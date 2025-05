Vingroup bàn giao trung tâm triển lãm top 10 thế giới trong 10,5 tháng

Để hoàn thành phần kết cấu đồ sộ của Trung tâm Triển lãm Quốc gia, ước tính gần 24.000 tấn thép đã được lắp đặt. Toàn bộ khung hệ kết cấu thép đều được thiết kế với hệ số an toàn gấp đôi so với tiêu chuẩn thông thường, nhằm đảm bảo độ bền vững và an toàn tuyệt đối trong vận hành lâu dài.