp đưa 140.000 USD (ngày 23/1/2025, tương đương với 3,485 tỷ đồng) cho Bùi Quốc Hưng với mục đích để đưa đến cho lãnh đạo Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường nhằm giúp đỡ cho Hà, Cường nhưng Hưng đã chiếm đoạt số tiền trên.

Chỉ đến khi Cơ quan CSĐT Bộ Công an phát hiện và triệu tập làm việc, Hưng mới trả lại 100 triệu đồng đồng cho Nguyễn Văn Hòa. Chính vì vậy, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định Phạm Gia Khải, Nguyễn Văn Quân, Nguyễn Văn Hoà có hành vi Môi giới hối lộ; còn Bùi Quốc Hưng đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.