Chú rể mất hai tay đón cô dâu khiến hôn trường xúc động
Vượt qua nhiều khó khăn, cặp đôi Ngọc Nhứt - Kim Phụng tổ chức đám cưới trong sự chúc phúc của gia đình, bạn bè.
Trên kênh TikTok có 70.000 người theo dõi, anh em James và Maily - mang hai dòng máu Việt Nam và Australia - chia sẻ video nói giọng Quảng Bình quê hương mẹ, hút triệu lượt xem.
Vượt qua nhiều khó khăn, cặp đôi Ngọc Nhứt - Kim Phụng tổ chức đám cưới trong sự chúc phúc của gia đình, bạn bè.
Sau khi cùng Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026, hậu vệ Marc Cucurella đã thực hiện lời hứa xăm chân dung HLV Luis de la Fuente lên cơ thể.
Nhờ hành động nhanh nhạy của sinh viên Phạm Tuấn Hùng, người đàn ông đuối nước đã qua cơn nguy kịch.
Liệt sĩ Huỳnh Văn Quên thừa hưởng lòng quả cảm và ý chí chiến đấu từ bậc cha chú trong gia đình giàu truyền thống cách mạng. Ông xông pha vào mặt trận và hy sinh năm 1968.
Đoạn video đang lan truyền trên X ghi lại cảnh con mèo phát hiện điều bất thường trước khi mặt đất rung chuyển. Các nhà khoa học cho rằng hành vi này nhiều khả năng liên quan đến khả năng cảm nhận sóng địa chấn hơn là "biết trước" thiên tai.
Sau World Cup 2026, tình huống hài hước giữa bé Keyne, em trai tiền đạo ngôi sao Lamine Yamal, cùng hậu vệ Tây Ban Nha Marc Cucurella được nhiều dân mạng chia sẻ, hút triệu view trên mạng xã hội.
Nhờ sự nhanh trí, Khắc Huy cứu được em họ 5 tuổi vùng vẫy dưới hồ nước sâu thoát khỏi nguy hiểm.
Trong ngày tốt nghiệp, Đức Mạnh (sinh năm 2003), tặng bố mẹ con lợn đất bản thân đã nuôi trong 4 năm đại học, chứa hơn 10 triệu đồng.
Hơn nửa thế kỷ sau ngày Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Kiểu hy sinh, con trai và con gái ông mong mỏi tìm được hài cốt cha, để đưa ông nằm lại bên cạnh mẹ.
Giữa chiến trường ở Quảng Trị, người lính trẻ Lê Văn Huỳnh viết bức thư dự báo về sự hy sinh, kèm chỉ dẫn vị trí mình nằm xuống. 29 năm sau, vợ ông đưa được chồng trở về.