Vì sao chúng ta lạc quan hơn khi năm hết Tết đến?

Năm cũ khép lại, sắc xuân len lỏi cùng lời chúc an lành, mang theo tinh thần lạc quan lan tỏa trong tâm trí mỗi người.

Dẫu hành trình vừa qua có gập ghềnh, Tết vẫn thắp lên niềm tin vào điều tốt đẹp phía trước. Khoảnh khắc giao mùa có sức lan tỏa tâm lý tích cực, giúp con người nhìn về tương lai với nhiều kỳ vọng.

Tết - điểm khởi nguồn niềm tin cho hành trình mới

Với nhiều người, Tết như phần thưởng sau hành trình dài nỗ lực. Một năm qua đi, ai cũng cố gắng theo cách riêng, bền bỉ vượt khó, kiên trì theo đuổi mục tiêu, hay chỉ đơn giản là giữ vững tinh thần giữa biến động. Tết, vì thế, trở thành cột mốc để mỗi người nhìn lại và tự nhủ: “Mình đã làm tốt rồi”, và mọi nỗ lực đều xứng đáng được trân trọng.

Cảm giác cho phép bản thân nghỉ ngơi, được yêu thương sau một năm tạo nên tâm lý nhẹ nhõm, phấn chấn. Hơn hết, Tết còn là biểu tượng của khởi đầu mới. Khi thời khắc năm cũ khép lại, chu kỳ mới mở ra, chúng ta có xu hướng tin rằng điều chưa trọn vẹn sẽ được làm lại, dự định còn dang dở sẽ được viết tiếp, thắp lên niềm hy vọng mọi thứ sẽ bừng sáng hơn.

Tinh thần lạc quan mỗi dịp Tết không chỉ đến từ cảm xúc cá nhân, mà còn được nuôi dưỡng bởi văn hóa Việt. Không đơn thuần là kỳ nghỉ, Tết trở thành dịp đoàn viên, gắn liền giá trị bền vững như dọn dẹp nhà cửa để gột rửa cũ kỹ, bày biện mâm cỗ để hướng về nguồn cội, trao nhau lời chúc an khang thịnh vượng. Những nghi thức này, dù giản dị hay trang trọng, đều hướng đến tinh thần khép lại chuyện xưa, mở lòng đón nhận điều tốt lành.

Tết là khoảnh khắc sum vầy bên gia đình, cùng nhau khởi đầu năm mới.

Ngoài ra, hơi thở lạc quan trong ngày đầu năm còn đến từ niềm vui được lan tỏa trong cộng đồng. Từ người thân, đồng nghiệp, bạn bè đến gương mặt xa lạ ngoài phố, ai cũng dễ dàng trao nhau nụ cười, câu chúc may mắn, bình an. Bên cạnh đó, tín hiệu tích cực từ đời sống kinh tế - xã hội cũng góp phần củng cố niềm tin cho chặng đường phía trước. Thị trường dần khởi sắc, nhịp sống ổn định, kế hoạch cho năm mới được vạch ra với tâm thế chủ động và vững vàng. Khi xung quanh đều là chuyển động “thuận buồm xuôi gió”, cảm xúc con người nhờ vậy cũng được nâng đỡ theo.

“Vui như Tết, quý như vàng” trong từng bước tiến đầu xuân

Sự giao thoa giữa tâm lý cá nhân, văn hóa truyền thống và cộng hưởng từ cộng đồng tạo nên tinh thần lạc quan mỗi dịp Tết đến. Trong bầu không khí tươi mới ấy, nhiều người lựa chọn gửi gắm sự trân trọng dành cho gia đình, bản thân và nỗ lực thầm lặng nhưng “quý như vàng” bằng món quà mang ý nghĩa sâu sắc.

Thấu hiểu tinh thần ấy, PNJ mong muốn đồng hành người Việt đón mùa Tết trọn vẹn và viên mãn với thông điệp “Vui như Tết, quý như vàng”. Bởi Tết là thời khắc chuyển giao thiêng liêng và ai cũng mong cầu khởi đầu suôn sẻ để cả năm hanh thông. Từ việc chăm chút bản thân thêm rạng rỡ, đến chuẩn bị chu đáo cho tổ ấm hay trao gửi món quà chúc phúc đầu xuân, tất cả đều ánh lên niềm tin và hy vọng về năm mới sung túc, an lành.

Tết đến là lúc gửi tặng món quà, trao nhau những điều “quý như vàng”.

Trong khoảnh khắc ý nghĩa đó, sản phẩm vàng của PNJ tô điểm cho niềm vui ngày Tết, đồng thời mang biểu tượng của tài lộc, thịnh vượng và tấm lòng vàng son. Đằng sau mỗi món quà là lời chúc yêu thương, sự trân quý thành quả đã tạo dựng và niềm tin dành cho khởi đầu mới, nơi giá trị thẩm mỹ, giá trị tinh thần và ý nghĩa tích lũy cùng song hành.

Đón Tết 2026, PNJ mang đến đa dạng lựa chọn quà tặng, đáp ứng nhu cầu và cảm xúc khác nhau, từ thiết kế trang sức tinh tế để làm đẹp, sản phẩm vàng mang ý nghĩa tích lũy bền lâu, đến sản phẩm vàng trải nghiệm như blindbox Mã Tiến Đắc Lộc vàng 99,99% hay charm vàng đa năng 99,9% (24K) Mã Nhi Rước Lộc. Mỗi thiết kế giúp người sở hữu tỏa sáng trong khoảnh khắc đầu năm, đồng thời là món quà gửi gắm niềm vui và lời chúc tốt lành, đồng hành trên hành trình hanh thông, may mắn và bền vững suốt năm mới.

Trang sức PNJ cùng bạn tự tin và tỏa sáng vẻ đẹp riêng trong năm mới.

Từ lựa chọn giàu ý nghĩa, niềm lạc quan đầu năm sẽ được nuôi dưỡng và tiếp nối. Bởi lạc quan không chỉ là cảm xúc thoáng qua khi năm hết Tết đến, mà trở thành niềm tin được bồi đắp từ nỗ lực đã qua và điều ta chủ động lựa chọn từ hôm nay.