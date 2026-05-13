VietinBank tung ưu đãi chào đón khách hàng doanh nghiệp SME mới

Chào đón khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) mới năm 2026, VietinBank triển khai loạt ưu đãi kép cho dịch vụ mở tài khoản eKYC, tiền gửi và tài trợ thương mại.

Không cần hồ sơ giấy hay đến quầy, dễ dàng thao tác trên máy tính hoặc điện thoại thông minh, chủ doanh nghiệp có thể sở hữu tài khoản thanh toán online (eKYC) để giao dịch trên VietinBank eFAST. Đây là trải nghiệm ngân hàng số hiện đại được VietinBank thiết kế cho khách hàng doanh nghiệp.

Dịch vụ được kỳ vọng mang đến cho doanh nhân trải nghiệm cá nhân hóa, phù hợp phong cách sống hiện đại khi có thể mở tài khoản thanh toán trên thiết bị điện tử thông minh, bất cứ khi nào và ở đâu, chủ động và linh hoạt trong giao dịch. Đặc biệt, khi mở tài khoản online thành công, khách hàng sẽ nhận ưu đãi trên VietinBank eFAST, gồm: Tặng tài khoản thanh toán số đẹp và chữ ký số sử dụng 1 lần; miễn phí dịch vụ chuyển tiền trong và ngoài hệ thống; chi lương; nộp ngân sách Nhà nước và tối đa 2 thiết bị OTP.

Gia tăng giá trị dòng tiền

VietinBank lần đầu triển khai chương trình ưu đãi cộng lãi suất tiền gửi có kỳ hạn tự động trên nền tảng số VietinBank eFAST. Chương trình được kỳ vọng thúc đẩy xu hướng giao dịch số, “sinh lời” tối ưu dòng tiền dành cho khách hàng SME mới tại VietinBank.

Mức lãi suất ưu đãi được thiết kế cạnh tranh theo từng kỳ hạn và quy mô khoản tiền gửi.

Đáng chú ý, toàn bộ mức ưu đãi lãi suất được tích hợp trên nền tảng VietinBank eFAST, giúp khách hàng tiếp cận và giao dịch nhanh chóng. Thông qua chương trình, VietinBank chứng minh định hướng chuyển dịch mạnh mẽ sang kênh số, đem trải nghiệm tối ưu cho khách hàng doanh nghiệp và gia tăng lợi ích của khách hàng.

Giao thương thịnh vượng

Trong bối cảnh thị trường toàn cầu biến động, chi phí tài chính, chi phí giao dịch quốc tế và rủi ro tỷ giá là thách thức với cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp SME.

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động, VietinBank triển khai chương trình ưu đãi SME Global Boost cho doanh nghiệp lần đầu sử dụng dịch vụ thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại và mua bán ngoại tệ tại ngân hàng.

Doanh nghiệp tham gia được ưu đãi lên tới 100% phí chuyển tiền ngoại tệ đi và đến, đồng thời giảm đến 70% phí dịch vụ tài trợ thương mại đối với nghiệp vụ như thư tín dụng, nhờ thu và dịch vụ liên quan. Khi thực hiện giao dịch mua bán ngoại tệ tại VietinBank, khách hàng có thể hưởng ưu đãi tỷ giá lên tới 120 điểm tại quầy và 200 điểm trên kênh online.