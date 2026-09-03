Vì sao ngoại tình gọi là 'cắm sừng'?

Có giả thuyết cho rằng nguồn gốc của cụm từ "cắm sừng" tới từ một nhân vật trong thần thoại Hy Lạp. Theo một số nhà nghiên cứu, lối nói này du nhập vào Việt Nam từ đầu thế kỷ XX.

Trong cuốn Tiếng Việt ân tình , tác giả Lê Trọng Nghĩa nêu ra nhiều giả thuyết xoay quanh cụm từ "cắm sừng".

Một cách lý giải là cụm từ này bắt nguồn từ câu chuyện của hoàng đế Andromic I comin xứ Vizantin, nắm quyền trong thời gian 1183-1185. Andromic có thói hoang dâm, tống chồng các cô nhân tình vào ngục để dễ bề thỏa dục vọng, còn trước cửa nhà họ cho người đặt đầu hươu, nai, thủ cấp động vật có sừng khác mà ông săn được để đánh dấu "Ta đã ghé thăm nhà này". Từ đó, những người đàn ông có vợ ngoại tình gọi là "mọc sừng", sau cụm này dùng chung cho hai giới tính.

Một cách lý giải khác, cho rằng cụm từ này bắt nguồn từ một nhân vật trong thần thoại Hy Lạp, Pasiphaë. Bà là vợ vua Minos xứ Crete, nhưng ngoại tình với một con bò trắng và sinh ra Minotaur, một đứa trẻ có cặp sừng trên đầu. Cặp sừng chính là bằng chứng cho sự phản bội của Pasiphaë, sau này trở thành biểu tượng của sự không chung thủy.

Cũng có những nhà nghiên cứu cho rằng thuật ngữ này có nguồn gốc từ chữ "cucuault" trong tiếng Pháp cổ - một từ bắt nguồn từ loài chim cu gáy (cuckoo), ám chỉ loài chim thường có thói quen đẻ trứng vào tổ của những loài chim khác.

Dù còn những giả thuyết khác cho nguồn gốc của từ này, các nhà nghiên cứu nhận định lối nói “mọc sừng, cắm sừng” du nhập vào tiếng Việt từ thời Pháp thuộc. Trong văn chương Pháp, chuyện liên quan tới ngoại tình cũng xuất hiện với tần suất khá lớn.