Việt Nam có loại củ gia vị màu vàng óng, ăn đúng cách lợi đủ đường

Nhiều nghiên cứu hiện đại đã chứng minh, loại gia vị bình dân này sở hữu khả năng bảo vệ tế bào và chống lão hóa vượt trội nhờ tác động trực tiếp lên ADN và hệ thống enzyme.

Kết hợp nghệ với một lượng nhỏ tiêu đen hoặc sử dụng nghệ đã qua nhiệt độ nấu nướng sẽ giúp tăng khả năng hấp thụ curcumin vào máu lên gấp nhiều lần. Ảnh: Magnific.

Không cần đến những thực phẩm bổ sung đắt đỏ, bí quyết kéo dài tuổi thọ và chống lão hóa của người dân đảo Okinawa (Nhật Bản) - một trong những "vùng xanh" sống thọ nhất thế giới – lại nằm ngay trong một loại gia vị vô cùng quen thuộc: Nghệ.

Món quà cho tuổi thọ từ cấp độ tế bào

Trong cuốn Ăn gì không già, Michael Grege - tác giả sách, chỉ ra các thí nghiệm lâm sàng cho thấy, hợp chất curcumin trong nghệ có khả năng kéo dài tuổi thọ trên nhiều sinh vật mẫu: tăng 39% tuổi thọ trung bình của giun tròn C. Elegans, 20% đối với ruồi giấm và 12% ở chuột. Các nhà khoa học cũng ghi nhận tác dụng chống lão hóa rõ rệt của nghệ đối với bộ não của chuột già.

Không dừng lại ở phòng thí nghiệm, tác động của nghệ đối với tế bào con người mới là điều khiến giới y khoa chú ý. Trong nghiên cứu về tổn thương ADN công bố trên tạp chí y khoa Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, nghệ vọt lên đứng đầu bảng về khả năng bảo vệ khi so sánh với các gia vị khác.

Chỉ với khoảng 1/8 muỗng cà phê bột nghệ mỗi ngày – lượng rất nhỏ có thể mua ở bất kỳ cửa hàng tạp hóa nào – tỷ lệ đứt gãy ADN ở người tham gia khi tiếp xúc với các gốc tự do đã giảm tới 55%. Ngay cả khi không có sự kích thích của các gốc tự do gây hại, việc duy trì ăn nghệ vẫn giúp giảm khoảng 40% tổn thương ADN tự nhiên.

"Khi các đối tượng ăn chỉ một nhúm nghệ mỗi ngày, tỷ lệ tổn thương ADN đã giảm 55%... Đây không phải một loại chiết xuất độc quyền nào đó; những người tham gia đã ăn khoảng một phần tám muỗng cà phê mỗi ngày loại gia vị dân dã mà bạn có thể mua ở bất kỳ cửa hàng tạp hóa nào", trích thông tin từ sách Ăn gì không già.

Chống oxy hóa tự nhiên và công dụng làm đẹp

Theo nghiên cứu trên PLOS ONE, bản chất khả năng sửa chữa ADN của nghệ đến từ việc kích hoạt con đường tín hiệu Nrf2/Keap1, giúp tăng cường các enzyme chống oxy hóa nội sinh.

Trong cơ thể con người, Catalase là một trong những enzyme hoạt động mạnh mẽ nhất, với khả năng giải độc hàng triệu gốc tự do mỗi giây. Khi nạp khoảng 3/4 muỗng cà phê bột nghệ mỗi ngày liên tục trong một tháng, mức độ hoạt động của enzyme Catalase trong máu có thể tăng hơn 50%. Thậm chí, việc kết hợp nửa muỗng cà phê hỗn hợp bột nghệ và tiêu đen (theo tỷ lệ 50:1) mỗi ngày trong 5 ngày cũng giúp giảm đến 50% mức độ tổn thương do oxy hóa.

Bên cạnh lợi ích cho sức khỏe bên trong, nghệ còn được ghi nhận là "vũ khí" làm đẹp hữu hiệu. Nhờ đặc tính kháng viêm và chống oxy hóa cao, nghệ giúp hỗ trợ làm mờ vết thâm, giảm mụn trứng cá, làm sáng da và thúc đẩy quá trình tái tạo mô tổn thương.

Lá chắn tự nhiên phòng chống bệnh truyền nhiễm và đường hô hấp

Bên cạnh tiềm năng chống lão hóa, các nghiên cứu bước đầu trong phòng thí nghiệm cho thấy curcumin trong nghệ sở hữu đặc tính kháng khuẩn, hỗ trợ kháng virus và điều hòa miễn dịch. Một số thử nghiệm tiền lâm sàng ghi nhận hoạt chất này có khả năng hỗ trợ ức chế sự phát triển của một số tác nhân gây viêm nhiễm đường hô hấp trên.

Nhờ cơ chế hỗ trợ giảm phản ứng viêm tại niêm mạc đường thở, nghệ thường được sử dụng trong các bài thuốc dân gian giúp làm dịu cảm giác đau rát họng, giảm ho và hỗ trợ xoa dịu đường hô hấp khi thời tiết thay đổi.

Dùng nghệ thế nào để đạt hiệu quả và ai cần thận trọng?

Dù sở hữu công dụng vượt trội, việc sử dụng nghệ cần tuân thủ đúng liều lượng và lưu ý tình trạng sức khỏe cá nhân:

Liều lượng khuyến nghị: Bổ sung khoảng 1/4 muỗng cà phê bột nghệ mỗi ngày vào chế độ ăn.

Mẹo tăng hấp thụ: Kết hợp nghệ với một lượng nhỏ tiêu đen (chứa hợp chất piperine) hoặc sử dụng nghệ đã qua nhiệt độ nấu nướng sẽ giúp tăng khả năng hấp thụ curcumin vào máu lên gấp nhiều lần.

Nhóm người cần thận trọng khi dùng: Những người bị tiểu đường, rối loạn chảy máu, thiếu máu do thiếu sắt hoặc mắc các bệnh lý về gan/mật nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc thận trọng khi tiêu thụ nghệ với liều lượng lớn, do curcumin có thể tương tác với thuốc điều trị hoặc làm trầm trọng thêm tình trạng bệnh.