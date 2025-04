Vé thăng hạng Premier League vẫy gọi Leeds, Burnley

Burnley tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng sau chiến thắng 2-1 trước Watford, nhưng Leeds ngay lập tức đáp trả bằng một chiến thắng 1-0 trước Oxford United chỉ sau đó ít giờ, giành lại ngôi đầu bảng nhờ hiệu số bàn thắng.

Với ba trận còn lại, cả hai đội bóng này đều có thể hoàn tất việc thăng hạng vào ngày 21/4, nếu Leeds đánh bại Stoke City và Burnley vượt qua Sheffield United.

Trên sân của Oxford United, Leeds giành 3 điểm quan trọng nhờ bàn thắng duy nhất của Manor Solomon ở phút 33. Tiền đạo này dứt điểm chính xác từ cự ly gần sau đường chuyền chuẩn xác của Jayden Bogle, giúp đội bóng của HLV Daniel Farke tiếp tục đứng đầu bảng.

Trong khi đó, Burnley gặp khó khăn khi bị Watford dẫn trước ngay từ phút thứ 8, nhưng đội bóng của HLV Scott Parker nhanh chóng lấy lại thế trận. Zian Flemming ghi bàn gỡ hòa ở cuối hiệp một, trước khi Josh Brownhill có pha đánh đầu cận thành ở phút 58, ấn định chiến thắng 2-1 cho Burnley.

Với chiến thắng này, Burnley vẫn duy trì mạch bất bại kéo dài 30 trận tại giải Hạng Nhất. Trong khi đó, Leeds hiện có 91 điểm, bằng Burnley nhưng hơn về hiệu số bàn thắng bại, trong khi Sheffield United - đội xếp thứ ba - vẫn còn cơ hội thăng hạng trực tiếp sau chiến thắng 2-0 trước Cardiff City, nâng tổng điểm lên 86.

Trận đấu tiếp theo của Leeds và Burnley sẽ quyết định rất lớn đến cục diện của cuộc đua thăng hạng. Nếu Leeds thắng Stoke và Burnley đánh bại Sheffield United, cả hai sẽ chính thức giành quyền lên chơi tại Premier League.

Chia sẻ sau chiến thắng trước Watford, HLV Parker của Burnley không giấu được sự hài lòng: "Đây là ba điểm cực kỳ quan trọng. Watford là một đội bóng mạnh, giàu thể lực, và trận đấu hôm nay đã chứng minh điều đó. Tôi rất tự hào về tinh thần và sự điềm tĩnh của các cầu thủ trong một trận đấu đầy căng thẳng như vậy".

Cũng trong cuộc đua giành suất play-off, Coventry City giữ vững hy vọng thăng hạng sau chiến thắng 2-0 trước West Brom, trong khi Bristol City - xếp thứ 5 - giành chiến thắng 2-1 trước Sunderland, đưa họ đến gần hơn với một suất vào top 6.

Cuộc đua thăng hạng còn rất gay cấn khi Middlesbrough giành chiến thắng 2-1 trước Plymouth Argyle nhờ quả phạt đền thành công của Tommy Conway ở phút 93, giúp họ giữ vững hy vọng vào top 6.

Trong khi đó, Luton Town cũng thắp lại hy vọng trụ hạng khi Millenic Alli ghi bàn duy nhất giúp họ đánh bại Derby County 1-0, giữ họ trong cuộc đua trụ hạng khi cả hai đội cùng có 43 điểm.

Mùa giải Championship đang đi đến những hồi kết đầy kịch tính và mọi thứ vẫn còn chờ đợi các đội bóng khẳng định bản lĩnh trong những vòng đấu cuối.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.