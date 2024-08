VĐV Olympic cầu hôn bạn trai sau khi phá kỷ lục châu Âu

Alice Finot, nữ VĐV điền kinh Pháp đã ăn mừng việc phá vỡ kỷ lục châu Âu bằng cách cầu hôn bạn trai ngay sau khi hoàn thành cự ly 3.000 m hôm 7/8.

Alice Finot cầu hôn bạn trai ngay sau khi về thứ 4 đường chạy 3.000 m.

Alice Finot cầu hôn bạn trai bằng một chiếc ghim cài thay vì một chiếc nhẫn. Điều này khiến cho không chỉ CĐV tại khán đài mà ngay cả bạn trai của Finot, VĐV Bruno Martínez Bargiela cũng ngạc nhiên không kém.

“Con số 9 là con số may mắn của tôi và nó cũng là số năm chúng tôi ở bên nhau. Do đó, tôi tự nhủ rằng nếu tôi hoàn thành đường đua dưới 9 phút, tôi sẽ cầu hôn anh ấy”, tay đua 33 tuổi hạnh phúc chia sẻ về quyết định cầu hôn bạn trai.

Dù về đích thứ tư ở nội dung chạy vượt rào 3.000 m, Alice Finot vẫn phá vỡ kỷ lục châu Âu. Nữ VĐV người Pháp chỉ mất 8 phút 58,67 giây để hoàn thành đường đua vượt rào.

“Tôi không thích làm những việc giống người khác. Do đó, tôi chọn tặng anh ấy một chiếc ghim. Trên đó có ghi: Love is in Paris (Tình yêu ở Paris) để chứng minh tình yêu của chúng tôi”, Finot chia sẻ.

Ngoài ra, Finot tin rằng chiếc ghim này cũng một phần mang đến sự may mắn cho cặp đôi.

Finot tiết lộ, không chỉ nhận lời cầu hôn, bạn trai của Finot còn cảm thấy tự hào đối với màn trình diễn của Finot bên dưới đường đua. Theo Finot, chính bạn trai là người tiếp thêm sức mạnh giúp VĐV 33 tuổi có thể hoàn thành đường đua vượt rào 3.000 m với thời gian dưới 9 phút.

Finot gửi lời xin lỗi vì không thể có huy chương. Tuy nhiên, nữ VĐV người Pháp không cảm thấy hối tiếc với thành tích đạt được. “Tôi chỉ thiếu một chút xíu để có thể giành được huy chương, tôi xin lỗi. Tuy nhiên, tôi không hối tiếc điều gì cả”, VĐV người Pháp khẳng định.

Finot là VĐV thứ hai cầu hôn thành công sau chiến thắng quan trọng tại Olympic Paris 2024. Trước đó, ngôi sao cầu lông đôi nam nữ, Huang Ya Qiong cũng được bạn trai cầu hôn sau khi giành HCV với đồng đội Zheng Siwei hôm 2/8.