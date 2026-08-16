Vì sao cầm điện thoại lên xem là khó bỏ xuống được?

Chỉ định kiểm tra điện thoại vài phút sau khi thức dậy, nhiều người nhanh chóng bị cuốn vào hàng loạt video ngắn, tin nhắn, thông báo và nội dung mới liên tục xuất hiện. Đến khi đặt điện thoại xuống, hàng chục phút, thậm chí cả giờ đã trôi qua.

Theo David JP Phillips, giảng viên quốc tế người Thụy Điển, trong cuốn Cho đời nhẹ lên cao - Giải mã sáu hormone hạnh phúc, một phần nguyên nhân liên quan cách dopamine tác động lên não bộ. Dopamine giữ vai trò quan trọng trong động lực, ham muốn, cảm giác hài lòng và khả năng ghi nhớ.

Tác giả/Tác phẩm Cho đời nhẹ lên cao Cho đời nhẹ lên cao - Giải mã sáu hormone hạnh phúc là một cuốn sách kỹ năng mới lạ và độc đáo, kết hợp kiến thức khoa học lý thú và thực tiễn sinh động, giúp ta hiểu được cơ chế hoạt động của sáu hormone then chốt để nâng cao chất lượng cuộc sống của mình. Cuốn sách giúp ta ý thức được những hoạt động mà ta thực hiện có tác động đến cơ thể của mình ra sao, từ đó giành quyền làm chủ, phát triển năng lực lãnh đạo bản thân. Với Cho đời nhẹ lên cao - Giải mã sáu hormone hạnh phúc, bạn có thể lựa chọn cảm xúc và trạng thái của mình, trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân, bất cứ khi nào cần thiết. Sách đã được dịch ra hơn 30 ngôn ngữ.

Vì sao càng lướt càng khó dừng?

Hãy hình dung bộ não vừa trải qua một đêm nghỉ ngơi. Ngay khi thức dậy, bạn cầm điện thoại, lướt tin tức đầu ngày, xem những video đã bỏ lỡ từ tối hôm trước rồi liên tục chuyển từ nội dung này sang nội dung khác.

Những kích thích dồn dập này có thể khiến các nhiệm vụ tiếp theo trong ngày, vốn đòi hỏi sự kiên nhẫn và tập trung, trở nên kém hấp dẫn hơn.

Phillips phân biệt hai kiểu tác động mà ông gọi là “dopamine nhanh” và “dopamine chậm”. Tác giả lưu ý đây không phải hai loại dopamine khác nhau mà là cách mô tả tác động kéo dài hay ngắn ngủi của dopamine được tiết ra.

Ông viết: “Thực ra không hề có dopamine ‘nhanh’ hay ‘chậm’ theo nghĩa đen. Điều tôi muốn nói là tác động của dopamine đã được tiết ra, vốn có thể kéo dài hay ngắn ngủi.”

Theo cách ví von của tác giả, dopamine nhanh giống tinh bột nhanh: tạo ra sự kích thích, năng lượng hoặc cảm giác thỏa mãn trong thời gian ngắn nhưng dễ nhanh chóng mất đi. Những video ngắn trên Instagram là một ví dụ.

Ngược lại, dopamine chậm gắn với những hoạt động đem lại lợi ích vượt ra ngoài thời điểm hiện tại. Phillips nhấn mạnh: “Dopamine chậm có đặc điểm là những hoạt động và trải nghiệm sẽ thực sự hữu ích cho bạn trong tương lai, mà lợi ích vượt ra khỏi thời điểm hiện tại.”

Đọc sách, học tập, tập thể dục hay theo đuổi một sở thích là những ví dụ được tác giả đưa ra. Việc đọc tiểu thuyết không chỉ đem lại trải nghiệm tức thời mà còn kích thích trí tưởng tượng, trí nhớ và nhiều vùng não khi người đọc hình dung nhân vật, sự kiện.

Học tập cũng tạo ra những giá trị lâu dài. Kiến thức mới giúp rèn luyện trí nhớ, nuôi dưỡng khả năng sáng tạo, hiểu thế giới và kết nối thêm những kiến thức khác. Tương tự, tập thể dục mang lại hàng loạt lợi ích lâu dài như tăng thể lực, cải thiện giấc ngủ, giảm nguy cơ bệnh tim mạch và hỗ trợ sức khỏe tinh thần.

Cuốn sách Cho đời nhẹ lên cao của David JP Phillips. Ảnh: NXB Trẻ.