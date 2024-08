Vì sao cựu Phó Chủ tịch Bắc Ninh không bị xử lý hình sự?

Cơ quan CSĐT Bộ Công an không xem xét trách nhiệm hình sự mà đề nghị xử lý về mặt Đảng và hành chính đối với ông Nguyễn Lương Thành, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Trụ sở UBND tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: bacninh.gov.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 3 bị can Nguyễn Nhân Chiến (cựu Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh), Nguyễn Tử Quỳnh (cựu Chủ tịch UBND tỉnh) về tội Nhận hối lộ; Nguyễn Văn Nhường (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh) về tội Lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ.

Kết quả điều tra, các bị can Chiến, Quỳnh thừa nhận việc thống nhất chủ trương phân chia 6 gói thầu, chỉ đạo, tạo điều kiện để nhóm công ty của Lã Tuấn Hưng (Phó TGĐ Công ty AIC) và nhóm Công ty AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trúng thầu.

Bị can Nhường cho hay, đã nhận chỉ đạo từ ông Chiến và ông Quỳnh thống nhất tạo điều kiện, ký những quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu để nhóm công ty của bị can Đặng Tiên Phong (TGĐ Công ty CP Sông Hồng), Lã Tuấn Hưng và Công ty AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trúng thầu theo danh mục và giá do phía chủ đầu tư và các nhà thầu đã thống nhất từ trước, gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước.

Kết luận điều tra của Cơ quan điều tra Bộ Công an có nhắc đến trách nhiệm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Ninh. CQĐT cho rằng, đối với ông Nguyễn Lương Thành, thời điểm giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký quyết định về việc phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản kế hoạch giai đoạn năm 2014 - 2016 từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung cho các dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, trong đó có 6 bệnh viện đa khoa tuyến huyện.

Kết quả điều tra đến nay không có căn cứ chứng minh việc can thiệp, tác động các cấp để xin phân vốn bổ sung cho các dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và không có tài liệu thể hiện việc chỉ đạo, can thiệp để ông Thành ký quyết định phân bổ vốn cho 6 dự án bệnh viện đa khoa tuyến huyện nêu trên.

Vì vậy, CQĐT không xem xét trách nhiệm hình sự mà đề nghị xử lý về mặt Đảng và hành chính đối với ông Nguyễn Lương Thành.

CQĐT cũng kiến nghị UBND tỉnh Bắc Ninh và các cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý đối với 13 công ty ở mức cảnh cáo, phạt tiền, cấm tham gia hoạt động đấu thầu.

Các công ty này gồm: Công ty CP Công nghệ Quốc gia; Công ty CP Intop; Công ty Bông Sen Vàng; Công ty CP Công nghệ và truyền thông Sông Hồng; Công ty TNHH Thiết bị vệ sinh Nhật Nam; Công ty CP vật tư và thiết bị khoa học kỹ thuật Vạn Xuân; Công ty TNHH Thiết bị y tế Danh; Công ty CP Việt Long; Công ty AIC; Công ty Mopha; Công ty CP Uy tín toàn cầu; Công ty CP tư vấn và giải pháp môi trường và Công ty CP tư vấn Công nghệ cao.

Hồi tháng 6, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với 4 nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh: Nguyễn Tiến Nhường, Nguyễn Văn Phong, Nguyễn Hữu Thành, Nguyễn Lương Thành. Tại quyết định số 513, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nguyễn Lương Thành, do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng.