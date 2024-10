Việt Nam - Cuba nhất trí thúc đẩy hợp tác trên tất cả lĩnh vực

Theo đặc phái viên TTXVN, ngày 24/10, theo giờ địa phương, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Nhóm BRICS mở rộng tại Kazan, Liên Bang Nga, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez Parrilla.

Trong bầu không khí ấm tình hữu nghị, hai bên bày tỏ vui mừng trước việc quan hệ truyền thống đặc biệt, hợp tác toàn diện anh em Việt Nam-Cuba không ngừng được củng cố, thúc đẩy và phát triển sâu rộng, vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước.

Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, sớm hình thành cơ chế Uỷ ban liên Chính phủ để thảo luận các vấn đề hợp tác; tăng cường trao đổi lý luận giữa hai Đảng về xây dựng chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam rất quan tâm theo dõi và chia sẻ những khó khăn, thách thức mà Chính phủ và nhân dân Cuba đang phải đối mặt do tình hình mất điện trên diện rộng dưới tác động của các cơn bão; Chính phủ và nhân dân Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ và mong Cuba sớm khắc phục sự cố, ổn định cuộc sống và sinh hoạt cho người dân.

Thủ tướng Chính phủ khẳng định Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và nhân dân Việt Nam không bao giờ quên sự giúp đỡ chí tình của Cuba đối lúc sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam, luôn coi trọng, gìn giữ và quyết tâm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ truyền thống đoàn kết và hợp tác toàn diện Việt Nam-Cuba, sát cánh ủng hộ sự nghiệp cách mạng chính nghĩa của nhân dân Cuba. Thủ tướng khẳng định lại lập trường nhất quán của Việt Nam không ủng hộ các biện pháp cấm vận đơn phương với Cuba.

Để tiếp tục củng cố mối quan hệ Việt Nam-Cuba, Thủ tướng cho rằng hai bên cần tiếp tục hợp tác chặt chẽ để tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt, khẩn trương cụ thể hóa các kết quả quan trọng của chuyến thăm cấp Nhà nước Cuba tháng 9/2024 vừa qua của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez Parrilla chân thành cảm ơn sự hỗ trợ quý báu của Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn là người bạn đặc biệt tin cậy, luôn ủng hộ và hỗ trợ Cuba vượt qua những khó khăn trong phát triển kinh tế-xã hội do ảnh hưởng của bao vây, cấm vận, như Chủ tịch Miguel Díaz-Canel đánh giá quan hệ Cuba-Việt Nam là biểu tượng tốt đẹp, được Chủ tịch Fidel Castro, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ Lãnh đạo hai nước dày công vun đắp qua nhiều giai đoạn; khẳng định thế hệ trẻ và trẻ em Cuba đều được giáo dục luôn trung thành với nền tảng lịch sử này.

Bộ trưởng Bruno Rodriguez Parrilla nhấn mạnh sự thành công và ý nghĩa lịch sử của chuyến thăm Cuba của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 9 vừa qua đã tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển của quan hệ hai nước; hứa sẽ chuyển lời thăm hỏi của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới các lãnh đạo cấp cao của Cuba.

Bộ trưởng Bruno Rodriguez Parrilla khẳng định sẽ chỉ đạo Bộ Ngoại giao Cuba và thúc đẩy các cơ quan liên quan của Cuba phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Việt Nam để khẩn trương hiện thực hoá kết quả của chuyến thăm cấp Nhà nước Cuba vừa qua của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đặc biệt là thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại giữa hai nước, nhất là hợp tác nông nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực.

Những cuốn sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.