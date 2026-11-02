'Vòi bạch tuộc' nguy hiểm của các trung tâm AI

Sau khi ChatGPT ra mắt vào tháng 11/2022, ngành công nghệ đã nhanh chóng tung hô chatbot này như một cột mốc của làn sóng tiến bộ kỹ thuật mới.

Tuy nhiên, trong khi các công ty đua nhau tạo ra những mô hình AI mạnh mẽ hơn, phải mất một thời gian người ta mới nhận ra cái giá phải trả bằng "nước" cho những tham vọng đó.

Tháng 4/2023, một báo cáo nghiên cứu từ Đại học California ước tính rằng việc huấn luyện mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) đứng sau phiên bản ChatGPT ban đầu đã ngốn tới gần 700.000 lít nước.

Cứ mỗi cuộc trò chuyện kéo dài với chatbot, hay mỗi lần yêu cầu viết một email, người dùng thực tế đang tiêu tốn một chai nước sạch để có câu trả lời.

Con số thống kê đó đã gây tiếng vang lớn khi được công bố. Nó trở thành hồi chuông cảnh báo sớm cho những gì sắp xảy ra, khi các công ty công nghệ đẩy mạnh chatbot thành một thứ công nghệ vạn năng có thể thay thế các nhà tâm lý học, giáo viên, luật sư, và thậm chí cả bạn bè hay bạn đời của con người.