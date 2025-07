Vũ điệu 'trăm triệu euro' mới bắt đầu

Arsenal, Chelsea, Man United và Liverpool đã chi tổng cộng hơn 700 triệu euro trong tháng 7 để nâng cấp lực lượng. Bayern Munich cũng gây chấn động khi bỏ ra 75 triệu euro để có Luis Diaz, trong khi Real Madrid mạnh tay đầu tư 173 triệu euro cho Huijsen, Carreras, Arnold và Mastantuono. Tuy vậy, bức tranh chuyển nhượng vẫn chưa ngã ngũ khi còn hàng loạt ngôi sao chuẩn bị tạo nên những thương vụ lớn trong tháng 8.

Tại La Liga, Rodrygo trở thành tâm điểm khi Real Madrid quyết định mở cửa cho anh ra đi. Tottenham hiện là đội dẫn đầu trong cuộc đua khi sẵn sàng trả khoảng 90 triệu euro để có chữ ký của ngôi sao người Brazil. Dù vậy, mức giá này được cho là vẫn chưa đủ để khiến Los Blancos “gật đầu” ngay.

Newcastle định giá Alexander Isak không dưới 100 triệu euro. Tiền đạo người Thụy Điển đã bày tỏ nguyện vọng rời St. James’ Park, trong khi Liverpool - sau khi bán Luis Diaz cho Bayern Munich và nhiều khả năng chia tay Darwin Nunez - đang rất cần một chân sút đẳng cấp. Hai đề nghị của “Lữ đoàn đỏ” vẫn dưới yêu cầu của Newcastle, nhưng ngân sách từ việc bán cầu thủ có thể giúp họ quay lại với lời đề nghị hấp dẫn hơn.

Man United chiêu mộ Matheus Cunha và Bryan Mbeumo, nhưng HLV Amorim vẫn muốn tăng cường hàng công. Benjamin Sesko, tiền đạo của RB Leipzig, là cái tên được nhắm tới với mức giá 70 triệu euro.

Newcastle cũng quan tâm đến Sesko nếu phải để Isak ra đi. AC Milan từng theo đuổi chân sút người Slovenia nhưng không đủ tiềm lực tài chính để đáp ứng yêu cầu từ Leipzig.

HLV Allegri muốn có thêm một trung phong đẳng cấp, và Dusan Vlahovic nhiều khả năng phải rời Juventus. Sự xuất hiện của Jonathan David khiến vị trí của tiền đạo Serbia trở nên bấp bênh. “Lão bà” sẵn sàng chấp nhận khoản lỗ khi định giá Vlahovic ở mức 30 triệu euro, thấp hơn rất nhiều so với 85 triệu euro từng trả cho Fiorentina cách đây hơn hai năm.

Sau nửa mùa cho mượn tại Juventus, Randal Kolo Muani trở lại PSG nhưng không nằm trong kế hoạch của HLV Luis Enrique. Đội bóng thủ đô Paris muốn bán anh cho các CLB Premier League hoặc Saudi Arabia để thu về một khoản lớn, sau khi từng bỏ ra 95 triệu euro để chiêu mộ chân sút người Pháp.

PSG đang sẵn sàng chia tay Gianluigi Donnarumma. Việc CLB liên tục ký hợp đồng với hai thủ môn mới trong thời gian ngắn cho thấy họ không muốn để thủ môn người Italy ra đi theo dạng tự do khi hợp đồng chỉ còn một năm. Các đại gia Premier League và Bayern Munich đều đang theo dõi sát sao thương vụ này.

Ở hàng tiền vệ, Xavi Simons được Tottenham và Chelsea để mắt. Tuy nhiên, Leipzig chỉ chấp nhận để anh rời đi nếu nhận đủ hơn 60 triệu euro. Trong khi đó, Samu - ngôi sao tấn công của Porto - cũng nằm trong tầm ngắm của Newcastle và Aston Villa. Porto khẳng định mức giá 80 triệu euro là “không mặc cả”.

Kỳ chuyển nhượng vẫn còn hơn một tháng trước khi khép lại, và rõ ràng “vũ điệu triệu euro” mới chỉ bắt đầu. Những thương vụ của Rodrygo, Isak, Sesko hay Donnarumma hứa hẹn sẽ làm chao đảo thị trường khi tháng 8 bước vào giai đoạn cao điểm.

