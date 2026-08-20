Viettel Money dừng thu phí 6.600 đồng liên kết ePass

Sau nhiều ý kiến từ khách hàng, Viettel Money vừa quyết định dừng chính sách thu phí đối với khách hàng liên kết tài khoản giao thông ePass với Viettel Money.

Trong thông báo mới nhất, Viettel Money cho biết đơn vị ghi nhận những ý kiến đóng góp của khách hàng liên quan đến chính sách phí xử lý giao dịch qua trạm thời gian qua.

"Trên tinh thần lắng nghe và đặt quyền lợi khách hàng lên hàng đầu, Viettel Money quyết định dừng chính sách thu phí đối với khách hàng liên kết tài khoản giao thông ePass với Viettel Money, mức 6.600 đồng/tháng đối với khách hàng cá nhân và 66.000 đồng/tháng đối với khách hàng tổ chức, doanh nghiệp", doanh nghiệp này viết.

Cũng trong thông báo, Viettel Money cam kết đặt quyền lợi khách hàng làm nguyên tắc xuyên suốt trong mọi chính sách và quyết định dịch vụ, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ theo hướng minh bạch, thuận tiện và mang lại lợi ích thiết thực cho khách hàng.

Trước đó, doanh nghiệp từng thông báo thu phí xử lý giao dịch đối với khách hàng liên kết tài khoản giao thông ePass, từ ngày 1/8 đối với khách hàng cá nhân và từ tháng 8 đối với khách hàng là doanh nghiệp.

Viettel Money giải thích khoản phí góp phần duy trì và nâng cấp hạ tầng công nghệ, vận hành và đối soát giao dịch theo thời gian thực, tăng cường bảo mật và chất lượng dịch vụ; đồng thời đưa ra mức phí như trong thông báo mới nhất.

Không chỉ ví ePass, khoảng cuối tháng 7, VETC cũng thông báo thu phí dịch vụ quản lý tài khoản đối với khách hàng sử dụng Ví điện tử VETC. Mức phí mỗi tháng với khách hàng cá nhân là 6.600 đồng/tháng/ví, khách hàng doanh nghiệp chịu phí 66.000 đồng/tháng/ví.

Mới đây, VETC cũng phát thông báo xác nhận chưa áp dụng và tạm dừng triển khai chính sách phí dịch vụ Ví VETC, thực hiện rà soát, lắng nghe thêm ý kiến khách hàng và xây dựng giải pháp phù hợp hơn. VETC nhấn mạnh trong thực tế, hệ thống Ví VETC chưa thực hiện khoản thu phí nào đến hiện tại.

VETC khẳng định tài khoản giao thông không thu phí. Đơn vị này dẫn nội dung Nghị định 119/2024, rằng tài khoản giao thông phải được kết nối với một phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt như ví điện tử, thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng. Chính sách phí vừa qua liên quan đến Ví VETC - phương tiện thanh toán kết nối với tài khoản giao thông - không phải phí quản lý tài khoản giao thông hay phí sử dụng đường bộ.

VETC cũng giải thích ví điện tử là dịch vụ trung gian thanh toán được Ngân hàng Nhà nước cấp phép và quản lý theo Thông tư 40/2024.

Việc cung cấp dịch vụ đòi hỏi Ví VETC phải đầu tư hệ thống, thực hiện eKYC, bảo đảm an ninh, bảo mật, vận hành và đối soát 24/7, kết nối với ngân hàng, trả phí ngân hàng, các đơn vị chuyển mạch và duy trì toàn bộ số dư của khách hàng tại tài khoản bảo đảm thanh toán độc lập. Các ví khác nhau có hình thức thu phí khác nhau phù hợp với sản phẩm, dịch vụ và đặc thù khách hàng.

VETC nhấn mạnh ví điện tử không phải tài khoản tiền gửi. Thực hiện theo quy định hiện hành, VETC không được trả lãi hoặc sử dụng số dư ví của khách hàng để cho vay, đầu tư hay phục vụ hoạt động kinh doanh của VETC. Đơn vị này cho biết đây là các yêu cầu bắt buộc nhằm bảo đảm an toàn cho tiền và giao dịch của khách hàng mà VETC có trách nhiệm tuân thủ.