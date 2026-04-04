Vụ nữ doanh nhân Hana Ngô: Quảng cáo sai sự thật về tiền mã hóa

Cơ quan công an cho biết, các đối tượng trong vụ án do Vương Lê Vĩnh Nhân cầm đầu, Ngô Thị Thảo (tức Hana Ngô) và 5 bị can khác đã quảng cáo sai sự thật về giá trị, tiềm năng của các đồng tiền mã hóa; tạo cung, cầu giả tạo, thao túng thị trường; điều chỉnh giá theo ý chí chủ quan của người điều hành...

Chiều 3/4 tại buổi họp báo Thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác Công an quý I/2026, Đại tá Phạm Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế - Bộ Công an thông tin về phương thức thủ đoạn trong vụ án liên quan đến sàn tiền ảo ONUS.

Theo Đại tá Phạm Mạnh Hùng (Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế - Bộ Công an), đến ngày 23/3/2026, đã có 9 bị can bị khởi tố trong vụ án liên quan đến sàn tiền ảo ONUS.

Đại tá Phạm Mạnh Hùng (Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế - Bộ Công an).

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định các đối tượng thành lập 52 công ty, lừa đảo chiếm đoạt hàng chục nghìn tỷ đồng của người dân. Cảnh sát đã bắt giữ, triệu tập làm việc với 142 đối tượng, trong đó có cả chủ mưu, cầm đầu, thu giữ nhiều tài liệu, dữ liệu, vật chứng của vụ án.

Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vương Lê Vĩnh Nhân (SN 1984, trú tại Cần Thơ) để điều tra về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Bị can Ngô Thị Thảo (tức Hana Ngô, SN 1994, người sáng lập, điều hành Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý HanaGold) bị khởi tố với vai trò đồng phạm cùng 5 đối tượng liên quan.

Nữ doanh nhân Ngô Thị Thảo, tức Hana Ngô.

Theo điều tra, từ năm 2018 đến nay, Vương Lê Vĩnh Nhân cùng các cộng sự, trong đó có Trần Quang Chiến và Ngô Thị Thảo, đã tham gia tạo lập, phát hành các đồng tiền mã hóa như VNDC, ONUS, HNG… và phân phối tới nhà đầu tư thông qua nền tảng ONUS, hệ sinh thái từng thu hút lượng lớn người dùng tại Việt Nam.

Theo Đại tá Phạm Mạnh Hùng, cơ quan điều tra xác định hoạt động của đường dây này mang dấu hiệu chiếm đoạt tài sản thông qua môi trường mạng với các thủ đoạn tinh vi: Quảng cáo sai sự thật về giá trị, tiềm năng của các đồng tiền mã hóa; tạo cung, cầu giả tạo, thao túng thị trường; điều chỉnh giá theo ý chí chủ quan của người điều hành.