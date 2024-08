Vây bắt trùm giang hồ buôn ma túy, sẵn sàng rút súng bắn công an

Khi phát hiện công an làm việc với bạn gái sống cùng nhà ở quận Gò Vấp (TP.HCM), Lê Thanh Tú bỏ chạy, bị vây bắt, hắn rút súng bóp cò nhưng bị khống chế sau đó.

Công an quận Tân Bình, TP.HCM, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam 22 bị can về các tội Mua bán, tổ chức sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; bàn giao các bị can và tang vật cho Công an TP.HCM tiếp tục điều tra.

Qua công tác nghiệp vụ quản lý địa bàn và đấu tranh, khai thác các đối tượng liên quan đến ma túy bị bắt giữ thời gian qua, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm (CSĐTTP) về ma túy Công an quận Tân Bình phát hiện Phạm Công Chánh (SN 1982, ngụ quận Tân Bình) có liên quan hoạt động mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia. Ban Chỉ huy Công an quận Tân Bình đã báo cáo vụ việc lên Ban Giám đốc Công an TP.HCM.

Ma túy thu giữ trong vụ án. Ảnh: Công an cung cấp.

Vây bắt trùm giang hồ

Xác định đường dây ma túy quy mô, quy tụ các đối tượng nghiện, giang hồ có số má, manh động, Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, triệu tập cuộc họp khẩn, giao Công an quận Tân Bình phối hợp nhiều phòng nghiệp vụ lập 5 tổ công tác, tập trung phá án theo từng giai đoạn, tình huống.

Quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện tổ chức tội phạm về ma túy mà Chánh và đồng phạm hoạt động rất tinh vi, xảo quyệt. Chúng cất giấu ma túy, gắn nhiều thiết bị camera để giám sát, đồng thời cài cắm nhiều người làm tai mắt từ xa khiến các trinh sát gặp rất nhiều khó khăn khi nắm bắt thông tin, manh mối.

Sau thời gian theo dõi, Ban chuyên án xác định, nguồn ma túy nhóm này lấy từ khu vực Tam giác vàng với số lượng rất lớn. Tổ chức này có 5 đầu mối lớn tại Việt Nam, trụ sở đặt tại TP.HCM và rải rác ở một số tỉnh, thành khác và có kho chứa riêng biệt.

Ngày 22/2, trinh sát phát hiện Chánh cùng đồng phạm đang chuẩn bị nhận 5 thùng “hàng” từ Campuchia vận chuyển về Việt Nam giao cho đầu mối. Hàng giao cho Chánh và Lai Vi Thiệu (SN 1998) cùng 3 đầu mối lớn khác.

13h cùng ngày, trinh sát ập vào căn hộ tại tòa nhà đường Ngô Bệ (Phường 13, quận Tân Bình) bắt giữ Chánh, thu 7 gói trà chứa hơn 7,8 kg ma túy các loại, 1 cân điện tử và nhiều dụng cụ khác liên quan. Mở rộng, công an bắt giữ Phan Văn Trung (SN 1996, ngụ quận Tân Bình).

Lựu đạn bị công an thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Điều tra mở rộng, các cán bộ, chiến sĩ phòng, chống tội phạm về ma túy Công an quận Tân Bình tiếp tục bắt giữ một "mắt xích" khác là Phan Văn Trung (SN 1996, trú quận Tân Bình).

Ngày 27/2, Công an quận Tân Bình phối hợp Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt giữ Lai Vi Thiệu và phối hợp với các tỉnh lân cận truy bắt các đầu mối khác liên quan.

Tại cơ quan điều tra, Thiệu khai vào cuối năm 2023, thời gian làm việc ở Campuchia thì quen biết, móc nối vận chuyển, giao nhận ma túy với người đàn ông có biệt danh là "anh Hai". Sau đó, Thiệu rủ Chánh và Trung (bạn tù trước đó) cùng tham gia.

Quá trình điều tra, khám phá, xâu chuỗi các tình tiết trong vụ án, lực lượng phá án phát hiện một mắt xích quan trọng trong tổ chức tội phạm về ma túy này là trùm giang hồ có số má tên Lê Thanh Tú (SN 1989, trú Quận 8, biệt danh là Cơ).

Thời điểm Thiệu bị bắt, một tổ công tác đã kiểm tra căn nhà nơi Tú và người tình tên Lê Thị Thanh Hà, 23 tuổi ở cùng trên đường số 59 (phường 14, quận Gò Vấp).

