Golf thủ Mỹ tranh thủ đọc sách ngay giữa giải đấu

Những khoảng chờ kéo dài trong một vòng golf trở thành thời gian đọc sách của Anna Redding (sinh năm 1997), thói quen từng khiến cô gây chú ý trên mạng xã hội.

Hình ảnh Anna Redding chăm chú đọc sách trên sân từng khiến cộng đồng golf thích thú. Ảnh: @annareddinggolf.

Anna Redding (30 tuổi) là golfer người Mỹ, từng thi đấu nhiều mùa tại Epson Tour, hệ thống phát triển chính thức của LPGA. Trong quãng thời gian theo đuổi golf chuyên nghiệp, cô có 3 lần lọt Top 10 và kiếm gần 50.000 USD tiền thưởng, dù chưa giành danh hiệu trên tour.

Trước khi chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp, Redding thi đấu cho đội golf của Đại học Virginia (Mỹ), 4 năm liên tiếp được chọn vào All-ACC Academic Team. Năm 2019, cô còn góp mặt tại kỳ Augusta National Women’s Amateur đầu tiên, một dấu mốc đáng chú ý trong sự nghiệp nghiệp dư.

Từ năm 2024, Redding dần chuyển hướng sang huấn luyện và hiện làm trợ lý HLV đội golf nữ của High Point University (Mỹ). Ngoài golf, cô còn yêu thích đọc sách, xem Formula 1, hoạt động ngoài trời, chơi pickleball và dành thời gian cho gia đình, bạn bè.

Nữ golfer tranh thủ đọc sách ngay trên fairway tại Epson Tour năm 2023. Ảnh: @LinksNation.

Năm 2023, tay golf trẻ này đã gây chú ý khi vừa thi đấu vừa tranh thủ đọc sách ngay trên sân golf. Tháng 8 năm đó, loạt hình ảnh nữ golfer vừa đi trên fairway vừa cầm sách tại một giải Epson Tour được chia sẻ trên mạng xã hội. Không lâu sau, cô tiếp tục được bắt gặp đọc giữa các cú đánh tại một giải đấu ở South Bend (Mỹ).

Theo Golf Digest, một vòng golf chuyên nghiệp có thể kéo dài nhiều giờ, xen kẽ không ít khoảng thời gian chờ. Redding tận dụng những khoảng trống này để đọc sách thay vì để đầu óc liên tục tập trung vào trận đấu.

Một trong những cuốn cô từng được bắt gặp mang ra sân là I Still Dream About You (tạm dịch: Em vẫn mơ về anh) của Fannie Flagg, tiểu thuyết kết hợp các yếu tố bí ẩn, hài hước và đời sống. Khi được người theo dõi hỏi trên mạng xã hội về cuốn sách đang đọc, Redding cũng nhiệt tình trực tiếp chia sẻ tên tác phẩm.

Hình ảnh nữ golfer đọc sách giữa vòng đấu nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng golf. Nhiều người tỏ ra thích thú, cho rằng đây có thể là cách giúp cô giữ đầu óc bình tĩnh giữa các cú đánh. Một số người gọi Redding là người đọc sách thực thụ, nhiều người khác tò mò về những tác phẩm cô mang theo khi thi đấu.

Những năm gần đây, Redding dần chuyển hướng từ thi đấu sang huấn luyện. Từ tháng 6/2024, cô đảm nhận vai trò trợ lý HLV đội golf nữ của Đại học High Point (Mỹ).

Kể từ khi chuyển sang công việc huấn luyện, hình ảnh Redding xuất hiện trên sân đấu chuyên nghiệp cùng những cuốn sách không còn thường xuyên như trước. Tuy nhiên, khoảnh khắc nữ golfer trẻ chăm chú đọc sách khi đi dọc fairway từng tạo dấu ấn riêng, trở thành một trong những hình ảnh đáng nhớ về cô thời còn thi đấu tại Epson Tour.