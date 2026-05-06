Việt Nam sản xuất xe thiết giáp chở quân chiến đấu

Xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-03 do ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam nghiên cứu, sản xuất sở hữu nhiều công nghệ mới và có tính năng chiến - kỹ thuật hiện đại.

Ngày 5/5, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì kiểm tra tiến độ nghiên cứu thiết kế, chế tạo xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-03 tại Nhà máy Z111 (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng).



Mẫu xe XTC-03 do Nhà máy Z111 và các đơn vị Quân đội nghiên cứu, sản xuất.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã thành lập Ban chủ nhiệm cụm nhiệm vụ XTC-03 để trực tiếp chỉ đạo, điều hành, giám sát các đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo đảm tiến độ, chất lượng đáp ứng theo yêu cầu đề ra.

Qua nghiên cứu, đánh giá, Tổng cục đề xuất xe XTC-03 với thiết kế tiên tiến, và mới hoàn toàn, tính năng chiến - kỹ thuật hiện đại. Sản phẩm có một số ưu điểm vượt trội về khả năng bảo vệ, khả năng cơ động và hệ thống vũ khí, khí tài.

Đặc biệt, xe XTC-03 được tích hợp các hệ thống bảo vệ hiện đại có khả năng tự động phát hiện những yếu tố gây hại và tự động kích hoạt chế độ bảo vệ, giúp nâng cao khả năng bảo vệ cho kíp xe và an toàn cho bộ đội trong chiến đấu.

Trong đó, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng giao Nhà máy Z111 chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong toàn quân nghiên cứu, chế tạo sản phẩm. Qua đó đã hoàn thành tài liệu thiết kế các cụm bộ phận chính phục vụ cho chế tạo mẫu xe, đang tiến hành chỉnh sửa, cập nhật song song với quá trình chế tạo sản phẩm.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam kiểm tra sản phẩm xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-03 tại Nhà máy Z111.

Quá trình triển khai nhiệm vụ, Nhà máy Z111 và các đơn vị đã kết hợp áp dụng hơn 30 công nghệ được làm chủ qua các dự án trước đây; đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, làm chủ hơn 20 công nghệ mới phục vụ chế tạo, sản xuất các chi tiết, cụm, bộ phận, hệ thống của xe XTC-03 có tính hiện đại cao hơn.

Đến nay, Nhà máy Z111 đã hoàn thành chế tạo, tổng lắp toàn bộ xe cơ sở, tiến hành khởi động, chạy không tải, thử nghiệm tính năng một số hệ thống trên xe.

Biểu dương Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và Nhà máy Z111 đã chủ động triển khai dự án xe XTC-03 bảo đảm tiến độ, Thượng tướng Phạm Hoài Nam yêu cầu Tổng cục và nhà máy tích cực phối hợp với Cục Khoa học quân sự (Bộ Quốc phòng) để hoàn thành các thủ tục mở mới nhiệm vụ khoa học, công nghệ.

XTC-03 sở hữu nhiều công nghệ mới và hiện đại.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam cũng lưu ý các đơn vị tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các cơ quan chức năng để hoàn thiện, tổ chức thử nghiệm, đánh giá mẫu xe làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo, hoàn thành trước ngày 31/5.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai các nội dung tiếp theo; đẩy mạnh làm chủ công nghệ lõi, tăng tỷ lệ nội địa hóa, phấn đấu hoàn thành xe XTC-03 hoàn chỉnh để thử nghiệm, nghiệm thu, kịp thời đưa sản phẩm tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 tới đây.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam giao các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và Nhà máy Z111 trong quá trình nghiên cứu thiết kế, chế tạo và thử nghiệm xe XTC-03 cũng như các loại xe quân sự khác.