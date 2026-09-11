VietinBank ra mắt diện mạo mới - đậm chất riêng cho hệ sinh thái thẻ

VietinBank giới thiệu diện mạo mới cho hệ sinh thái thẻ với ngôn ngữ thiết kế đồng nhất, tạo dấu ấn riêng để khách hàng có thêm lựa chọn phù hợp nhu cầu và phong cách sống.

Chiếc thẻ ngày nay không chỉ phục vụ nhu cầu thanh toán, mà còn hiện diện trong nhiều khoảnh khắc của đời sống, từ ly cà phê đầu ngày, chuyến đi cuối tuần, món đồ yêu thích đến những khoản chi cho gia đình, công việc và kế hoạch lớn hơn.

Khi nhu cầu sử dụng ngày càng đa dạng, cách khách hàng lựa chọn thẻ cũng thay đổi. Bên cạnh tính năng và quyền lợi, thiết kế, cảm xúc và mức độ phù hợp với phong cách cá nhân trở thành một phần quan trọng trong trải nghiệm.

Từ tinh thần đó, VietinBank chính thức làm mới diện mạo hệ sinh thái thẻ với thông điệp “Diện mạo mới - đậm chất riêng”. Thiết kế này hướng đến những khách hàng mong muốn chiếc thẻ không chỉ là tiện ích, mà còn thể hiện cá tính trong từng điểm chạm thường ngày.

Đại diện VietinBank cho biết: “Với diện mạo mới, VietinBank không chỉ mong muốn tạo ra thiết kế đẹp hơn. Điều chúng tôi hướng đến là hệ sinh thái có sự kết nối rõ ràng, nơi khách hàng vẫn nhận ra dấu ấn VietinBank nhưng đồng thời có thể tìm thấy chiếc thẻ gần hơn với sở thích, nhu cầu và cách mình muốn trải nghiệm cuộc sống”.

Sáu sắc thái tạo nên một hệ sinh thái đa dạng

Từ nhu cầu và cảm hứng khác nhau trong cuộc sống, diện mạo mới của hệ sinh thái thẻ VietinBank được phát triển quanh sáu sắc thái phong cách.

Phong cách cá tính - “chạm chất riêng, sống đúng gu” thể hiện tinh thần sáng tạo, khác biệt và tự do bộc lộ bản thân. Mỗi thiết kế trở thành một dấu ấn để chủ thẻ thể hiện gu thẩm mỹ và cách sống của mình. Đây cũng là phong cách có thể mang nhiều sắc thái khác nhau, từ chiều sâu của giá trị đã tạo nên bản thân, nét hiện đại của cuộc sống hôm nay đến tinh thần tiên phong hướng về tương lai.

Song song đó, phong cách trải nghiệm - “trải nghiệm khám phá, dẫn lối đam mê” đại diện cho tinh thần dịch chuyển, khám phá và tận hưởng. Không chỉ là chuyến đi xa, trải nghiệm còn có thể đến từ ẩm thực, giải trí, thể thao, nghệ thuật hay bất kỳ khoảnh khắc nào khiến cuộc sống trở nên nhiều cảm hứng hơn.

Phong cách thực tế - “sống chủ động, kiến tạo tương lai” hướng đến cách sống thông minh, có kế hoạch và biết tối ưu giá trị từ mỗi lựa chọn. Chiếc thẻ trở thành công cụ hỗ trợ khách hàng chủ động hơn trong chi tiêu và hướng đến mục tiêu tài chính phía trước.

VietinBank làm mới diện mạo hệ sinh thái thẻ với tinh thần “Diện mạo mới - đậm chất riêng”.

Trong khi đó, phong cách đẳng cấp - “đặc quyền tinh hoa xứng tầm” được cảm nhận qua lựa chọn tinh tế, sự chu đáo và trải nghiệm được thiết kế khác biệt. Các dòng thẻ mang tinh thần này hướng đến việc nâng tầm trải nghiệm trong từng hành trình của chủ thẻ.

Phong cách di sản - “tinh hoa hội tụ, giá trị trường tồn” gợi mở giá trị vượt lên trên trải nghiệm tức thời, từ chiều sâu, sự bền vững đến thành quả có ý nghĩa theo thời gian. Đây là tinh thần của lựa chọn không chỉ dành cho hôm nay, mà còn hướng đến tương lai và giá trị được tiếp nối.

Cuối cùng, phong cách kiến tạo - “kết nối hiệu quả, đồng hành phát triển” dành cho khách hàng chủ động tạo ra giá trị mới trong kinh doanh. Từ quản trị chi tiêu, tối ưu vận hành đến kết nối giao thương, giải pháp thẻ đồng hành cùng doanh nghiệp trên hành trình phát triển và vươn xa.

Thiết kế thẻ mới của VietinBank được phát triển theo nhiều tinh thần khác nhau, từ cá tính, trải nghiệm đến đẳng cấp và di sản.

Điểm mới của hệ sinh thái không chỉ nằm ở việc những chiếc thẻ có hình thức khác trước. Phía sau từng diện mạo là sự kết nối giữa thiết kế - nhu cầu sử dụng - quyền lợi - trải nghiệm. Chính sự giao thoa ấy giúp hệ sinh thái thẻ có thể đồng hành nhiều nhu cầu và khoảnh khắc khác nhau trong cuộc sống của cùng một khách hàng.

“Khi chọn thẻ, tôi vẫn quan tâm trước hết đến quyền lợi và sự tiện dụng. Nhưng nếu có nhiều thiết kế để lựa chọn, tôi chắc chắn sẽ muốn chiếc thẻ thực sự hợp với mình. Cảm giác đó khiến chiếc thẻ trở nên cá nhân hơn, thay vì chỉ là công cụ thanh toán”, chị Thùy Trâm (36 tuổi, phường Hoàn Kiếm) cho biết.

Khám phá chiếc thẻ mang “chất” của riêng bạn

Từ giao dịch thường ngày đến hành trình đáng nhớ, từ nhu cầu tận hưởng cuộc sống đến kế hoạch dài hạn, VietinBank hướng đến xây dựng hệ sinh thái đủ đa dạng để mỗi khách hàng có thể tìm thấy lựa chọn phù hợp cho mình.

Diện mạo thẻ mới của VietinBank được xây dựng để phù hợp hơn với nhu cầu, cảm xúc và phong cách cá nhân của khách hàng hiện đại.

Trong thời gian tới, diện mạo mới cùng câu chuyện thiết kế, tính năng và quyền lợi của từng dòng thẻ sẽ lần lượt được VietinBank giới thiệu đến khách hàng.

Độc giả có thể tìm hiểu thêm về hệ sinh thái thẻ VietinBank, quyền lợi và điều kiện của từng sản phẩm tại website VietinBank, trên ứng dụng VietinBank iPay Mobile hoặc trực tiếp tại chi nhánh/phòng giao dịch VietinBank trên toàn quốc.