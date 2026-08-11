Vệ tinh - giấc mơ 'vươn mình' của các hãng xe

Khi giấc mơ dưới mặt đất dần hoàn thành, các hãng xe nay đặt mục tiêu mở rộng công nghệ lên bầu trời bằng vệ tinh.

Loài người đã mất hàng trăm năm để phát triển phương tiện di chuyển, từ cỗ xe ngựa kéo thô sơ đến những mẫu ôtô hiện đại như ngày nay. Xe hơi giờ đây đã trở nên đa dạng và phổ biến rộng khắp thế giới.

Giấc mơ dưới mặt đất dường như đã trở thành hiện thực, và những năm gần đây là lúc các hãng xe bày tỏ một tham vọng mới là vươn mạng lưới công nghệ của mình lên bầu trời bằng vệ tinh.

"Còn bây giờ, Geely muốn dùng 72 vệ tinh của riêng mình để xây dựng mạng lưới thiên hà đầu tiên của Geely", tác giả Tu Dao viết trong cuốn "Lý Thư Phúc, thời thế tạo nên tôi".

Geely phóng thành công 9 vệ tinh lên quỹ đạo vào năm 2022. Ảnh: Geely.

Câu nói trên thể hiện quyết tâm của Geely trong việc mở rộng nền tảng công nghệ lên bầu trời. Và không chỉ Geely, hàng loạt hãng xe cũng đang theo đuổi giấc mơ "vệ tinh" này.

Năm 2002, Elon Musk thành lập SpaceX, đặt viên gạch đầu tiên cho hành trình lấn sân từ mặt đất lên bầu trời. Dù Tesla và SpaceX vận hành độc lập, việc một người đứng đầu cả hãng ôtô điện lẫn công ty không gian đã gieo vào ngành xe hơi một ý tưởng táo bạo về việc vũ trụ có thể trở thành nơi phát triển công nghệ phục vụ những chiếc xe dưới mặt đất.

Ý tưởng này đã nhanh chóng mở ra cuộc đua lên bầu trời của hàng loạt ông lớn ngành xe.

Năm 2019, Toyota bắt tay với Cơ quan Khám phá Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) để phát triển xe tự hành khám phá Mặt Trăng. Dù không trực tiếp chế tạo hay phóng vệ tinh, Toyota cũng đã đầu tư khoảng 7 tỷ Yên qua công ty Interstellar Technologies, hỗ trợ sản xuất tên lửa phóng vệ tinh, hợp tác tạo bản đồ từ vệ tinh nhằm phục vụ điều hướng và định vị cho xe tự lái tại Woven City.

Năm 2021, Honda cũng thành lập bộ phận nghiên cứu công nghệ hàng không vũ trụ riêng. Năm 2022, Geely phóng thành công 9 vệ tinh quỹ đạo thấp lên bầu trời.

Theo tác giả Tu Dao chia sẻ trong cuốn "Lý Thư Phúc thời thế tạo nên tôi", các vệ tinh được phóng nhằm truyền dữ liệu đến tập đoàn Geely phục vụ nghiên cứu và phát triển. Các vệ tinh này cũng cung cấp khả năng điều hướng cho các phương tiện tự hành với độ chính xác từng cm.

VinSpace ký hợp đồng hợp tác cùng SpaceX, chuẩn bị phóng tên lửa đưa vệ tinh lên quỹ đạo. Ảnh: VIC.

Làn sóng này hiện đã lan đến Việt Nam với sự xuất hiện của VinSpace thuộc tập đoàn Vingroup. VinSpace cũng vừa ký kết hợp đồng phóng vệ tinh với SpaceX. Theo thỏa thuận, công ty thuộc hệ sinh thái VinGroup sẽ đảm nhiệm việc nghiên cứu, phát triển, chế tạo và vận hành vệ tinh sau khi được đưa lên quỹ đạo.

Việc doanh nghiệp này ký hợp đồng hợp tác với chính SpaceX để chuẩn bị phóng vệ tinh đầu tiên vào năm 2027 cho thấy Việt Nam không đứng ngoài cuộc chơi. Và biết đâu trong tương lai, thị trường Việt sẽ xuất hiện những mẫu xe tự hành cấp độ cao nhờ vào sự phát triển của hệ thống vệ tinh được VinSpace hợp tác và phát triển.