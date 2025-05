Việt Nam có đường đua Go-Kart đầu tiên

Infinity Racing khai trương đường đua Go-Kart đa tầng trong nhà đầu tiên tại Việt Nam.

Infinity Racing chính thức khai trương mô hình đường đua Go-Kart đa tầng trong nhà đầu tiên tại TP.HCM

Ngày 30/5, Infinity Racing chính thức khai trương mô hình đường đua Go-Kart đa tầng trong nhà đầu tiên tại TP.HCM. Đây là bước tiến quan trọng đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của môn thể thao tốc độ Go-Kart trong nước.

Go-Kart không chỉ là trò chơi giải trí thu hút đông đảo giới trẻ và cộng đồng yêu thể thao mà còn là bước đệm lý tưởng cho những ai muốn theo đuổi sự nghiệp đua xe chuyên nghiệp, bao gồm các giải đấu danh giá như Công thức 1 (Formula 1).

Ông David Guibal, đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Infinity Racing, chia sẻ: “Chúng tôi không chỉ xây dựng một đường đua mà còn hướng tới phát triển một hệ sinh thái thể thao đua xe đa dạng tại Việt Nam. Môn thể thao này không chỉ mang lại niềm vui mà còn góp phần hình thành những thói quen tích cực trong cộng đồng, truyền cảm hứng lối sống xanh, ý thức chấp hành luật giao thông và xây dựng văn hóa ứng xử văn minh, đặc biệt với các bạn nhỏ và thanh thiếu niên”.

Đường đua ba tầng dài 300 m với nhiều khúc cua kỹ thuật và đoạn dốc lên xuống thách thức, được thiết kế đạt chuẩn an toàn quốc tế. Hệ thống xe Go-Kart do thương hiệu Sodikart (Pháp) sản xuất nổi bật với khung xe chắc chắn, trọng tâm thấp và trang bị bảo hộ đầy đủ, đảm bảo trải nghiệm chân thật và an toàn cho mọi đối tượng người chơi, từ trẻ em đến những tay đua dày dạn kinh nghiệm.

Infinity Racing cũng dự kiến mở rộng với các đường đua ngoài trời, tổ chức lớp huấn luyện kỹ thuật và thành lập câu lạc bộ đua xe nhằm tìm kiếm và bồi dưỡng tài năng trẻ.

Tại Đông Nam Á, mô hình đa tầng này chỉ mới xuất hiện tại một vài địa điểm như HyperDrive (Singapore) và Neo Game Oasis (Campuchia), giúp Việt Nam trở thành điểm đến mới đầy tiềm năng cho môn thể thao tốc độ này.