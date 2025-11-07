Vị khách đứng gần ông Trump ngất xỉu tại Nhà Trắng

Một vị khách đứng gần Tổng thống Mỹ Donald Trump bị ngất xỉu giữa buổi họp báo diễn ra tại Nhà Trắng, sự cố khiến buổi họp báo bị gián đoạn.

Vị khách đứng gần Tổng thống Mỹ Donald Trump tại buổi họp báo chiều 6/11 bất ngờ bị ngất. Ảnh: Reuters.

Buổi họp báo tại Phòng Bầu dục Nhà Trắng chiều 6/11 được tổ chức để công bố chính sách phân phối thuốc điều trị béo phì tại Mỹ. Trong lúc diễn ra sự kiện, giám đốc của một hãng dược tham dự bất ngờ ngất xỉu.

Tình huống tạo nên sự hỗn loạn trong Phòng Bầu dục, khoảnh khắc bối rối này xuất hiện trong đoạn băng ghi hình của một số đơn vị truyền thông tham dự sự kiện. Sau đó, các quan chức Nhà Trắng đã yêu cầu truyền thông tạm thời ra ngoài để vụ việc được xử lý ổn thỏa.

Lúc này, ông Trump cũng rời bàn làm việc để các nhân viên y tế tại Nhà Trắng hỗ trợ vị khách gặp vấn đề sức khỏe.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng, bà Karoline Leavitt, xác nhận với truyền thông rằng vị khách là đại diện của một trong các hãng dược được mời tham gia sự kiện, vị khách đã ổn định lại sức khỏe sau cơn choáng váng bất ngờ. “Đội y tế Nhà Trắng đã phản ứng rất nhanh, vị khách đã ổn”, bà Leavitt nói.

Sau khi sự cố qua đi, cuộc họp báo được nối lại, Tổng thống Trump cho biết: "Các bạn đã thấy một vị khách bị ngất, nhưng ông ấy ổn rồi. Chúng tôi đã đưa ông ấy ra ngoài nghỉ ngơi để ông ấy nhận được sự chăm sóc của bác sĩ. Chúng ta chỉ bị gián đoạn một chút thôi".

Thực tế, các sự cố dạng này không phải hiếm gặp tại những sự kiện và buổi họp báo tổ chức ở Nhà Trắng. Nguyên nhân khiến giám đốc hãng dược bị ngất chưa được công bố, nhưng các sự kiện tại Nhà Trắng từng ghi nhận những trường hợp tương tự, nguyên nhân thường thấy nhất là do khách mời quá căng thẳng.

