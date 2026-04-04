Vóc dáng nữ ca sĩ sinh năm 2003 đang gây bàn tán

Sự xuất hiện của Shin Yuna tại một trận đấu thuộc KBO League mới đây (ảnh trái) nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Nữ thần tượng đảm nhận phần biểu diễn ca khúc mới Ice Cream đồng thời thực hiện nghi thức ném bóng khai màn. Đây là hoạt động quen thuộc tại các sự kiện thể thao Hàn Quốc. Trong lần xuất hiện này, thành viên ITZY lựa chọn trang phục mang phong cách thể thao, với áo bóng chày được biến tấu thành crop top kết hợp quần jean ôm sát. Outfit giúp Yuna tôn lên vóc dáng với vòng eo nhỏ và tỷ lệ cơ thể nổi bật. Ảnh: Fansite.

Tuy nhiên, thay vì tập trung vào màn trình diễn, một bộ phận cư dân mạng lại hướng sự chú ý vào vòng hông của cô. Dưới các đoạn video đang lan truyền, không ít ý kiến nghi ngờ Yuna sử dụng miếng độn để tạo hiệu ứng hình thể. Ở chiều ngược lại, nhiều khán giả lên tiếng bênh vực, cho rằng những suy đoán này thiếu cơ sở và việc soi xét cơ thể nghệ sĩ là điều không cần thiết. Ảnh: Fansite, @Igotyuandme.

Thực tế, đây không phải lần đầu Yuna vướng vào tranh luận liên quan đến vóc dáng. Trong vài năm qua, mỗi lần xuất hiện trước công chúng, nữ ca sĩ thường trở thành chủ đề bàn tán vì thân hình với vòng eo nhỏ và phần hông đầy đặn. Khán giả thường xuyên nghi ngờ nữ ca sĩ sinh năm 2003 sử dụng miếng độn hoặc phẫu thuật. Ảnh: @Igotyuandme, Fansite.

Vấn đề này thậm chí từng được nhắc đến trên chương trình Radio Star. Khi đối diện nghi vấn can thiệp phần hông để thay đổi hình thể, Yuna cho rằng khán giả nên chú ý nhiều hơn đến phần trình diễn thay vì những tranh cãi xoay quanh ngoại hình. Ảnh: @Igotyuandme.

Ra mắt trong đội hình nhóm nhạc ITZY của JYP Entertainment, Yuna nhanh chóng ghi dấu nhờ chiều cao 1,72 m cùng gương mặt sáng sân khấu, kỹ năng trình diễn tốt. Chia sẻ về việc giữ dáng, nữ idol cho biết cô không theo đuổi chế độ ăn kiêng khắc nghiệt mà duy trì khẩu phần ở mức vừa phải. Ảnh: Fansite.

Bên cạnh đó, việc tập luyện pilates, luyện vũ đạo và điều chỉnh nhịp thở giúp cô duy trì thể trạng ổn định. Với Yuna, ngủ đủ giấc cũng là yếu tố quan trọng để kiểm soát cân nặng trong lịch trình làm việc dày đặc. Ảnh: Top Star News, Fansite.

Bên cạnh hoạt động của ITZY, vừa qua, Yuna lấn sân phim ảnh. Cô có vai diễn đầu tiên trong dự án Undercover Miss Hong. Nữ ca sĩ vào vai em gái của nữ chính Hong Geum Bo do Park Shin Hye thủ vai. Với diễn xuất tự nhiên, em út ITZY được đánh giá là có tiềm năng phát triển trong lĩnh vực phim ảnh. Ảnh: Fansite.

Gần đây, ca khúc That's A No No của ITZY bất ngờ nổi tiếng trở lại sau hơn 6 năm phát hành. Lý do là nhóm nhạc lần đầu trình diễn bài hát trong concert. Phần trình diễn ấn tượng với vũ đạo đẹp mắt, lôi cuốn đã giúp tiết mục này thành cơn sốt trên mạng xã hội. Hàng loạt tài khoản mạng và cả các ngôi sao Hàn Quốc cover vũ đạo của bài nhạc này. Nhờ đó, bài hát cũng thăng hạng trở lại trên các trang nghe nhạc Hàn Quốc. Lâu nay, ITZY luôn nổi tiếng với kỹ năng trình diễn đồng đều, nhiệt huyết và thu hút. Ảnh: Fansite.

Sự lôi cuốn của thanh âm

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.