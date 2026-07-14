Vì sao Hàn Quốc chọn Việt Nam để hoàn thiện chuỗi cung ứng vonfram?

Việt Nam đang từng bước trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng vật liệu chiến lược toàn cầu.

Điều này được thể hiện qua việc doanh nghiệp Hàn Quốc GB Innovation lựa chọn Masan High-Tech Materials (UPCoM: MSR) để chế biến vonfram.

Hàn Quốc tìm đến Việt Nam

AI đang tạo ra làn sóng đầu tư chưa từng có vào hạ tầng số và trung tâm dữ liệu trên toàn cầu. Để vận hành các mô hình AI ngày càng mạnh hơn, thế giới cần nhiều chip bán dẫn hơn bao giờ hết. Ít người biết phía sau những con chip đó là vonfram - vật liệu chiến lược đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng phục vụ ngành bán dẫn và nhiều lĩnh vực công nghệ cao.

Thế giới bước vào cuộc đua “vàng đen” mới khi giá vonfram lập đỉnh 12 năm.

Khi AI tiếp tục phát triển, việc đảm bảo nguồn cung ổn định những vật liệu chiến lược như vonfram không còn là câu chuyện của riêng ngành khai khoáng, mà đã trở thành một phần quan trọng của chuỗi cung ứng vật liệu phục vụ các ngành công nghệ cao.

Ngày 9/7, Masan High-Tech Materials công bố thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược với GB Innovation (GBI) - doanh nghiệp khai thác và phát triển tài nguyên vonfram của Hàn Quốc. Theo thỏa thuận, tinh quặng vonfram từ Hàn Quốc sẽ được đưa tới Việt Nam để MSR gia công thành các sản phẩm trung gian có giá trị gia tăng cao như APT và oxide vonfram.

Hoạt động nghiên cứu, phát triển sản phẩm tại MSR.

Điểm đáng chú ý là Hàn Quốc sở hữu nguồn tài nguyên vonfram, với GBI đặt mục tiêu khai thác khoảng 200.000 tấn quặng nguyên khai (ROM) mỗi năm. Tuy nhiên, giống nhiều quốc gia khác, điểm nghẽn không nằm ở tài nguyên, mà trong năng lực chế biến quy mô lớn ngoài Trung Quốc. Việc GBI lựa chọn MSR cho thấy nền tảng chế biến tại Việt Nam đang trở thành mắt xích trung gian quan trọng, góp phần hoàn thiện chuỗi cung ứng vonfram ngoài Trung Quốc của Hàn Quốc.

Chế biến sâu trở thành lợi thế cạnh tranh mới

Quan hệ hợp tác với GBI phản ánh một xu hướng lớn hơn của ngành vật liệu chiến lược. Nhiều quốc gia và doanh nghiệp sở hữu tài nguyên vonfram, nhưng rất ít đơn vị có năng lực chế biến quy mô lớn, đã được kiểm chứng, vận hành ổn định ngoài Trung Quốc.

Đó cũng là lý do ngày càng nhiều chủ sở hữu tài nguyên tìm kiếm những đối tác có thể chuyển hóa tinh quặng thành nhiều sản phẩm trung gian có giá trị gia tăng cao, phục vụ chuỗi cung ứng của các ngành bán dẫn, quốc phòng, hàng không vũ trụ, ôtô, hợp kim đặc chủng...

MSR có năng lực chế biến quy mô lớn đã được kiểm chứng.

Đối với MSR, đây không chỉ là một hợp đồng thương mại. Nguồn tinh quặng từ các đối tác đang trở thành cấu phần quan trọng trong mô hình tăng trưởng của công ty, giúp nâng cao hiệu suất vận hành nhà máy, cải thiện năng lực cạnh tranh về chi phí và hỗ trợ kế hoạch mở rộng công suất chế biến oxide vonfram lên hơn 8.000 tấn mỗi năm. Cùng với tiềm năng khoảng 115 triệu tấn tài nguyên vonfram đa kim tại Núi Pháo mở rộng và Núi Chiếm theo quy hoạch khoáng sản quốc gia, MSR đang từng bước củng cố nền tảng tăng trưởng dài hạn.

Bệ phóng cho vật liệu chiến lược toàn cầu

Quan hệ hợp tác với GBI không phải một sự kiện riêng lẻ, mà là bước đi tiếp theo trong chiến lược dài hạn của MSR. Nếu trước đây, doanh nghiệp được biết đến chủ yếu với vai trò khai thác và chế biến vonfram, thì ngày nay mục tiêu đã mở rộng hơn: Xây dựng nền tảng vật liệu chiến lược toàn cầu, trong đó vonfram tích hợp đóng vai trò năng lực cốt lõi.

Nền tảng này được hình thành từ 3 trụ cột gồm nguồn tài nguyên có vòng đời khai thác dài tại Việt Nam, năng lực chế biến sâu quy mô lớn ngoài Trung Quốc và mạng lưới hợp tác quốc tế ngày càng mở rộng. Sự kết hợp này không chỉ giúp MSR nâng cao hiệu quả vận hành và tạo dòng tiền ổn định, mà còn đưa doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng vật liệu chiến lược phục vụ các ngành công nghệ của kỷ nguyên AI, bao gồm bán dẫn, quốc phòng, hàng không vũ trụ cùng nhiều lĩnh vực công nghệ cao khác.

MSR mở rộng mục tiêu khi hướng đến xây dựng nền tảng vật liệu chiến lược toàn cầu.

Ở góc độ rộng hơn, việc một doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn Việt Nam để bổ sung mắt xích chế biến trong chuỗi cung ứng vonfram cho thấy năng lực của MSR đã được ghi nhận ở cấp độ quốc tế. Điều này cũng phản ánh giá trị ngày càng lớn của mô hình tích hợp từ tài nguyên, chế biến sâu đến vật liệu công nghệ cao mà doanh nghiệp đang xây dựng.

Quan điểm này cũng được phản ánh trong báo cáo phân tích mới đây của VCBS, khi công ty chứng khoán này định giá Masan High-Tech Materials khoảng 3,1 tỷ USD và đánh giá cao triển vọng tăng trưởng dài hạn dựa trên nền tảng tài nguyên mở rộng, năng lực chế biến sâu, vị thế ngày càng quan trọng trong chuỗi cung ứng vật liệu chiến lược toàn cầu.

Với việc Tập đoàn Masan (HOSE: MSN) hiện sở hữu khoảng 93% lợi ích kinh tế tại MSR, sự phát triển của nền tảng vật liệu chiến lược này được kỳ vọng tiếp tục đóng góp tích cực vào tăng trưởng và giá trị dài hạn của MSN. Quan trọng hơn, đây cũng là minh chứng cho thấy một doanh nghiệp nội đang từng bước đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng vật liệu chiến lược toàn cầu - nền tảng của nhiều ngành công nghệ trong kỷ nguyên AI.