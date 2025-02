Vợ Kanye West phủ nhận đăng bài cầu cứu

Theo The Hollywood Reporter, người đại diện của Bianca Censori khẳng định người mẫu không đăng bài cầu cứu trên mạng xã hội sau loạt phát ngôn gây tranh cãi của chồng cô, Kanye West.

Đại diện của Censori cho biết tài khoản X (Twitter) có tích xanh tự nhận là của Censori thực chất là giả mạo. Người này nói: “Chúng tôi đã liên hệ với X để yêu cầu gỡ xác minh hoặc khóa tài khoản này".

Hiện tại, bài đăng giả mạo vẫn tồn tại trên nền tảng X. Nội dung bài đăng giống như một lời "kêu cứu" của Bianca Censori, trong đó bày tỏ sự lo lắng cho Kanye West, mong anh thay đổi và cư xử ôn hòa hơn.

Thời gian qua, Kanye West đã gây tranh cãi khi liên tục có những phát ngôn nhạy cảm trên mạng xã hội, từ việc bài Do Thái, kỳ thị phụ nữ, phân biệt chủng tộc và chỉ trích Taylor Swift. Hành động của nam ca sĩ bị nhiều người chỉ trích, bao gồm những ngôi sao nổi tiếng. Ngay sau đó, Kanye West đã vô hiệu hóa tài khoản X của mình.

Sáng 3/2, vợ chồng Kanye West và Bianca Censori gây tranh cãi trên thảm đỏ lễ trao giải Grammy lần thứ 67 diễn ra ở sân vận động Crypto.com, thành phố Los Angeles, Mỹ vào sáng 3/2 (giờ Hà Nội). Theo đó, Censori gây sốc khi cởi áo choàng lông, để lộ trang phục theo mốt naked dress trong suốt. Một số nguồn tin hậu trường cho biết họ đã bị nhân viên an ninh hộ tống ra khỏi buổi lễ.

Chuyên mục giải trí giới thiệu Tỷ phú Taylor Swift đọc sách gì? Nữ ca sĩ chia sẻ, nhiều bài hát cô tự sáng tác được lấy cảm hứng từ những cuốn sách yêu thích của mình. Một số cuốn sách được Taylor Swift yêu thích như Harry Potter, The Great Gatsby, The Beautiful and Damned hay To Kill a Mockingbird.