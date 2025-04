V.League cuối mùa - liệu có 'cái bắt tay âm thầm'

Mỗi trận đấu trong giai đoạn này không chỉ là một cuộc đối đầu về chuyên môn mà còn tiềm ẩn những toan tính phức tạp, khiến dư luận không khỏi nghi ngờ về sự minh bạch trong các kết quả thi đấu. Một trong những vấn đề gây tranh cãi lớn hiện nay là sự thân thiết giữa các đội bóng ở nhóm cuối bảng, khiến dư luận đặt ra câu hỏi: liệu có “cái bắt tay âm thầm” nào ảnh hưởng đến kết quả các trận đấu?

Bình Định và HAGL được cho là có mối quan hệ đặc biệt trong những năm qua. Trong khi HAGL an toàn về điểm số, Bình Định lại đang chật vật để thoát khỏi nhóm đá play-off trụ hạng. Câu hỏi đặt ra là liệu sự thân thiết giữa hai đội có thể dẫn đến những tính toán không minh bạch trong các trận đấu giữa họ?

Trận đấu cuối mùa giải 2024 giữa HAGL và Bình Định chính là một ví dụ điển hình khiến dư luận dấy lên nghi ngờ. Trong trận đấu đó, Bình Định ra sân với đội hình dự bị, thậm chí còn thiếu người do một số cầu thủ rút lui giữa chừng.

Đặc biệt, bàn thắng duy nhất của trận đấu đến từ lão tướng Alan, khiến HAGL rơi vào nhóm nguy hiểm. Điều kỳ lạ là sau khi ghi bàn, các cầu thủ Bình Định không hề ăn mừng, HLV Bùi Đoàn Quang Huy ngỡ ngàng, còn cầu thủ HAGL thì đứng chết lặng không phản ứng. Những chi tiết này khiến người hâm mộ không khỏi nghi ngờ về tính chân thật của trận đấu.

Ngoài trận đấu giữa Bình Định và HAGL, một trận đấu khác ở mùa 2024 cũng gây sự chú ý lớn là cuộc đối đầu giữa HAGL và Hải Phòng. Trong một tình huống đối mặt khung thành, tiền đạo Mpande của Hải Phòng bất ngờ nhấc chân thay vì dứt điểm vào khung thành trống, tạo điều kiện cho HAGL giành chiến thắng.

Dù tình huống này được ghi lại rõ ràng, ban tổ chức giải đấu lại không có bất kỳ động thái điều tra nào. Hành động “bỏ lỡ” này gây ra sự hoài nghi về động cơ thi đấu của Hải Phòng, đặc biệt khi Mpande được biết đến là một cầu thủ nỗ lực trong từng pha bóng.

Trong bóng đá chuyên nghiệp, tinh thần thể thao và đạo đức thi đấu luôn được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, trong một số giải đấu, không ít lần người hâm mộ chứng kiến những câu chuyện về các đội bóng “giúp đỡ đội thân thiết”.

Việc một đội bóng thi đấu dưới 100% sức để tạo điều kiện cho đội khác không chỉ làm mất đi tính công bằng mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin của người hâm mộ. Rủi ro lớn nhất của hiện tượng này là khiến các kết quả thi đấu trở nên đáng ngờ, làm giảm giá trị thực của giải đấu.

Ngoài việc làm giảm giá trị của các trận đấu, những mối quan hệ thân thiết như giữa các CLB còn có thể tước đi cơ hội của các đội bóng khác trong cuộc đua. Khi một đội bóng thi đấu với tâm lý “được phép thua”, kết quả trận đấu sẽ thiếu tính cạnh tranh, làm ảnh hưởng đến sự công bằng trong cuộc đua trụ hạng. Sự nghi ngờ về tính chân thật của các trận đấu có thể tạo ra một gánh nặng tâm lý không nhỏ cho các cầu thủ, khiến họ thi đấu thiếu quyết tâm.

Để bảo vệ sự trong sáng của V.League, các cơ quan chức năng và các đội bóng cần có những biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn trong các trận đấu, đặc biệt là trong cuộc đua trụ hạng khốc liệt. Mỗi trận đấu phải phản ánh đúng nỗ lực và tài năng của các cầu thủ trên sân cỏ, chứ không phải là sản phẩm của những toan tính ngầm.

Trong bối cảnh công nghệ phát triển, từng khoảnh khắc trên sân cỏ đều có thể bị phơi bày và không có gì có thể che giấu được những biểu hiện bất thường. Chính vì vậy, việc giữ vững tính minh bạch và công bằng trong mỗi trận đấu là cực kỳ quan trọng để bảo vệ uy tín của giải đấu và niềm tin của người hâm mộ.

V.League cần một sân chơi công bằng và minh bạch, nơi mọi đội bóng đều có thể thi đấu với tinh thần thể thao cao nhất, và kết quả mỗi trận đấu phản ánh đúng những nỗ lực không ngừng nghỉ của các cầu thủ.

