VinSmart Future ra mắt kỹ thuật phiên bản trải nghiệm sớm ứng dụng V-App, tích hợp dịch vụ, sản phẩm và chương trình khách hàng thân thiết của hệ sinh thái chỉ với “một chạm”.

Bên cạnh việc nâng tầm trải nghiệm khách hàng, V-App còn cung cấp tin tức hàng ngày theo hướng cá nhân hóa, cùng công cụ tra cứu và tìm kiếm thông tin dựa trên công nghệ AI thế hệ mới.

V-App là sản phẩm đầu tiên của VinSmart Future - đơn vị quy tụ đội ngũ nhân tài công nghệ trong nước và quốc tế, với mục tiêu phát triển nền tảng công nghệ dùng chung cho toàn bộ hệ sinh thái Vingroup và đối tác. Với sứ mệnh “Vì cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người”, VinSmart Future hướng đến kiến tạo nền tảng số hóa toàn diện, mang đến trải nghiệm an toàn, tiện lợi và nhất quán cho người dùng.

Là sản phẩm cốt lõi, mang tính đặc trưng cho sứ mệnh và chiến lược phát triển của VinSmart Future, V-App tích hợp ứng dụng trong hệ sinh thái Vingroup theo cơ chế “một chạm”, góp phần hạn chế tình trạng phân mảnh trải nghiệm. Thay vì phải tải và sử dụng nhiều ứng dụng riêng lẻ, người dùng chỉ cần truy cập V-App để sử dụng dịch vụ đa dạng, từ nhà ở (Vinhomes), di chuyển (VinFast, Xanh SM), du lịch - nghỉ dưỡng (Vinpearl), chăm sóc sức khỏe (Vinmec), giáo dục (Vinschool) đến mua sắm và chi tiêu hàng ngày.

VinSmart Future ra mắt bản trải nghiệm sớm ứng dụng "một chạm" V-App.

V-App được phát triển trên nền tảng kiến trúc công nghệ hiện đại, tập trung vào hệ thống AI hỗ trợ tổng hợp, tìm kiếm và phân phối thông tin dựa trên dữ liệu đã được chuẩn hóa và kiểm soát. Ứng dụng sử dụng kỹ thuật truy xuất thông tin và đối sánh ngữ cảnh nhằm chọn lọc, cung cấp nội dung từ nguồn chính thống và dữ liệu nội bộ trong hệ sinh thái, đảm bảo độ chính xác, tuân thủ quy định pháp lý và minh bạch nguồn thông tin thông qua cơ chế trích dẫn rõ ràng, hướng đến tiêu chuẩn phát triển và ứng dụng AI có trách nhiệm.

Trải nghiệm trên V-App được thiết kế theo luồng thông minh, phù hợp từng ngữ cảnh sử dụng. Các tính năng AI hỗ trợ xuyên suốt quá trình tìm kiếm thông tin, gợi ý dịch vụ liên quan, so sánh lựa chọn và dẫn dắt hành động tiếp theo ngay trong cùng một ứng dụng, giúp giảm thao tác và đơn giản hóa các nhu cầu thường nhật.

Đặc biệt, V-App cung cấp tin tức thời sự hàng ngày với nội dung được cá nhân hóa dựa trên hành vi đọc và mối quan tâm của từng người dùng. Hệ thống AI Summary tự động tóm tắt nội dung, đồng thời cho phép người dùng chuyển đổi linh hoạt từ việc đọc tin sang tương tác tức thì thông qua cửa sổ chat AI để tra cứu dịch vụ hoặc liên kết trực tiếp tiện ích như đặt xe Xanh SM, mua sắm và tích điểm VPoint.

Nhân dịp ra mắt phiên bản trải nghiệm sớm, VinSmart Future triển khai gói ưu đãi “lì xì” phủ khắp hệ sinh thái dành cho khách hàng mới. Cụ thể, khách hàng sẽ nhận quà tặng từ 500 đến 9.999 VPoint khi mua xe VinFast; ưu đãi giảm giá đến 30% (số lượng có hạn) cho một số dịch vụ của Xanh SM; và nhận tối đa 100 VPoint dành cho cư dân Vinhomes khi trải nghiệm dịch vụ trên V-App.

Khách hàng có thể tải ứng dụng V-App trên kho ứng dụng để trải nghiệm tiện ích công nghệ mới. Ngoài ra, người dùng có thể truy cập website chính thức hoặc liên hệ hotline chăm sóc khách hàng 1900232389 để được hỗ trợ. Phiên bản của V-App dự kiến ra mắt ngày 30/4.