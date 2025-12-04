VIBS 2025 - Kỳ vọng kiến tạo chuỗi cung ứng toàn cầu ngành bánh kẹo

VIBS 2025 được kỳ vọng trở thành điểm hẹn chiến lược kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu, mở ra cơ hội hợp tác và chuẩn hóa năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt.

Trong bối cảnh ngành bánh Việt Nam bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ nhờ lực đẩy từ hội nhập quốc tế và nhu cầu tiêu dùng nội địa gia tăng, Triển lãm Quốc tế ngành Bánh tại Việt Nam - Vietnam International Bakery Show (VIBS 2025), chính thức diễn ra từ ngày 10-13/12 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), được kỳ vọng trở thành tâm điểm kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu với thị trường Việt Nam.

Với định hướng thúc đẩy đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng cơ hội hợp tác thương mại, VIBS 2025 hứa hẹn sẽ góp phần định hình một giai đoạn phát triển bền vững và đột phá cho ngành bánh Việt Nam.

Ngành bánh kẹo Việt Nam - lực đẩy từ hội nhập và tăng trưởng nội địa

Theo các báo cáo kinh tế gần đây, ngành bánh kẹo Việt Nam đang trải qua giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ, được thúc đẩy bởi sự gia tăng của tầng lớp trung lưu, nhu cầu tiêu dùng đa dạng hóa và xu hướng hội nhập quốc tế sâu rộng. Trong bối cảnh đó, vai trò của các sự kiện xúc tiến thương mại chuyên ngành trở nên then chốt.

VIBS 2025 quy tụ doanh nghiệp từ 12 quốc gia, mở rộng mạng lưới kết nối chuỗi cung ứng ngành bánh.

Triển lãm Quốc tế ngành Bánh tại Việt Nam - Vietnam International Bakery Show (VIBS 2025), chính thức diễn ra vào 10-13/12 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), được khẳng định là sự kiện dành riêng cho ngành bánh tại Việt Nam.

Với sự phối hợp tổ chức của Hiệp hội ngành Bánh Đài Bắc, Chan Chao International và Yorkers Exhibition Service Vietnam, cùng sự đồng hành của Liên chi hội bánh Việt Nam (V.N.B.A) và Công ty Cổ phần Bánh kẹo Á Châu - ABC Bakery, VIBS 2025 được kỳ vọng sẽ đóng vai trò kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu với thị trường nội địa đầy tiềm năng.

Doanh nghiệp Việt tìm kiếm đối tác chiến lược và cơ hội mở rộng xuất khẩu ngay tại triển lãm.

Khẳng định tầm vóc quốc tế và giải pháp toàn diện cho chuỗi giá trị

VIBS 2025 xác lập tầm vóc quốc tế vượt trội khi quy tụ các đơn vị trưng bày đến từ 12 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Singapore, Malaysia, Philippines, và nhiều quốc gia khác. Sự kiện này mang đến bức tranh toàn diện và chuyên sâu về toàn bộ chuỗi giá trị ngành bánh.

Các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội tiếp cận trực tiếp với các dòng máy móc, thiết bị sản xuất tiên tiến nhất trên thế giới, từ đó nâng cao năng suất và chuẩn hóa quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế.

Triển lãm là nơi mở rộng nguồn cung nguyên vật liệu nhập khẩu chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của thị trường về chất lượng và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Đồng thời, cập nhật các công nghệ đóng gói bền vững, thân thiện với môi trường và các giải pháp quản lý chuỗi cung ứng thông minh, góp phần vào chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Các nhà cung ứng nguyên liệu cao cấp giới thiệu xu hướng mới đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc.

Đây là nền tảng lý tưởng để các nhà sản xuất, nhà đầu tư Việt Nam tìm kiếm đối tác chiến lược, ký kết giao dịch thương mại, và mở rộng thị trường xuất khẩu. Song song, nhằm khuyến khích đổi mới và nâng cao tiêu chuẩn sản phẩm, VIBS 2025 sẽ tổ chức hai hoạt động trọng tâm, bao gồm: Cuộc thi “Quà tặng bánh Việt Nam tiêu biểu” và Vietnam International Souvenir Excellence Awards.

Trong đó, cuộc thi “Quà tặng bánh Việt Nam tiêu biểu” hướng tới thúc đẩy sáng tạo các sản phẩm bánh kẹo mang tính đặc trưng, có tiềm năng trở thành quà tặng lưu niệm có giá trị văn hóa và kinh tế. Hơn 10 sản phẩm và thương hiệu đã được chọn trưng bày, vòng đánh giá và trao giải bởi các chuyên gia trong và ngoài nước sẽ diễn ra vào ngày 10/12.

Riêng Vietnam International Souvenir Excellence Awards là hoạt động đánh giá thị trường, giới thiệu 14 sản phẩm bánh lưu niệm nổi tiếng từ Đài Loan. Hơn 60 khách tham quan là chủ doanh nghiệp, nhà phân phối sẽ ăn thử và đánh giá độ phù hợp của các sản phẩm này với thị trường Việt Nam. Đây là cơ hội để doanh nghiệp Việt tìm kiếm cơ hội nhượng quyền, hợp tác hoặc lấy cảm hứng sáng tạo.

Triển lãm lần này cũng sẽ tổ chức các tọa đàm chuyên sâu, quy tụ các chuyên gia uy tín hàng đầu trong và ngoài nước như ông Kao Siêu Lực - Chủ tịch Hiệp hội Bánh Việt Nam và ông Wu Tzu Ching - Quán quân UIBC đầu bếp bánh thế giới 2023. Các phiên tọa đàm sẽ tập trung phân tích xu hướng thị trường, chiến lược đổi mới sản phẩm, và chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, giúp các doanh nghiệp Việt Nam xây dựng tầm nhìn chiến lược và củng cố năng lực cạnh tranh trong bối cảnh toàn cầu hóa.