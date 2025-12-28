Viết lại cách sống với mô hình đô thị Art-Urban của Essensia Broadway

Với vị thế và thành công đã được khẳng định, giới thành đạt không xem “nhà” như chốn an trú, mà là không gian để tận hưởng dòng chảy thịnh vượng ngay thềm cửa.

Essensia Broadway mở ra lựa chọn khác biệt, nơi mỗi ngôi nhà là điểm kết nối trực tiếp với cuộc sống sôi động, nghệ thuật và thương mại. Ở đây, cư dân không chỉ trở về sau ngày làm việc, mà còn tận hưởng nhịp sống phong phú, gặp gỡ cộng đồng, và chủ động định hình cách sống - tựa như “nghệ sĩ” tạo nên câu chuyện của riêng mình giữa phố thị Art-Urban.

Với người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật, không gian sống thường đóng vai trò như “nguồn năng lượng nền”, giúp ý tưởng bừng sáng và duy trì nhịp sống đầy hứng khởi. Chia sẻ về lựa chọn tổ ấm, ca sĩ Hồng Nhung từng bày tỏ: “Không gian sống có thể nuôi dưỡng cảm xúc nghệ thuật trong tôi. Vì vậy, tôi chọn nơi đủ tinh tế để mỗi ngày đều mang đến một cảm hứng mới”.

Từ góc nhìn ấy, môi trường sống hài hòa giữa thiên nhiên, kiến trúc và nhịp sinh hoạt cộng đồng không chỉ giúp tái tạo năng lượng tinh thần, mà còn trở thành chất xúc tác cho hành trình sáng tạo bền bỉ - điều ngày càng được nghệ sĩ và người trẻ thành đạt ưu tiên khi tìm kiếm chốn an cư lâu dài.

Thực tế, trong kỷ nguyên hiện đại, nhu cầu an cư trong không gian có khả năng khơi gợi cảm hứng và điều tiết nhịp sống trở thành mong muốn chung của nhiều gia đình đô thị. Nhất là từ sau năm 2020, ranh giới giữa công việc và đời sống cá nhân được tái định nghĩa. Sự lên ngôi của mô hình làm việc hybrid khiến mọi người bắt đầu tìm kiếm không gian không chỉ để ở, mà còn để chuyển trạng thái từ làm việc sang nghỉ ngơi, từ kết nối xã hội sang gắn kết gia đình.

Trong bối cảnh đó, nhiều cư dân sẵn sàng dịch chuyển khỏi khu trung tâm để tìm đến khu vực mới có hạ tầng hoàn chỉnh và khả năng kết nối thuận tiện. Khu nam TP.HCM, với lợi thế về quy hoạch và hệ thống giao thông đang hoàn thiện, trở thành một trong những điểm đến được quan tâm. Song, thị trường nơi đây vẫn thiếu sản phẩm nhà ở có khả năng cân bằng giữa nhịp sống đô thị sôi động và nhu cầu riêng tư, linh hoạt của đời sống gia đình hiện đại.

Art-Urban là mô hình đô thị nơi nghệ thuật, kiến trúc, cảnh quan và thương mại được “biên đạo” để vận hành như tổng thể giàu cảm xúc. Từ Dongdaemun Design Plaza (Seoul), Clarke Quay (Singapore) đến The High Line (New York), các khu phố Art-Urban đều cho thấy sức hút bền vững của không gian sống động nhưng có chiều sâu, nơi con người không bị cuốn trôi theo đô thị, mà chủ động tương tác và tận hưởng nhịp sống theo cách của riêng mình.

Mang tinh thần phồn hoa của sân khấu nhạc kịch Broadway về nam TP.HCM, Essensia Broadway được nhà phát triển Phú Long kiến tạo như không gian sống đậm chất nghệ thuật, nơi mỗi “mảnh ghép” đảm nhận một “vai diễn” riêng. Nhà phố thương mại gợi mở sự sầm uất với cảm hứng The Great Gatsby. Nhà phố liền kề được “chấp bút” theo ý tưởng The Rewritten House - giữ vai trò điều tiết nhịp sống gia đình trong tổng thể Art-Urban. Trong khi đó, kiến trúc Broadway Clubhouse mang hơi thở của những câu chuyện cổ “Nghìn lẻ một đêm”, trở thành điểm hội tụ năng lượng cộng đồng.

