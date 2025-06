VinaPhone gặp sự cố trên cả nước, mạng vẫn chưa khôi phục

Nhiều người dùng mạng di động VinaPhone mất sóng, không sử dụng được các dịch vụ thoại, tin nhắn, dữ liệu di động vào khoảng 11 giờ ngày 14/6.

VinaPhone thông báo về sự cố mất mạng sáng 14/6. Ảnh: HP.

“Trưa ngày 14/6, mạng Vinaphone gặp sự cố kỹ thuật nên làm gián đoạn liên lạc của khách hàng tại một số khu vực. Hiện nay đội ngũ kỹ thuật của Vinaphone đang khẩn trương xử lý và sự cố đang dần được khắc phục”, VinaPhone thông báo.

Theo thống kê Google Trends, từ 11 giờ sáng hôm nay các từ khóa “vinaphone bị lỗi”, “vinaphone mất sóng”, “mạng vina bị lỗi” có số lượt tìm kiếm tăng đột biến. Chúng xuất phát từ người dùng mạng ở 16 tỉnh thành ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam, bao gồm Hà Nội và TP. HCM. Cho thấy sự cố ảnh hưởng đến người dùng trên cả nước.Trước mốc thời gian này, số lượt tìm kiếm các từ khóa trên đều bằng 0.

Trên fanpage chính thức của hãng, các bài đăng mới nhất cũng gặp hàng loạt bình luận tiêu cực của người dùng về việc bị gián đoạn các dịch vụ thoại, tin nhắn, 4G.

Nhiều người dùng VinaPhone tỏ ra bức xúc vì mất liên lạc. Ảnh: FB.

“Trong gần 2 tiếng, tôi không nhận được thông báo nào từ các ứng dụng OTT, trong khi công việc thường xuyên phải nhắn tin, trao đổi. Đến khi kiểm tra lại mới biết máy đang không có kết nối 4G do VinaPhone bị lỗi”, anh Hải Nam, một người dùng VinaPhone tại Hà Nội, cho biết.

Trên mạng xã hội, nhiều người dùng gặp tình trạng tương tự. Thậm chí nhiều người bán điện thoại phải thông báo đến khách hàng lỗi do nhà mạng, không phải do thiết bị, do nhà mạng VinaPhone chưa đưa ra thông báo chính thức khi sự cố bắt đầu.

VinaPhone hiện là công ty viễn thông chiếm thị phần thứ hai tại Việt Nam, đạt 22,8% và hơn 30 triệu thuê bao, đứng sau của nhà mạng Viettel với 56,6%.