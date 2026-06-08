Vertu Alphafold và hướng đi mới của smartphone gập AI

Smartphone gập không còn chỉ cạnh tranh bằng màn hình lớn hay bản lề mỏng. AI Agent và quyền riêng tư đang trở thành hướng đi mới của phân khúc cao cấp.

Sau nhiều năm xuất hiện trên thị trường, smartphone gập đã bước qua giai đoạn gây chú ý bằng kiểu dáng. Màn hình lớn, bản lề mỏng, thân máy nhẹ hay camera tốt hơn vẫn là những yếu tố quan trọng, nhưng không còn là toàn bộ câu chuyện. Với nhóm người dùng cao cấp, đặc biệt là doanh nhân và những người thường xuyên xử lý nhiều luồng thông tin, thiết bị còn phải có khả năng hỗ trợ họ làm việc, ra quyết định và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Vertu Alphafold được định vị như một thiết bị gập cao cấp dành cho người dùng doanh nhân.

Tại Việt Nam, xu hướng này bắt đầu thể hiện rõ hơn ở nhóm khách hàng cao cấp. Theo Vertu Việt Nam, sau khi Vertu Global giới thiệu Alphafold - smartphone gập màn hình lớn mới của hãng, hệ thống ghi nhận sự quan tâm tích cực từ nhóm khách hàng đang dùng Vertu lâu năm như doanh nhân, chủ doanh nghiệp và những người thường xuyên di chuyển.

Đại diện Vertu Việt Nam cho biết người dùng cao cấp tại Việt Nam đang có cách nhìn thực tế hơn với smartphone xa xỉ. Thiết bị cần đẹp, hiếm, độc bản, đồng thời phải phù hợp với nhịp sống bận rộn, lịch trình dày đặc và nhu cầu kiểm soát thông tin cá nhân.

“Với Alphafold, Vertu muốn nói về cách smartphone có thể trở thành trợ lý cá nhân, không gian làm việc di động và lớp bảo vệ riêng tư cho người dùng trong kỷ nguyên AI”, đại diện Vertu Việt Nam chia sẻ.

Chiếc điện thoại gập mở ra không gian hiển thị lớn hơn, đồng thời thiết lập cách sử dụng cá nhân hóa hơn.

Vertu Alphafold được phát triển theo hướng AI Agent Phone, nơi trí tuệ nhân tạo trở thành một lớp hỗ trợ cá nhân trong quá trình sử dụng hàng ngày, thay vì chỉ là một tính năng bổ sung trên thiết bị. Trung tâm của Alphafold là Hermes Agent - hệ thống trợ lý thông minh được Vertu giới thiệu với khả năng hỗ trợ người dùng trong đời sống lẫn công việc.

Thay vì dừng ở hỏi đáp, tạo nội dung hay xử lý một vài tác vụ đơn lẻ, Hermes Agent được định hướng tham gia sâu hơn vào các tình huống thực tế như quản lý lịch trình, ghi chú, tóm tắt cuộc họp, đặt vé, đặt khách sạn, gọi xe, rà soát văn bản, tổng hợp thông tin hoặc theo dõi các tác vụ cần phê duyệt.

Cách tiếp cận này phản ánh một thay đổi đáng chú ý trên thị trường smartphone cao cấp. AI trên điện thoại đang dịch chuyển từ vai trò “công cụ thông minh” sang “trợ lý thực thi”. Người dùng cần một hệ thống đủ hiểu ngữ cảnh để rút ngắn khoảng cách giữa nhu cầu và hành động. Với nhóm khách hàng thường xuyên di chuyển, làm việc trên nhiều nền tảng và phải xử lý thông tin trong thời gian ngắn, giá trị này thực tế hơn so với những màn trình diễn công nghệ đơn thuần.

Alphafold giữ ngôn ngữ chế tác quen thuộc của Vertu với nhiều tùy chọn chất liệu quý hiếm.

Bên cạnh AI, quyền riêng tư cũng khiến cuộc đua smartphone gập cao cấp có thêm chiều sâu. Khi một trợ lý thông minh càng hiểu lịch trình, thói quen, nội dung công việc và nhu cầu cá nhân của người dùng, câu hỏi về dữ liệu càng trở nên quan trọng. Điện thoại hiện lưu trữ email, tài liệu công việc, thông tin giao dịch, lịch gặp đối tác và nhiều trao đổi nhạy cảm.

Họa tiết Paris Studs và bản lề giọt nước kim cương trên Vertu Alphafold.

Với Alphafold, Vertu tiếp tục đặt bảo mật vào trung tâm trải nghiệm. Sản phẩm được định hướng với các cơ chế mã hóa, kiểm soát rủi ro và bảo vệ dữ liệu trong môi trường riêng tư. Đây là điểm phù hợp với nhóm khách hàng truyền thống của Vertu - những người cần sự tiện lợi của công nghệ nhưng vẫn muốn giữ quyền kiểm soát với thông tin của chính mình.

Không gian trải nghiệm Vertu chính hãng tại flagship stores Vertu Việt Nam.

Vertu Alphafold được Vertu Việt Nam giới thiệu đến nhóm khách hàng quan tâm smartphone xa xỉ chính hãng, có nhu cầu tư vấn riêng và cá nhân hóa theo phong cách sử dụng. Với các phiên bản đặt hàng đặc biệt, thời gian nhận máy có thể thay đổi tùy theo vật liệu, cấu hình và yêu cầu hoàn thiện.