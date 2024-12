Vinicius giành giải The Best 2024

Sau khi trượt Quả bóng vàng của France Football, Vinicius Jr được FIFA vinh danh ở hạng mục Cầu thủ nam hay nhất 2024.

Vinicius giành The Best 2024.

Rạng sáng 18/12 (giờ Hà Nội), gala The Best 2024 được tổ chức tại Doha, Qatar. Theo công bố từ Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino, Vinicius là người giành chiến thắng. Anh vượt qua đối thủ nặng ký là Rodri để bước lên bục nhận giải.

"Tôi muốn cảm ơn những người đã bầu cho tôi, các cầu thủ, huấn luyện viên, người hâm mộ. Điều này rất quan trọng với tôi. Từ một khu phố nhỏ bé, đầy rẫy tội phạm, tôi đã được đứng ở đây. Mọi chuyện như một giấc mơ. Mong muốn của tôi là được gắn bó lâu dài với Real Madrid, CLB lớn nhất thế giới", Vinicius chia sẻ trên bục nhận giải.

Kết quả bầu chọn cho thấy Vinicius đứng đầu với 48 điểm. Rodri đứng thứ 2 với 43 điểm. Bellingham xếp thứ 3 với 37 điểm, Dani Carvajal đứng thứ 4 với 31 điểm, tiếp theo lần lượt là Lamine Yamal với 30 điểm và Lionel Messi với 25 điểm.

Vinicius trở thành cầu thủ Brazil đầu tiên kể từ năm 2007 giành giải Cầu thủ hay nhất thế giới của FIFA. Ở tuổi 24, Vinicius là ngôi sao trẻ thứ 2 trong lịch sử bóng đá Brazil nhận giải thưởng cá nhân cao quý này, chỉ xếp sau huyền thoại Ronaldo de Lima, khi ông được FIFA vinh danh ở tuổi 20.

Ở mùa giải trước, Vinicius là trụ cột quan trọng giúp Real Madrid giành cú đúp danh hiệu La Liga và Champions League. Tiền đạo người Brazil đóng góp 24 bàn thắng và 11 kiến tạo sau 39 lần ra sân cho đội chủ sân Bernabeu.

Sau khi giành giải The Best, Vinicius sẽ hướng đến mục tiêu giành Cúp Liên lục địa. Real Madrid sẽ đối đầu nhà vô địch Bắc Mỹ Pachuca vào rạng sáng ngày 19/12. Dù không có lực lượng mạnh nhất, Real Madrid vẫn được đánh giá cao hơn hẳn so với đối thủ có tổng giá trị đội hình chỉ là 48 triệu euro (theo Transfermarkt).

Ngoài việc vinh danh Vinicius, FIFA còn trao nhiều giải thưởng khác như giải Cầu thủ nữ hay nhất dành cho Aitana Bonmati, giải huấn luyện viên nam xuất sắc cho Carlo Ancelotti, giải thủ môn hay nhất cho Emiliano Martinez, giải huấn luyện viên nữ xuất sắc cho Emma Hayes,...