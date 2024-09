Võ Lê Quế Anh gây chú ý

Hình ảnh mới của Hoa hậu Võ Lê Quế Anh do Miss Grand International đăng tải được nhận xét là khác lạ so với thời điểm đăng quang.

Miss Grand International vừa công bố hình ảnh lẫn thông tin của Võ Lê Quế Anh trên fanpage chính thức. Võ Lê Quế Anh được giới thiệu tốt nghiệp khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc tại Đại học Huế và có niềm đam mê với du lịch, âm nhạc.

“Bên cạnh việc học và phát triển sự nghiệp, Võ Lê Quế Anh cũng đam mê ca hát. Âm nhạc là nguồn cảm hứng chính, giúp cô thể hiện cảm xúc và kết nối với mọi người xung quanh ở cấp độ sâu sắc hơn. Thêm vào đó, cô đã thử thách bản thân trong ngành công nghiệp người mẫu, xuất hiện trên nhiều sàn catwalk khác nhau”, Miss Grand International giới thiệu về Võ Lê Quế Anh.

Hình ảnh gần đây của Quế Anh và hình ảnh trên trang Miss Grand International. Ảnh: FBNV.

Hình ảnh mới của Quế Anh lập tức được fan sắc đẹp chú ý, đưa ra nhiều ý kiến khác nhau. Khán giả cho rằng vẻ ngoài của Quế Anh thay đổi so với thời điểm mới đăng quang. Bên dưới hình ảnh của Quế Anh trên trang của Miss Grand International, không ít bình luận nhận xét tấm ảnh đã bị chỉnh sửa hoặc do trang điểm, khiến họ không nhận ra Quế Anh. Cũng có ý kiến cho rằng có thể Quế Anh đã can thiệp thẩm mỹ.

Võ Lê Quế Anh (sinh năm 2001) đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2024 vào đầu tháng 8. Chiến thắng của cô vấp phải tranh cãi của khán giả. Trong một tháng kể từ khi đăng quang, Quế Anh tham gia một số sự kiện giải trí, trình diễn thời trang, hoạt động từ thiện hoặc trở về trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ. Hiện tại, cô gần như dành toàn bộ thời gian để chuẩn bị cho cuộc thi Miss Grand International 2024. Người đẹp cần trau dồi mọi kỹ năng, từ catwalk đến tiếng Anh, giao tiếp, ứng xử, thuyết trình.