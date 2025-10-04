Vincom Mega Mall Royal Island - biểu tượng mua sắm, giải trí mới

Công ty Cổ phần Vincom Retail chính thức khai trương TTTM Vincom Mega Mall Royal Island tại Vũ Yên, thành phố Hải Phòng.

Là mảnh ghép quan trọng hoàn thiện hệ sinh thái tiện ích chuẩn quốc tế tại Vinhomes Royal Island, Vincom Mega Mall Royal Island mang tới những trải nghiệm đẳng cấp cho người dân thành phố và các khu vực lân cận, trở thành điểm đến mua sắm - ẩm thực - giải trí hàng đầu miền Bắc.

Dự án có tổng diện tích hơn 55.000 m2, gồm 4 tầng nổi và 2 tầng hầm, tọa lạc tại “tọa độ vàng” của thành phố, giao điểm giữa đường cầu Hoàng Gia (cầu Máy Chai) và phố đi bộ - công viên Vũ Yên, kiến tạo nên hành trình trải nghiệm thuận tiện và sôi động.

Vincom Mega Mall Royal Island - TTTM "One-stop shoppertainment" đầu tiên tại Hải Phòng đã chính thức khai trương, mở cửa đón khách từ sáng 3/10.

Thiết kế của Vincom Mega Mall Royal Island lấy cảm hứng từ phong cách hoàng gia với tông màu vàng - nâu cùng đường nét mềm mại. Điểm nhấn nổi bật là kiến trúc thông tầng ngập tràn ánh sáng tự nhiên cùng trang trí biểu tượng hoa phượng đỏ rực rỡ và thiên nga pha lê kiêu hãnh tại sảnh chính, đan xen là các khu vườn cảnh quan, góc check-in nghệ thuật. Bên cạnh đó, các tiện ích như ghế nghỉ, trạm sạc điện thoại được bố trí hợp lý, mang đến sự thoải mái tối đa cho khách hàng trong hành trình mua sắm - ẩm thực - giải trí sống động.

Hành trình thưởng ngoạn 5 khu vườn hoàng gia tại mỗi tầng TTTM.

Bên cạnh ấn tượng thị giác, Vincom Mega Mall Royal Island đảm bảo trải nghiệm mua sắm toàn diện với hơn 100 thương hiệu, từ siêu thị, nội thất, tiện ích đến ẩm thực và giải trí… Trong đó nhiều thương hiệu lần đầu tiên có mặt tại Hải Phòng, đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng của cư dân và du khách. Nổi bật là Co.opmart Pro - mô hình siêu thị cao cấp trên diện tích hơn 3.000 m2, nơi khách hàng có thể mua sắm thực phẩm nhập khẩu, đặc sản địa phương, đồ tươi sống đến sản phẩm gia dụng giá tốt mỗi ngày; Mr.DIY - chuỗi bán lẻ tiện ích Malaysia lần đầu có mặt tại Hải Phòng mang đến hơn 10.000 sản phẩm gia dụng, văn phòng phẩm, đồ chơi; JYSK - thương hiệu nội thất Đan Mạch nổi tiếng với phong cách Scandinavian tối giản, tinh tế - mở ra lựa chọn mới cho những gia đình trẻ yêu thích không gian sống hiện đại và Oh!Some nổi tiếng với các sản phẩm độc quyền chủ đề Disney cùng các góc check-in khẳng định cá tính riêng.

Vincom Mega Mall Royal Island thu hút đông đảo khách hàng mua sắm, vui chơi và trải nghiệm ngay trong sáng khai trương.

Khu vực mẹ và bé, phố sách và đồ gia đình cũng được đầu tư đa dạng: Fahasa cùng mô hình Book City, My Kingdom, Thời trang Lity Baby, Nội thất Forever, bên cạnh phòng khám Vinmec chuẩn quốc tế, tạo nên hệ sinh thái mua sắm - chăm sóc toàn diện cho gia đình. Sự góp mặt của hàng loạt thương hiệu thời trang - làm đẹp như Lacoste, Crocs, Canifa, 5S Fashion, Perato, Samsonite, Aristino, Eva De Eva, Guardian, Himalaya, Pucini, Hapas, Guardian, Casio, Mialala, May Colletion… cũng mang đến những xu hướng thời trang mới nhất cho khách hàng.

Song song với hàng hóa, Vincom Mega Mall Royal Island cũng là thiên đường vui chơi - giải trí, với rất nhiều thương hiệu nổi tiếng như Funi Fun! - chi nhánh đầu tiên tại Việt Nam của thương hiệu vui chơi Singapore, sở hữu khu công nghệ giải trí 2 tầng rộng 2.000 m2; AEON Beta Cinema dự kiến ra mắt trong năm 2025 với mô hình rạp chiếu thế hệ mới, âm thanh - hình ảnh vượt trội. Khách hàng cũng sẽ được khám phá hàng loạt điểm giải trí hấp dẫn như HD Games, HD Patin, HD Kids, Wolfoo, Ezoo, Fun Station, Aeon Fantasy, Photo Vivid, Aim Box… đáp ứng nhu cầu của mọi lứa tuổi.

Hầu hết gian hàng trong TTTM đều có chương trình khuyến mại hấp dẫn nhân dịp khai trương.

Khu ẩm thực được Vincom Mega Mall Royal Island quy hoạch ở mỗi tầng, với hơn 50 thương hiệu quốc tế và trong nước, mang đến lựa chọn đa dạng trong hành trình vui chơi - mua sắm của khách hàng, nổi bật là SongSabu, Som Tum Thai, Gyu Shige - Ngưu Phồn, Yukichi Ramen, Ichibanken Ramen, Botejyu, Tian Long, Bò Tơ Quán Mộc, Tuấn Rươi, Bé Na Bán Bò, Ocean Buffet Premium, Thai Market…

Trải nghiệm ẩm thực của du khách còn được nối dài với các thương hiệu cà phê, trà sữa, bánh ngọt nổi tiếng như Katinat, Phê La, Since Tea, TiTi Pham Patisserie, Phê Phin, cùng các thương hiệu tiện lợi quen thuộc như KFC, Dookki, Cơm Niêu Kombo Singapore, King Pizza và khu ẩm thực Good Courts với món Việt truyền thống sẽ tạo nên một “thiên đường ẩm thực” đặc sắc ngay trong TTTM.

Các gian hàng ẩm thực được bố trí khoa học tại tất cả các tầng của TTTM.

Sở hữu vị trí chiến lược và quy mô ấn tượng, Vincom Mega Mall Royal Island đánh dấu sự ra mắt TTTM Vincom thứ 90 trên toàn quốc, tiếp nối hành trình kiến tạo những điểm đến mua sắm - ẩm thực - giải trí hàng đầu tại khắp các vùng miền Việt Nam. Đây cũng là mảnh ghép hoàn thiện hệ sinh thái đẳng cấp quốc tế của đô thị Vinhomes Royal Island, bên cạnh các tiện ích đã hiện hữu như sân golf Vinpearl 36 hố hàng đầu Đông Nam Á, Học viện cưỡi ngựa Vinpearl Horse Academy Vũ Yên, công viên giải trí VinWonders, phố đi bộ - công viên Vũ Yên, bến du thuyền…