Việc cần làm ngay khi quan hệ tình dục không an toàn

Có mối tương quan cao giữa việc lạm dụng bia rượu và các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STD), như ra quyết định khi không tỉnh táo dẫn đến hậu quả khôn lường.

Không sử dụng những biện pháp an toàn khi trải qua tình một đêm làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tình dục. Ảnh: Pexels.

Theo Alcohol Rehab Guide, rượu bia là một trong những tác nhân ban đầu khiến những người uống không kiểm soát tại các bữa tiệc có nguy cơ mắc các bệnh lây qua đường tình dục, đặc biệt khi có "tình một đêm" và quan hệ không an toàn.

Bia rượu có ảnh hưởng mạnh và khiến nhiều người có thể làm những điều nguy hiểm khi đang say. Cồn giúp giảm sự ức chế và tăng hưng phấn, nên một người khi uống vào có thể đưa ra những lựa chọn rủi ro. Có sự liên quan giữa tình dục không an toàn và uống rượu bia quá mức, kể cả giữa những bạn tình quen thuộc hay xa lạ.

Bất kỳ độ tuổi nào cũng có thể mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STD). Đặc biệt là khi không thể đưa ra quyết định sáng suốt trong lúc say. Người trẻ tuổi như sinh viên, học sinh lại là những người dễ mắc bệnh STD nhất do thói quen rượu bia.

Lưu ý để tận hưởng cuộc vui trọn vẹn

Rượu bia có thể gây ra một số hậu quả nghiêm trọng, khiến cuộc sống đảo lộn. Một số bệnh tình dục mắc phải sau những đêm say có thể chữa khỏi, nhưng cũng có bệnh sẽ tồn tại vĩnh viễn trong cơ thể. Do đó, chúng ta cần tỉnh táo và chuẩn bị đầy đủ trước khi bắt đầu những bữa tiệc.

Trong trường hợp uống rượu bia, bạn nên biết khả năng của bản thân, uống có chừng mực và uống nhiều nước hoặc đồ uống không cồn khác. Khi phát sinh quan hệ tình dục, cần sử dụng các biện pháp bảo vệ an toàn như bao cao su - vốn giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục như chlamydia và lậu tới 98%.

Theo Your Sexual Health, những người quan hệ không an toàn sau các bữa tiệc nên đi xét nghiệm, bất kể có triệu chứng hay không.

Một số nhiễm trùng qua đường tình dục (STI) không có triệu chứng, và người mắc vẫn có thể lây nhiễm cho những "đối tác" tương lai. Để nhiễm trùng càng lâu, người bệnh càng có nguy cơ mắc các tổn thương lâu dài.

Thời gian để cho ra kết quả xét nghiệm chính xác là khoảng 10-45 ngày sau khi tiếp xúc. Xét nghiệm quá sớm thì kết quả sẽ không chính xác.

Hậu quả từ cuộc vui quá đà

Rượu làm suy yếu hệ miễn dịch, khiến người uống dễ bị cảm lạnh, cúm, thậm chí khiến não không thể đưa ra quyết định sáng suốt. Cồn khi được đưa vào người sẽ làm suy yếu phản ứng miễn dịch kháng virus, đặc biệt là ở gan, bao gồm khả năng chống lại viêm gan C và HIV.

Khi uống nhiều rượu bia trong thời gian ngắn, cơ thể sẽ không kịp xử lý và đào thải cồn, dẫn đến việc cồn khiến cơ thể dễ say hơn và say lâu hơn, tăng nguy cơ thực hiện tình dục không an toàn.

Những bữa tiệc uống rượu bia quá đà có thể khiến bản thân mất kiểm soát, dẫn đến nhiều hậu quả về sức khỏe. Ảnh: Town & Country.

Các nghiên cứu đã chứng minh rằng phụ nữ có nguy cơ sinh học mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục như HIV cao hơn nam giới. Khả năng truyền bệnh từ nữ sang nam cũng cao hơn chiều ngược lại.

49% nam giới và 38% nữ giới cho biết đã quan hệ tình dục là kết quả trực tiếp từ việc uống rượu bia. Khi say rượu, cơ thể vẫn hoạt động nhưng người say có thể không nhận thức được hành động hay nhớ những gì đã làm.

Với nhiều người, bia rượu là tác nhân chính cho quyết định về nhà cùng một người lạ. Trong lúc say xỉn sẽ khó để hỏi tiền sử sức khỏe của bạn tình hay sử dụng biện pháp an toàn, từ đó có thể gây ra hậu quả từ những cuộc vui quá đà.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, nếu có hành vi không an toàn, có những khung thời gian cụ thể mà chúng ta cần lưu ý trước khi đi xét nghiệm STI. Nếu xét nghiệm trước khoảng thời gian này, kết quả có nguy cơ âm tính giả cao (tức dù đang nhiễm nhưng lại nhận kết quả âm tính).

Dựa trên thời gian ủ bệnh, CDC khuyến cáo thời điểm tầm soát bệnh như sau:

- Giang mai: khoảng một tháng sau khi quan hệ, nên xét nghiệm lại sau 3 tháng nếu kết quả âm tính.

- HIV: khoảng 2 tuần sau khi quan hệ, nên xét nghiệm lại sau 3 tháng nếu kết quả âm tính.

- Viêm gan B: khoảng 3-6 tuần sau khi quan hệ.

- Viêm gan C: khoảng 2 tháng sau khi quan hệ, nên xét nghiệm lại sau 6 tháng nếu kết quả âm tính.

- HPV: khoảng 3 tuần đến vài tháng sau khi quan hệ.

- Herpes simplex: khoảng vài ngày (nếu xét nghiệm dịch tiết) hoặc vài tháng (nếu xét nghiệm kháng thể trong máu) sau khi quan hệ.

- Trichomonas: khoảng 1-4 tuần sau khi quan hệ.