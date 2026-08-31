Đọc 100 cuốn sách kinh doanh, 9X bỏ nghề kỹ sư đi bán mì ở Singapore

Mitchell Ong (Singapore) từng muốn trở thành kỹ sư, nhưng niềm đam mê sách kinh doanh đã đưa anh sang hướng đi khác, cuối cùng xây dựng chuỗi 9 tiệm Hokkien meê.

Xuất thân khó khăn khiến Ong hình thành động lực kiếm tiền và tự lập từ sớm. Ảnh: GIN TAY.

Mitchell Ong (27 tuổi) hiện điều hành Shiok Hokkien Mee, chuỗi mì Phúc Kiến có 9 chi nhánh tại Singapore, với 36 nhân viên toàn thời gian và 10 nhân viên bán thời gian.

Theo Straits Times, trước khi khởi nghiệp, anh từng đọc hơn 100 cuốn sách về kinh doanh, đầu tư và lãnh đạo trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự. Niềm yêu thích sách kinh doanh của Ong bắt đầu từ năm 18 tuổi, khi anh mua Secrets of the Millionaire Mind (Bí mật tư duy triệu phú) của T. Harv Eker.

Khi đó, Ong đang học ngành điện tử hàng không tại ITE College Central với mong muốn trở thành kỹ sư và có thu nhập ổn định. Tuy nhiên, cuốn sách khiến anh thay đổi cách nhìn về tương lai.

"Cuốn sách như giúp tôi bật bóng đèn trong đầu. Tôi cảm thấy nếu muốn kiếm được nhiều tiền, mình nên trở thành doanh nhân thay vì kỹ sư”, anh kể.

Ong vẫn hoàn thành khóa học vào năm 2016 vì sợ cha phản đối nếu bỏ ngang. Trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự sau đó, anh tranh thủ đọc sách về khởi nghiệp, đầu tư và kỹ năng lãnh đạo.

Tuổi thơ khó khăn

Ong lớn lên trong một căn hộ thuê một phòng ở Aljunied Crescent (Singapore). Anh và người anh trai hơn hai tuổi ngủ chung trên một tấm nệm dưới sàn, trong khi người em sống cùng bà ngoại. Cha anh làm đầu bếp hoặc phụ việc tại các quầy ăn, còn mẹ điều hành tiệm làm tóc chỉ có hai chỗ ngồi.

Từ năm 6 tuổi, Ong đã theo bà nội, khi đó làm công việc vệ sinh nhà vệ sinh ở chợ, đi thu gom lon và bìa carton để bán thêm. Bà thường cho hai anh em những đồng xu 5 hoặc 10 cent để thỉnh thoảng mua burger gà McChicken.

Gia đình không đủ tiền mua suất ăn Happy Meal. Có lần, hai anh em còn phải chịu lời phàn nàn của nhân viên thu ngân vì trả tiền bằng quá nhiều đồng xu nhỏ.

“Để được ăn burger, chúng tôi phải bỏ lòng tự trọng sang một bên. Món ăn quý giá đó được trả bằng tiền bà tôi vất vả kiếm được”, Ong nhớ lại.

Cuốn sách kinh doanh đọc năm 18 tuổi khiến Mitchell Ong thay đổi định hướng sự nghiệp. Ảnh: Fahasa.

Anh chỉ nhận ra gia đình nghèo khi học lớp 3 và mời bạn bè về nhà. Một số bạn chế giễu căn hộ nhỏ, bẩn và gọi anh là “con nhà nghèo”. Trải nghiệm bị coi thường từng khiến anh thiếu tự tin, nhưng cũng trở thành động lực để thay đổi cuộc sống. Từ năm 12 tuổi, anh bắt đầu phụ cha bán mì canh cá và gà dầu mè.

Khi cha chuyển sang làm Hokkien mee, Ong tiếp tục được giao chiên mì, phục vụ khách và tính tiền. Sau giờ học, anh thường làm từ 17h-21h; trong kỳ nghỉ, thời gian làm việc kéo dài từ 11h-21h.

