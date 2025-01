Váy xẻ sâu thống trị thảm đỏ lễ trao giải Quả cầu Vàng 2025

Một số ngôi sao khác trên thảm đỏ. Theo CBS News, phim nhạc kịch tội phạm Emilia Pérez dẫn đầu danh sách đề cử năm nay khi xuất hiện trong 10 hạng mục. Phim nhận được đề cử cho diễn xuất, đạo diễn, biên kịch và âm nhạc. Ở thể loại truyền hình, The Bear, Only Murders in the Building và Shōgun là những ứng cử viên hàng đầu. Đa số phim được đề cử đều có Selena Gomez tham gia diễn xuất. Ảnh: Page Six.