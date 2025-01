Việt Nam gặp Thái Lan là chung kết trong mơ

Truyền thông Indonesia đánh giá trận chung kết ASEAN Cup 2024 phản ánh đúng thực lực của các đội tuyển ở giải đấu năm nay.

Thái Lan là đội giàu thành tích nhất ở ASEAN Cup 2024.

"Có nhiều lý do để trận chung kết ASEAN Cup năm nay là kết quả xứng đáng với Việt Nam và Thái Lan", trang Bola nhận định. "Đây là hai đội bóng đã vô địch giải đấu trong 3 kỳ gần nhất. Việt Nam vô địch năm 2018, trong khi Thái Lan liên tiếp vô địch ở năm 2020 và 2022".

"Trong số những đội tham dự ASEAN Cup 2024, đội tuyển quốc gia Việt Nam quả thực có sự chuẩn bị tối ưu nhất. Họ dừng giải VĐQG và trải qua chuyến tập huấn tại Hàn Quốc vài tuần trước giải đấu", Bola bình luận tiếp. "Trong khi đó, Thái Lan vẫn là nền bóng đá số một khu vực, dù không gọi đầy đủ những con người tốt nhất".

Kompas đánh giá sức mạnh của ĐTQG Việt Nam ngày càng đáng sợ. Bởi giờ đây "Các chiến binh Sao vàng" được tăng cường sức mạnh bởi "một tiền đạo nhập tịch sắc bén đến từ Brazil", đó là Rafaelson (Nguyễn Xuân Son).

Sự chuẩn bị kỹ càng của tuyển Việt Nam chứng minh sự hiệu quả, khi họ thể hiện sức mạnh so với các đối thủ và tiến vào trận chung kết.

The Jakarta Post đánh giá trong số các nền bóng đá lớn ở khu vực, chỉ Việt Nam và Thái Lan dừng giải VĐQG trong thời gian diễn ra ASEAN Cup 2024, điều đó cho thấy tham vọng của họ ở giải đấu năm nay. "Trận chung kết ASEAN Cup 2024 là màn so tài giữa hai đội bóng tham vọng và giàu truyền thống của giải đấu. Đây là kết quả xứng đáng cho họ", The Jakarta Post viết.