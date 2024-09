Vĩnh Phúc kiện toàn, bổ sung nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt

Vĩnh Phúc đang tập trung kiện toàn, bổ sung chức danh lãnh đạo chủ chốt ở những nơi đang khuyết thiếu.

Vấn đề sắp xếp bộ máy, thay thế nhiều nhân sự chủ chốt quan trọng tại địa phương diễn ra sau khi nhiều cán bộ bị kỷ luật.

Ngày 18/9, Hội đồng Nhân dân các huyện Vĩnh Tường, Tam Đảo và Tam Dương cùng bầu bổ sung 3 chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cụ thể, ông Trần Thái Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy) được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tam Đảo.

Ông Đặng Công Hòa (Phó Bí thư Huyện ủy) được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tam Dương.

Ông Đàm Hữu Khanh (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy) được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Tường.

Ngày 16-17/9, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ tại các huyện Vĩnh Tường, Tam Đảo. Theo đó, ông Hà Văn Quyết thôi giữ chức Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh, được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Huyện ủy Vĩnh Tường, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Hà Văn Quyết là Tiến sỹ nông nghiệp, chuyên ngành thú y. Ông từng là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lập Thạch; Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn thôi giữ chức Phó Chánh Thanh tra tỉnh; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Huyện ủy Tam Đảo, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước đó, ngày 10/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị để bầu chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị đã thảo luận, thống nhất với tờ trình giới thiệu nhân sự của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để bầu chức danh này đối với ông Bùi Huy Vĩnh.

Kết quả, 100% đại biểu có mặt đã bỏ phiếu đồng ý bầu ông Bùi Huy Vĩnh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025...

Sau thời gian dài thiếu các chức danh lãnh đạo quản lý, cán bộ chủ chốt, thời gian gần đây tỉnh Vĩnh Phúc đã và đang tập trung kiện toàn, bầu bổ sung nhân sự.

Cuối tháng 3/2024, tỉnh có 3 lãnh đạo chủ chốt (Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh) bị bắt trong vụ án liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn với cáo buộc nhận hối lộ.

Bên cạnh đó, nhiều cán bộ cấp sở, ngành, huyện trong tỉnh bị kỷ luật Cảnh cáo hoặc Khiển trách... do vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sai phạm khi thực hiện một số dự án đầu tư liên quan đến Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC), Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn...

