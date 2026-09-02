Vợ Messi mê đọc sách Harry Potter

Kệ sách của Antonela Roccuzzo hé lộ gu đọc sách đa dạng, nổi bật với các tác phẩm giả tưởng, lãng mạn như Harry Potter, Fourth Wing... cùng sách tâm lý của Colleen Hoover.

Antonela Roccuzzo gây chú ý với gu đọc đa dạng, gia nhập cộng đồng BookTok với video khoe kệ sách. Ảnh: @antonelaroccuzzo/IG.

Antonela Roccuzzo gây chú ý khi lần đầu xuất hiện trên TikTok bằng video khoe kệ sách tại nhà, trong đó nổi bật là bộ Harry Potter cùng loạt tiểu thuyết giả tưởng, lãng mạn và tâm lý của các tác giả nổi tiếng.

Trong video đăng ngày 6/7, vợ Lionel Messi hé lộ gu đọc sách khá đa dạng, từ Harry Potter của J.K. Rowling, Fourth Wing của Rebecca Yarros đến các tác phẩm của Colleen Hoover và Stephen King. Cô đính kèm dòng chữ tiếng Tây Ban Nha “¿tienes algún hobby? yo:” (tạm dịch: “Bạn có sở thích nào không? Tôi:”), cho thấy đọc sách là một trong những thú vui cô duy trì bên cạnh công việc kinh doanh và chăm sóc gia đình.

Video nhanh chóng thu hút sự chú ý với hơn 8,7 triệu lượt xem và 1 triệu lượt thích. Antonela còn gắn hashtag #BookTok, cho thấy cô muốn chia sẻ sở thích đọc sách và kết nối với cộng đồng yêu sách. Chỉ sau vài giờ, tài khoản của cô đã có hơn 159.000 người theo dõi, đến nay đạt hơn 3,9 triệu.

Những hình ảnh được trích từ video khoe góc đọc của nàng WAG. Ảnh: @antonelaroccuzzo/TikTok.

Bộ truyện Harry Potter của J.K. Rowling chiếm vị trí nổi bật trên kệ sách với nhiều ấn bản đặc biệt. Bên cạnh đó, Antonela sở hữu Fourth Wing (Cánh tư) của Rebecca Yarros, A Court of Thorns and Roses (Tạm dịch: Vương quốc Gai và Hoa hồng) của Sarah J. Maas, Caballo de Fuego (Tạm dịch: Ngựa Lửa) của Florencia Bonelli và The Folk of the Air (Tạm dịch: Dân tộc Không khí) của Holly Black. Đây đều là những tác phẩm nổi bật với yếu tố giả tưởng, phiêu lưu và tình cảm.

Antonela cũng sở hữu 3 tác phẩm của nữ nhà văn Mỹ Colleen Hoover gồm It Starts with Us (Tạm dịch: Khởi đầu của chúng ta), Verity (Tạm dịch: Sự thật) và It Ends with Us (Kết thúc của chúng ta). Các cuốn sách khai thác tình yêu, tổn thương trong các mối quan hệ và những bí mật tâm lý, với nhiều tình tiết bất ngờ.

Trong số đó, It Ends with Us là tác phẩm nổi tiếng nhất của Colleen Hoover. Cuốn sách từng nằm trong danh sách bán chạy của New York Times 29 tuần liên tiếp tính đến tháng 1/2022 và sau đó được chuyển thể thành phim. Sự xuất hiện của những tựa sách này cho thấy Antonela không chỉ yêu thích thế giới giả tưởng mà còn quan tâm đến các câu chuyện tình cảm, tâm lý và những mối quan hệ phức tạp.

Thư viện của cô còn có tác phẩm của Stephen King, Isabel Allende và nhiều tác giả khác, cho thấy gu đọc khá đa dạng. Những cuốn sách cũng mang đến cho Antonela một không gian riêng để thư giãn và khám phá những câu chuyện bên ngoài cuộc sống thường ngày.

Đoạn video giới thiệu góc đọc tại gia nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng từ người hâm mộ. Không ít bình luận gọi cô là “một trong số chúng ta”, ám chỉ cộng đồng yêu sách, đồng thời mong muốn Antonela tiếp tục chia sẻ những cuốn sách cô đã đọc.

Sự xuất hiện trên BookTok cũng mang đến một hình ảnh khác về Antonela Roccuzzo. Thay vì chỉ được biết đến qua thời trang, công việc kinh doanh hoặc vai trò vợ của Lionel Messi, cô cho thấy một khía cạnh đời thường hơn qua sở thích cá nhân. Việc bắt đầu bằng một video đơn giản giới thiệu góc đọc tại nhà cũng giúp Antonela dễ dàng kết nối với cộng đồng độc giả trên nền tảng này.

Với Antonela, TikTok có thể trở thành không gian mới để chia sẻ niềm yêu thích sách và giao lưu với người hâm mộ. Với BookTok, sự xuất hiện của một gương mặt vốn kín tiếng như cô nhanh chóng trở thành điểm nhấn đáng chú ý.