Trước khi thu phí 6.600 đồng/tháng, VETC có bao nhiêu người dùng ví?

Nắm 75% thị phần ETC cùng 3 triệu người dùng ví, phương án thu phí quản lý tài khoản của VETC có thể tạo ra dòng tiền hàng trăm tỷ đồng mỗi năm cho hệ sinh thái Tasco.

Từ ngày 1/8, Công ty TNHH Thu phí tự động VETC đã bắt đầu thu phí quản lý tài khoản ví điện tử ở mức 6.600 đồng/tháng với khách hàng cá nhân và 66.000 đồng/tháng với khách hàng tổ chức, đã gồm thuế GTGT.

Theo VETC, khoản phí này nhằm bù đắp chi phí kết nối ngân hàng, duy trì hạ tầng vận hành và bảo mật dữ liệu. Khách hàng có thể chuyển sang thanh toán trực tiếp bằng tài khoản hoặc thẻ ngân hàng để không phát sinh phí quản lý ví.

Chính sách mới được áp dụng khi VETC đã xây dựng được tệp khách hàng hàng triệu người và đang mở rộng hoạt động từ thu phí không dừng sang nhiều dịch vụ liên quan đến ôtô.

Nắm 75% thị phần giao thông số

Theo Báo cáo thường niên 2025 của Tasco, VETC - công ty do Tasco nắm 99,26% vốn điều lệ - hiện chiếm khoảng 75% thị phần thu phí không dừng (ETC) tại Việt Nam. Năm 2025, VETC ghi nhận 666 tỷ đồng doanh thu, tăng 35% so với năm liền trước.

Mạng lưới của VETC bao phủ 136 trạm với 765 làn thu phí trên toàn quốc. Hệ thống ghi nhận bình quân 1,8 triệu giao dịch mỗi ngày, ngày cao điểm đạt 2,3 triệu lượt. Trong năm 2025, tổng số giao dịch được xử lý vượt 700 triệu lượt.

Về tệp khách hàng, VETC có khoảng 4,3 triệu người dùng ứng dụng và hơn 3 triệu khách hàng mở ví điện tử, trên tổng số khoảng 6,6 triệu phương tiện đã dán thẻ ETC trên toàn quốc.

VETC hiện cũng mở rộng hệ sinh thái dịch vụ bên cạnh thu phí đường bộ. Sau khi được cấp phép cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, doanh nghiệp phát triển thêm các dịch vụ như thu phí đỗ xe (e-Parking), cứu hộ giao thông 24/7, đại lý bảo hiểm ôtô và một số dịch vụ tài chính khác.

Với hơn 3 triệu khách hàng đang mở ví, mức phí mới tạo ra một nguồn thu tiềm năng nếu phần lớn người dùng tiếp tục duy trì tài khoản.

Giả định toàn bộ 3 triệu khách hàng này là khách hàng cá nhân và đều chịu mức phí 6.600 đồng/tháng, quy mô khoản phí lý thuyết có thể tương đương 19,8 tỷ đồng mỗi tháng và gần 238 tỷ đồng mỗi năm. Con số này sẽ gia tăng nếu cộng thêm lượng khách hàng doanh nghiệp vận tải và sở hữu đội xe lớn - nhóm đối tượng chịu mức phí 66.000 đồng/tháng/tài khoản.

Dù vậy, quy mô thu thực tế sẽ phụ thuộc vào mức độ người dùng chuyển dịch sang phương thức trích phí trực tiếp từ tài khoản ngân hàng để tránh phí sử dụng ví.

Thực tế VETC không phải đơn vị duy nhất bắt đầu thu phí quản lý ví từ tháng 8. ePass - dịch vụ thu phí không dừng do Viettel phát triển - cũng áp dụng mức phí 6.600 đồng/tháng với khách hàng cá nhân và 66.000 đồng/tháng với khách hàng tổ chức, đã gồm VAT.

Khách hàng VETC nạp trước hơn 1.400 tỷ đồng

Trong khi VETC duy trì mạng lưới và tệp khách hàng lớn, nguồn thu từ hoạt động thu phí của Tasco lại giảm trong nửa đầu năm 2026.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026, doanh thu hoạt động thu phí của Tasco đạt 447 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, giảm 30% so với mức 642 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Riêng quý II, doanh thu đạt 203 tỷ đồng , giảm 42%.

Giá vốn hoạt động thu phí giảm mạnh hơn, từ 369 tỷ đồng xuống 205,5 tỷ đồng . Nhờ đó, lợi nhuận gộp mảng này đạt khoảng 242 tỷ đồng , tương ứng biên lợi nhuận gộp 54,1%, tăng đáng kể so với mức khoảng 42,5% cùng kỳ năm trước.

Đây cũng là mảng có biên lợi nhuận gộp cao nhất trong 4 mảng kinh doanh được Tasco công bố.

Ở chiều ngược lại, số dư tiền của khách hàng mà Tasco ghi nhận phải trả tăng trong 6 tháng đầu năm. Tại ngày 30/6, Tasco ghi nhận khoản phải trả khách hàng ETC đạt gần 773 tỷ đồng , tăng 3% so với đầu năm. Khoản phải trả khách hàng ví điện tử là 642 tỷ đồng , cũng tăng gần 10%. Tổng hai khoản này vào khoảng 1.415 tỷ đồng .

Về bản chất, đây là các khoản Tasco ghi nhận là nghĩa vụ phải trả khách hàng tại thời điểm lập báo cáo, liên quan đến tiền khách hàng đã nạp vào hệ thống để sử dụng cho các giao dịch ETC hoặc ví điện tử nhưng chưa được ghi nhận là doanh thu của doanh nghiệp.