“Cha tôi rất nghiêm. Chúng tôi không có lựa chọn nào khác. Nhưng nhìn lại, tôi biết ơn vì nhờ vậy mình học được kỹ năng chiên Hokkien mee”, anh nói. Từ năm 15 tuổi, Ong còn làm thêm nhiều công việc như gắn bảng giá ở siêu thị, phục vụ nhà hàng và đóng gói rau củ. Phần lớn thu nhập được dùng để hỗ trợ gia đình.

Khởi nghiệp nhiều lần thất bại

Sau nghĩa vụ quân sự, Ong làm cho một công ty bán hàng và marketing. Từ một người hướng nội, anh nhanh chóng học cách tiếp cận khách hàng và chỉ sau 3 tháng đã trở thành trưởng nhóm ở tuổi 21.

Tuy nhiên, thành công sớm khiến anh quá tự tin. Ong thừa nhận từng không nghe lời cấp trên, dẫn đến việc cả 9 thành viên trong nhóm lần lượt nghỉ việc. “Tôi đã quá tự mãn. Cái tôi của tôi khi đó quá lớn”, anh nói.

Năm 2022, Ong rời công ty để về làm cùng cha và em trai tại YouFu Fried Hokkien Prawn Noodle, quầy mì gia đình mở ở Golden Mile Food Centre với vốn đầu tư khoảng 20.000 SGD (khoảng 15.700 USD ).

Tại đây, anh học cách kiểm soát chi phí, chuẩn hóa công thức và vận hành quầy ăn. Sau khi bất đồng về hướng phát triển, hai anh em tách ra năm 2023. Ong giữ lại quầy Golden Mile và thành lập Shiok Hokkien Mee với sự hỗ trợ của mẹ cùng một người bạn thời trung học.

Ong hiện quản lý 46 nhân viên trong chuỗi 9 cửa hàng. Ảnh: GIN TAY.

Đầu năm 2024, khi việc kinh doanh bắt đầu tiến triển, mẹ anh được chẩn đoán mắc đa u tủy xương, dạng ung thư máu hiếm gặp. Bà không có bảo hiểm y tế hay khoản tiết kiệm, khiến Ong phải tiếp tục duy trì quầy để chi trả viện phí.

Có thời điểm anh làm 14 tiếng mỗi ngày, tự bóc 18 kg tôm, chuẩn bị nguyên liệu, chiên mì và nhận đơn. “Đó là 2 tuần tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi. Tôi nghĩ đến mẹ rồi khóc trong lúc bóc tôm, thậm chí có lúc khóc sau khẩu trang khi đang chiên mì cho khách”, anh kể.

Dù vậy, từ tháng 7/2024, Ong vẫn tiếp tục mở rộng. Các cửa hàng lần lượt xuất hiện tại Bedok North, Tiong Bahru, Beauty World, Sengkang, Bishan, Woodlands và Jurong. Mỗi điểm tốn khoảng 15.000-20.000 SGD.

Đến năm 27 tuổi, Ong đã phát triển Shiok Hokkien Mee thành chuỗi 9 cửa hàng. Chi nhánh thứ 9 tại Serangoon Central nằm gần nhà gia đình. Ong từng hy vọng mẹ có thể đến đây và nhìn thấy thành quả của con trai.

Tuy nhiên, bà qua đời ngày 4/7 ở tuổi 63, 3 tuần trước khi cửa hàng khai trương.

“Kế hoạch của tôi là để mẹ nhìn thấy cửa hàng mới và cho bà thấy tôi đã làm tốt đến mức nào”, anh nói.

Một ngày sau tang lễ, Ong trở lại làm việc.

“Nếu ở nhà, tôi sẽ chìm trong buồn bã. Từ khi mẹ mất, tôi lao vào công việc”, anh chia sẻ.