Trong lúc các chiến sĩ làm việc với Hà, Lê Thanh Tú mang theo ba lô bước xuống taxi đi về nhà. Phát hiện nhà có người lạ, Tú bỏ chạy vào taxi nhưng bị các chiến sĩ cảnh sát đuổi theo, khống chế.

Trinh sát khống chế, bắt giữ Lê Thanh Tú. Ảnh: Công an cung cấp.

Lúc này, Tú rút súng, nhắm hướng các chiến sĩ công an và siết cò, nhưng súng bị kẹt ổ đạn. Tú tiếp tục lao vào giằng co làm súng của trinh sát bị cướp cò, nổ 2 phát nhưng trinh sát đã né kịp. Sau đó, Tú bị khống chế, bắt giữ, thu 1 khẩu súng K59, 7 viên đạn và 1 gói ma túy.

Để hợp thức hóa số vũ khí "nóng" mang theo người, Tú thủ một tờ giấy ghi sẵn nội dung: "Tôi tên Lê Thanh Tú (SN 1989). Đồ này tôi nhặt được. Tôi đi giao nộp cho cơ quan công an nơi gần nhất của Bộ Công an...".

Tại cơ quan điều tra, Tú rất ngoan cố, không chịu nhận tội. Trung tá Trần Trung Hiếu (Phó Trưởng Công an quận Tân Bình, Trưởng Ban chuyên án) đã liên tục 3 ngày đêm trực tiếp đấu tranh với Tú và đồng phạm.

Trong 3 ngày đêm đấu trí, Tú liên tục đòi tự tử, không hợp tác. Phải đến ngày thứ 4, hắn mới dần khuất phục, từng bước khai nhận.

Tang vật trong hầm cầu

Điều tra cho thấy, ngày 22/2, Tú nhận khoảng 11 kg ketamin, 6 kg ma túy đá và 10 bánh heroin được ngụy trang trong những gói trà từ “Anh hai” gửi về.

Ba hôm sau, Tú giao cho Bùi Văn Sơn (42 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) khoảng 5 kg ma túy các loại, phần còn lại Tú chỉ đạo đàn em hộ tống Lê Thị Thanh Hà đem đến nhà của Nguyễn Hữu Phước (SN 1983, ngụ hẻm 22 Bà Hom, Phường 13, Quận 6) để cất giấu.

Khẩu súng bị công an thu giữ.

Tuy nhiên, khi khám xét nhà Phước, cảnh sát không phát hiện tang vật gì. Ban chuyên án nhận định Tú và đồng bọn thấy bị truy bắt, nên đã phi tang ma túy xuống bồn cầu.

Ngay lập tức, Ban Chỉ huy Công an Quận Tân Bình tổ chức họp khẩn, xin ý kiến chỉ đạo từ Ban Giám đốc Công an TP.HCM. Được sự đồng thuận, Ban chuyên án chỉ đạo Đội CSĐTTP về ma túy và các đơn vị nghiệp vụ hút hầm cầu tại căn nhà của Phúc.

Theo đó, Đội ma túy Công an quận Tân Bình và các đơn vị nghiệp vụ hút 800 kg nước thải và tạp chất ở hầm cầu tại căn nhà trên đường Bà Hom để kiểm tra. Đây là một việc chưa từng có tiền lệ của Ban chuyên án.

Kết quả có là 33,345 gram Ketamin, 0,0439 gram Mathamphetamine và 6 chất khác là những sản phẩm chuyển hóa của heroin trong môi trường nước thải.

Hiện, Công an quận Tân Bình đã bàn giao các nghi phạm và tang vật cho Cơ quan CSDDT Công an TP.HCM thụ lý, truy bắt người liên quan. Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Trung tá Trần Trung Hiếu cho biết Lê Thanh Tú rất manh động, ngông cuồng. Ban chuyên án phải dùng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén khiến chúng phải thành khẩn khai báo số ma túy đã tiêu hủy vào bồn cầu. Từ đó, đơn vị có cơ sở để hút bồn cầu lên để trưng cầu giám định về ma túy.

Mặc dù việc truy xét, bắt giữ và thu thập các tài liệu chứng cứ cũng như hút nước thải và tạp chất dưới hầm cầu lên để giám định chất ma túy vô cùng khó khăn, Ban chuyên án kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng, truy đến cùng để tìm tang chứng, vật chứng, đồng thời làm cơ sở, chứng cứ phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử.