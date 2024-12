Với Arsenal, Fulham quá đáng ghét

Arsenal bước vào mùa giải này với kỳ vọng lớn lao sau mùa bóng đầy cảm xúc năm ngoái. Tuy nhiên, giống như một cái bóng không thể xóa nhòa, Fulham lại một lần nữa khiến giấc mơ của đội bóng phía bắc London gặp trắc trở. Dưới sự dẫn dắt của Marco Silva, Fulham chứng tỏ họ không chỉ là một đối thủ khó chịu mà còn có thể trở thành “khắc tinh” mới của Arsenal.

HLV Silva không phải là cái tên được nhắc đến nhiều trong giới chiến thuật gia hàng đầu Premier League, nhưng điều đó không phản ánh đúng năng lực của ông. Một lần nữa, nhà cầm quân này dựng lên một bức tường trắng đầy kiên cường tại Craven Cottage ở vòng 15 Premier League hôm 8/12, khiến Arsenal phải chật vật trong suốt 90 phút.

HLV Silva không để Arsenal có không gian để thi triển lối chơi nhanh và sáng tạo. Ông bố trí các cầu thủ Fulham di chuyển liên tục, bịt kín những khoảng trống mà các học trò của Mikel Arteta thường tận dụng.

Fulham không chỉ phòng ngự đơn thuần. Họ còn cho thấy sự sắc bén khi Raul Jimenez mở tỷ số ngay từ đầu trận, tận dụng một khoảnh khắc lơ là của hàng thủ Arsenal. Bàn thắng là cú đấm vào tâm lý của đội khách, một lời khẳng định rằng Fulham không đến đây chỉ để chịu trận.

Mùa trước, Arsenal kết thúc với vị trí á quân, kém Manchester City hai điểm. Tuy nhiên, 5 điểm họ đánh rơi trước Fulham - hòa một trận và thua một trận - trở thành một trong những lý do khiến "Pháo thủ" không thể chạm tay vào chiếc cúp. Và lần này, lịch sử dường như lặp lại.

Đội bóng của Arteta, dù kiểm soát bóng và tấn công áp đảo, lại phụ thuộc vào một tình huống cố định để tìm bàn gỡ. William Saliba, trung vệ đang có phong độ cao, ghi bàn thứ hai trong hai trận liên tiếp. Nhưng khi nói đến những pha phối hợp ở thế trận mở, Arsenal hoàn toàn bế tắc trước hàng thủ Fulham được tổ chức chặt chẽ.

Bukayo Saka có khoảnh khắc tưởng chừng như sẽ cứu vãn trận đấu khi dứt điểm thành công ở cột xa vào cuối trận. Nhưng niềm vui của Arsenal chỉ kéo dài vài phút trước khi VAR can thiệp, phát hiện Gabriel Martinelli việt vị trong tình huống dẫn đến bàn thắng. Từ hy vọng 3 điểm trọn vẹn, Arsenal chỉ ra về với 1 điểm ít ỏi.

Trong khi đó, Fulham không còn là đội bóng chỉ biết chiến đấu để trụ hạng. Dưới bàn tay của Marco Silva, họ dần trở thành một thế lực có khả năng cạnh tranh vé dự cúp châu Âu. Với tinh thần chiến đấu không ngừng nghỉ, sự kỷ luật trong phòng ngự và khả năng khai thác cơ hội ở những thời điểm quan trọng, Fulham cho thấy họ không phải là một đối thủ dễ bị đánh bại.

Craven Cottage, trong cơn mưa tầm tã, chứng kiến sự bền bỉ của các cầu thủ Fulham. Họ hóa giải mọi mũi tấn công của Arsenal, từ Gabriel Jesus, Martin Ødegaard đến Leandro Trossard. Từng pha bóng như thể hiện tinh thần “không chịu khuất phục” của Fulham - một đặc điểm rất cần thiết nếu họ muốn giành suất tham dự đấu trường châu lục.

Có một điều rõ ràng rằng Fulham đang trở thành “khắc tinh” mới của Arsenal. Trong ba lần gặp nhau gần đây nhất tại Premier League, Arsenal chỉ giành được 2 điểm từ Fulham - một thành tích đáng báo động với đội bóng được kỳ vọng tranh chấp ngôi vô địch.

Nếu muốn tiến xa hơn và thực sự cạnh tranh sòng phẳng với Manchester City, Arsenal sẽ phải tìm ra cách vượt qua những đối thủ như Fulham. Sự xuất sắc của đội bóng phía tây London không chỉ là thách thức mà còn trở thành bài kiểm tra cho tham vọng của Arteta và các học trò.

Trận hòa 1-1 này, trên lý thuyết, có thể chỉ là một điểm nhỏ trong cả mùa giải dài hơi. Nhưng khi nhìn lại, những khoảnh khắc như vậy thường định hình nên thành bại của một đội bóng. Arsenal, một lần nữa, phải đối mặt với thử thách Fulham - một bài toán mà Marco Silva dường như luôn có lời giải.

Còn với Fulham, trận hòa này là bằng chứng cho thấy họ đủ sức tạo nên bất ngờ lớn, không chỉ ở những trận đấu riêng lẻ mà cả trong hành trình tìm kiếm suất tham dự cúp châu Âu.

