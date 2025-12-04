Viện Hòa bình Mỹ mang tên Donald Trump

Ngay trước lễ ký kết hòa bình giữa Rwanda và CHDC Congo ngày 4/12 tại Washington, Viện Hòa bình Mỹ gắn biển hiệu mang tên Tổng thống Donald J. Trump, nhằm “vinh danh nhà thương lượng vĩ đại nhất trong lịch sử nước Mỹ”.

Tên của Tổng thống Trump đã được gắn lên nhiều vị trí của trụ sở Viện Hòa bình Mỹ. Ảnh: Reuters.

Tên của Tổng thống Donald Trump đã được gắn lên các biển hiệu quanh Viện Hòa bình Mỹ (USIP) tại thủ đô Washington (Mỹ), chỉ vài tháng sau khi chính quyền của ông Trump gần như giải thể cơ quan này.

Biển hiệu mới xuất hiện trước lễ ký kết thỏa thuận hòa bình giữa Rwanda và CHDC Congo (DRC) dự kiến diễn ra tại trụ sở này trong ngày 4/12.

“Chào mừng đến với Viện Hòa bình Donald J. Trump. Điều tuyệt vời nhất vẫn còn ở phía trước”, Bộ Ngoại giao Mỹ vừa có đăng tải mới trên X (Twitter). Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, việc đổi tên nhằm “vinh danh nhà thương lượng vĩ đại nhất trong lịch sử nước Mỹ”.

Luật sư George Foote, đại diện cho ban lãnh đạo và các nhân viên cũ của Viện Hòa bình Mỹ, cho biết: “Việc đổi tên trụ sở như thế này chẳng khác nào thêm dầu vào lửa”.

Luật sư George Foote nhấn mạnh một thẩm phán liên bang từng đưa ra phán quyết rằng việc chính quyền tiếp quản trụ sở bằng lực lượng có vũ trang là trái luật.

“Phán quyết hiện bị tạm đình chỉ sau khi chính phủ kháng cáo, quá trình tiến hành các động thái pháp lý là lý do duy nhất khiến chính quyền vẫn đang nắm quyền kiểm soát trụ sở. Những chủ sở hữu hợp pháp sau cùng sẽ giành lại quyền kiểm soát và khôi phục Viện Hòa bình Mỹ đúng theo chức năng của nó”, ông Foote chia sẻ với giới truyền thông Mỹ.

Một cựu quan chức của Viện Hòa bình Mỹ nhận xét về việc đổi tên viện: “Hài hước thay, ông Trump đặt tên mình lên chính tổ chức mà ông đã giải thể”.

Người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly bảo vệ việc đổi tên Viện Hòa bình Mỹ, đồng thời khẳng định rằng viện này “từng là một cơ quan cồng kềnh, vô dụng, chi hơn 50 triệu USD mỗi năm mà không góp phần tạo lập hòa bình”.

“Giờ đây, Viện Hòa bình Donald J. Trump được đặt tên theo tên của Tổng thống Trump là một điều hoàn toàn xứng đáng bởi ông đã chấm dứt tám cuộc chiến tranh chỉ trong chưa tới một năm. Viện này sẽ là minh chứng mạnh mẽ nhắc chúng ta nhớ rằng một nhà lãnh đạo mạnh mẽ có thể mang lại cho ổn định toàn cầu”, bà Anna Kelly nói.

Viện Hòa bình Mỹ là tổ chức độc lập do Quốc hội Mỹ thành lập năm 1984, để thúc đẩy giải quyết các vấn đề xung đột. Viện này đã bị chính quyền của Tổng thống Trump dừng cấp ngân sách và tìm cách đóng cửa. Đề xuất ngân sách mới nhất của Nhà Trắng thậm chí kêu gọi xóa bỏ hoàn toàn nguồn tài trợ liên bang dành cho viện.

Việc chính quyền của Tổng thống Trump tìm cách tiếp quản viện, bao gồm cả việc kiểm soát trụ sở và tài sản của viện, đã đưa đến các vụ kiện tụng.

Hồi tháng 3, các quan chức của Cơ quan Hiệu quả Chính phủ (DOGE) đã từng đến trụ sở này làm việc để xem xét tính hiệu quả trong các hoạt động của viện này.

Hầu hết thành viên hội đồng quản trị Viện Hòa bình Mỹ đã bị sa thải trong tháng 3. Nhân viên bị cho thôi việc trong tháng 7 sau khi nhận thông báo trước từ cuối tháng 3.