Tất cả cùng hòa quyện để tạo nên bản sắc sống động của Essensia Broadway trên mặt tiền đại lộ Nguyễn Hữu Thọ với lộ giới quy hoạch 60 m. Tại đây, nghệ thuật không chỉ hiện diện trong kiến trúc hay cảnh quan, mà trở thành nguồn cảm hứng nuôi dưỡng cách cộng đồng sống, làm việc và kết nối với nhau mỗi ngày.

Giữa lòng Essensia Broadway, 56 căn nhà phố liền kề mang đến lựa chọn linh hoạt với không gian rộng lớn, diện tích 146-345 m2 cùng cấu trúc 3 tầng 1 tum; đồng thời hiện diện theo cách khiêm nhường, đặt trải nghiệm sống lên trước hình thức. Tinh thần này đồng điệu với quan điểm sống của Diva Hồng Nhung: “Tôi không tìm ngôi nhà phô trương mà thích những thứ tinh gọn, đường nét sạch sẽ, màu sắc trung tính và đủ điểm nhấn để toát lên sự thanh lịch”.

Từ bên ngoài, nhà phố liền kề khoác lên tinh thần Art-Deco đương đại với hình khối mạnh mẽ, đường nét tinh giản và chất liệu sang trọng. Mặt đứng được tạo nhịp bằng mảng tường vuông vức, khung cửa lớn và hệ lam kim loại chạy dọc, tạo thành tổng thể vừa khỏe khoắn, vừa uyển chuyển.

Sự kết hợp của kính, bê tông và kim loại làm nổi bật cấu trúc hình học, trong khi mảng kính đứng cao đón trọn ánh sáng tự nhiên. Khi đêm xuống, ánh sáng được xử lý tinh tế giữa những lớp lam tạo hiệu ứng chiều sâu và tôn bật hình khối, khiến mặt tiền thêm phần sang trọng. Từ xa, công trình khoác lên diện mạo hiện đại nhưng khi tiến lại gần, lại trở nên ấm áp và tinh tế - đúng chất “trình diễn” rất riêng của Essensia Broadway.

Bước vào bên trong, thế giới riêng tư mở ra, nơi ngôn ngữ thiết kế Art-Deco được tiết chế để phục vụ mọi nhu cầu đời sống. Không gian rõ ràng về hình khối nhưng mềm mại trong cảm xúc, hài hòa giữa đường nét thẳng gọn gàng và đường cong tinh tế, hướng đến sự dễ ở, dễ cảm nhận và khả năng thích nghi bền bỉ theo thời gian, thay vì phô diễn hình thức.

Ánh sáng, gió và bố cục mở là ba yếu tố cốt lõi tạo nên không khí sống của ngôi nhà. Gió len qua các ô thông tầng, ánh sáng phản chiếu lên bề mặt vật liệu và dịch chuyển theo từng thời điểm trong ngày, tạo nên nhịp chuyển tinh tế của thời gian. Trong không gian ấy, doanh nhân trẻ có thể làm việc và tái tạo năng lượng, người làm sáng tạo dễ dàng tìm thấy cảm hứng… Mỗi gia đình, theo cách riêng của mình, đều có thể viết lại nhịp sống phù hợp nhất.

Bảng màu chủ đạo trung tính như be, kem, vàng nhạt… được tiết chế khéo léo để giữ cảm giác ấm áp và sang trọng nhưng không phô trương. Những gam màu này đóng vai trò như phông nền linh hoạt, cho phép gia chủ cá nhân hóa không gian theo gu thẩm mỹ và cá tính sống của riêng mình, đúng tinh thần “The Rewritten House”.

Tại tầng trệt, phòng khách được tổ chức liền mạch với bếp và khu sinh hoạt chung. Trần giật cấp xử lý nhẹ, cầu thang xương cá kết hợp lan can kính trong suốt giúp mở rộng hướng nhìn, tạo sự thoáng đãng từ cửa vào đến sâu bên trong. Gió chạy dọc trục thông tầng giữ cho không khí luôn tươi mới và giúp cấu trúc mở vận hành hiệu quả.

Các phòng ngủ kế thừa tinh thần tối giản, với ánh sáng ấm, mảng kính lấy sáng và khoảng mở đón gió. Tầng áp mái được giữ mở như “không gian dự phòng” giàu tiềm năng, có thể tùy biến thành phòng làm việc, studio sáng tác, không gian thiền hay retreat cá nhân, tùy từng giai đoạn sống của gia đình.

Tất nhiên, công năng của từng không gian không được định sẵn, bởi ý tưởng “The Rewritten House” không đặt ra kịch bản cố định, mà trao cho gia chủ quyền tự quyết, tự viết tiếp câu chuyện sống của mình theo thời gian.

