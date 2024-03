‘Vũ khí’ bí mật của U20 nữ Việt Nam trong trận gặp CHDCND Triều Tiên

Kiều My, Lê Thị Trang và Như Quỳnh có thể sẽ được tung vào sân ở trận thứ 2 Giải Vô địch Bóng đá nữ U20 châu Á 2024. Điều này sẽ góp phần tạo ra làn gió mới sau trận ra quân.

Sau màn chạm trán khắc nghiệt với ĐKVĐ Nhật Bản, U20 nữ Việt Nam sẽ bước vào trận thứ 2 tại Giải Vô địch Bóng đá nữ U20 châu Á 2024 lúc 15g ngày 7/3 trên sân Do'stlik (Tashkent, Uzbekistan). Đối thủ lần này là CHDCND Triều Tiên, nhà đương kim á quân của giải đấu và từng 2 lần vô địch U20 World Cup. 3 cái tên dưới đây có thể sẽ được HLV Akira Ijiri tung vào sân để tìm kiếm lợi thế.

Thủ môn Danh Thị Kiều My

Danh Thị Kiều My vốn được biết đến là thủ môn trẻ hàng đầu của bóng đá nữ Việt Nam, có nhiều nét tương đồng với ngôi sao một thời Đặng Thị Kiều Trinh. Trong trận ra quân gặp Nhật Bản, cô bất ngờ ngồi ghế dự bị. Người thay Kiều My lúc đó là Lê Thị Thu.

Thủ môn Lê Thị Thu (áo vàng) bắt chính ở trận ra quân của U20 nữ Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Trước đối thủ vượt trội về mọi mặt, những pha xử lý của thủ thành 16 tuổi không thể cản nổi loạt xuyên phá dồn dập của Nhật Bản, dẫn đến kết quả thua đậm 0-10. Do đó, sự trở lại của Kiều My được kỳ vọng sẽ giúp khung thành đội nhà an toàn trước sức mạnh của tuyển CHDCND Triều Tiên.

Ở độ tuổi 20, Kiều My khiến người hâm mộ an tâm hơn với sự chững chạc và tâm lý thi đấu vững vàng. Thủ môn thuộc biên chế CLB Thành phố Hồ Chí Minh II sở hữu phản xạ nhanh, khả năng đổ người cản phá chính xác. Kiều My còn gây ấn tượng khi biết chơi chân, góp phần giúp đội nhà trở nên chủ động hơn.

Kiều My (số 1) đạt danh hiệu “thủ môn xuất sắc” giải U19 nữ Đông Nam Á 2023. (Ảnh: VFF)

Ở mùa giải U19 nữ Đông Nam Á 2023, cô là một trong những cầu thủ xuất sắc giúp U19 nữ Việt Nam giành vị trí á quân. Cá nhân Kiều My cũng nhận danh hiệu “thủ môn xuất sắc nhất” với chỉ 3 bàn thua sau 4 trận, trong đó có 2 lần giữ sạch lưới.

Tiền đạo Lê Thị Trang

Ngoài Danh Thị Kiều My, HLV Akira Ijiri có thể sẽ tung cả Lê Thị Trang để tạo ra làn gió mới. Cầu thủ sinh năm 2007 được đánh giá là có nhiều triển vọng. Ngay từ đấu trường trong nước, Trang đã để lại nhiều ấn tượng trong màu áo U16 Hà Nội và CLB Hà Nội II.

Từng thi đấu cho U17 nữ Việt Nam, Lê Thị Trang tiếp tục được tin tưởng “đôn” lên cấp độ U19, U20. Điểm mạnh của nữ cầu thủ 16 tuổi là tốc độ, khả năng bứt tốc chiếm lợi thế và dứt điểm chính xác.

Trong trận gặp Myanmar tại bán kết U19 nữ Đông Nam Á 2023, Lê Thị Trang được tung vào sân ở hiệp phụ. Chính tiền đạo của CLB Hà Nội II đã chấm dứt thế giằng co, ấn định chiến thắng chung cuộc bằng pha làm bàn đẹp mắt.

Lê Thị Trang (số 20) đủ khả năng tạo ra sự khác biệt. (Ảnh: VFF)

Có thể nói, Lê Thị Trang tựa như thanh gươm sắc trong tay ông Akira Ijiri, chỉ được tuốt khỏi vỏ ở thời điểm quyết định. Do đó, dù có nhiều khả năng “cầu thủ nữ trẻ xuất sắc nhất năm 2023” Ngọc Minh Chuyên sẽ đá chính trước CHDCND Triều Tiên, Lê Thị Trang vẫn có khả năng xuất hiện khi U20 nữ Việt Nam cần đến sự bất ngờ.

Trung vệ Nguyễn Thị Như Quỳnh

Cùng ngồi ở hàng ghế dự bị trong trận ra quân như Lê Thị Trang, trường hợp của trung vệ Nguyễn Thị Như Quỳnh có đôi chút khác biệt. Cô không may gặp chấn thương ở cổ chân trước khi cả đội di chuyển đến Uzbekistan. Dường như HLV Akira Ijiri không muốn mạo hiểm nên Như Quỳnh được tạm “cất”, chờ tung ra khi có thời cơ.

Nhờ thời gian này, Như Quỳnh được kỳ vọng đạt thể trạng tốt nhất khi tiếp đón CHDCND Triều Tiên. Là thành viên quen mặt ở các cấp độ trẻ của bóng đá nữ Việt Nam, trung vệ sinh năm 2004 từng đối đầu với CHDCND Triều Tiên trước đây và phần nào hiểu được sự nguy hiểm của đội bóng Đông Á. Điều này giúp Như Quỳnh có tâm lý chủ động khi ứng biến với các chân sút của đối thủ.

Như Quỳnh có thể sẽ trở lại ở trận đấu với U20 nữ CHDCND Triều Tiên. (Ảnh: VFF)

Với thể hình dày, cầu thủ 19 tuổi sẵn sàng thực hiện tranh chấp và lao vào cản phá bóng. Ngoài ra, việc Như Quỳnh trở lại để chơi bên cạnh đội trưởng Lê Thị Bảo Trâm cũng mang đến sự yên tâm khi bộ đôi này là những thành viên của CLB Than Khoáng Sản Việt Nam. Do đó, họ có sự ăn ý và phối hợp tốt sau thời gian dài thi đấu cùng nhau.

Trận đấu với U20 nữ CHDCND Triều Tiên hứa hẹn sẽ khó khăn không kém so với khi các nữ “chiến binh sao vàng” gặp Nhật Bản. Tuy nhiên, hy vọng Như Quỳnh cùng các đồng đội sẽ nỗ lực hết sức để mang về kết quả khả quan nhất có thể.