Dù tọa lạc trong nhịp sống sôi động của khu phố nghệ thuật, mỗi căn nhà phố liền kề vẫn giữ được sự riêng tư nhờ bố trí lệch tầng và giải pháp cách âm hợp lý. Bước ra ngoài là dòng chảy đô thị giàu năng lượng; khép cửa lại là không gian đủ lắng để tái tạo cảm hứng và cân bằng nhịp sống. Như ca sĩ Hồng Nhung từng mô tả: “Essensia Broadway giống như khoảng bình yên để trở về, nhưng chỉ cần bước ra ngoài là có ngay sự sôi động của phố thị”.

Từ không gian riêng tư của dãy nhà phố liền kề, nhịp sống sôi động tại Essensia Broadway mở ra trong từng bước dạo bộ trên trục nội khu. Trên hành trình ấy, dãy nhà phố thương mại mang tinh thần Art-Deco đương đại xuất hiện như điểm chạm tự nhiên giữa an cư và thương mại - nơi cư dân có thể mua sắm, gặp gỡ, thưởng thức ẩm thực hay sử dụng dịch vụ thiết yếu trong bầu không khí vừa sôi động, vừa được tiết chế để hài hòa với chuẩn sống của một khu dân cư cao cấp.

Từ đây, bức tranh đô thị Art-Urban của Essensia Broadway tiếp tục mở rộng trên ba trục trải nghiệm chính. Broadway Lightwalk rực rỡ như sân khấu ngoài trời, nơi ánh sáng và chuyển động tạo nên nhịp điệu sống đầy cảm hứng. Broadway Greenline đóng vai trò như khoảng thở xanh mát giữa lòng đô thị, đưa cư dân về với phút giây thư giãn và tái tạo năng lượng. Broadway Starwalk - trục vào chính - gây ấn tượng bằng ánh sáng và hoa văn tương phản, mang lại cảm giác như đang bước trên bầu trời đầy sao.

Bao quanh ba trục ấy là hệ tiện ích được tổ chức theo nhiều lớp trải nghiệm của công viên và quảng trường Broadway như đường chạy bộ, khu thể thao, vườn trị liệu đa giác quan, khu vui chơi trẻ em và không gian sinh hoạt cộng đồng. Cùng với đó, Broadway Clubhouse hiện diện như điểm hội tụ năng lượng chung của cư dân. Hồ bơi thác nước sợi quang học, bể jacuzzi, gym, yoga, spa, phòng golf 3D và rạp chiếu phim… góp phần gợi mở khoảnh khắc thư giãn và kết nối giàu cảm hứng, như “đêm kể chuyện” kéo dài bất tận giữa cộng đồng.

Không giới hạn trong phạm vi nội khu, Essensia Broadway thiết lập nhịp sống liền mạch từ nhà ra phố bằng vị trí hiếm có: Tọa lạc mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ sôi động, nằm giữa quần thể đô thị Celesta, đối diện Essensia Sky & Parkway Saigon WorldHotels Residences và cách trạm metro số 4 gần 1 km.

Nhờ đó, dự án trở thành giao điểm của chuẩn mực sống hiện đại, đồng thời kết nối dễ dàng với hệ tiện ích ngoại khu đã định hình của khu nam như hệ thống trường quốc tế từ mầm non đến đại học (SSIS, BVIS, KinderWorld, Victoria School, RMIT); cơ sở y tế hàng đầu (FV, Tâm Đức, Tâm Anh) cùng chuỗi trung tâm thương mại lớn (SC VivoCity, Crescent Mall, Lotte Mart hay Aeon Mall).

Trong tương lai, khi tuyến metro số 4 chính thức đi vào vận hành, Essensia Broadway sẽ bước vào giai đoạn kết nối mới. Việc rút ngắn thời gian di chuyển về trung tâm, đồng thời mở rộng dòng chảy cư dân, chuyên gia và khách hàng thương mại chất lượng cao sẽ góp phần định vị dự án như một điểm đến giàu sức hút và bền vững theo thời gian.

Có thể thấy, trong sự giao thoa giữa nhà và phố, mỗi ngày sống tại Essensia Broadway không còn lặp lại như một khuôn mẫu. Từ buổi sáng chạy bộ, những giờ làm việc tại gia đến khoảnh khắc quây quần bên gia đình, từng lựa chọn đều trở thành những dòng tiếp theo trong câu chuyện mà chủ nhân chấp bút - một nếp sống mới, linh hoạt và giàu cảm hứng.