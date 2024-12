Van Nistelrooy với nhiệm vụ cứu Leicester khỏi vực thẳm

Được bổ nhiệm vào cuối tuần qua thay thế Steve Cooper, cựu tiền đạo lừng danh của Manchester United đối mặt với áp lực lớn khi Leicester hiện đứng thứ 16, chỉ hơn nhóm xuống hạng 1 điểm sau chuỗi ba trận thua liên tiếp.

Van Nistelrooy đã có buổi gặp mặt đầu tiên với các cầu thủ vào ngày chủ nhật (1/12) ngay sau trận thua 1-4 trước Brentford. Ông nhấn mạnh rằng việc khôi phục tinh thần đội bóng là nhiệm vụ cấp bách nhất.

"Tôi đã gặp gỡ toàn đội, nói về tình hình hiện tại, thách thức trước mắt và những gì cần làm để vượt qua giai đoạn khó khăn nà", Van Nistelrooy chia sẻ.

Dù thời gian chuẩn bị trước trận đấu gặp West Ham vào ngày 4/12 là rất ngắn, HLV người Hà Lan cho biết ông đã bắt đầu thực hiện những thay đổi nhỏ, từ cấu trúc đội bóng đến cách tổ chức các buổi tập.

"Chúng tôi đang xây dựng từng bước để tạo ra một đội bóng có tinh thần cao, với lối chơi đủ sức cạnh tranh ở giải đấu khắc nghiệt này", cựu danh thủ người Hà Lan cho biết.

Leicester sẽ đối mặt với những thử thách lớn trong tháng 12, khi phải chạm trán các đối thủ mạnh như Brighton, Newcastle, Liverpool và Manchester City. Tuy nhiên, Van Nistelrooy khẳng định đội bóng cần sẵn sàng cho mọi thử thách để vươn lên trong bảng xếp hạng.

Van Nistelrooy tiết lộ rằng quyết định dẫn dắt Leicester được thúc đẩy bởi lời khuyên từ Enzo Maresca, người tiền nhiệm của ông tại đội bóng và cũng là đồng đội cũ ở Malaga. "Enzo là một người bạn tuyệt vời và anh ấy đã chia sẻ những điều tích cực về Leicester. Khi chúng tôi gặp nhau, anh ấy nói về tiềm năng của đội bóng và tôi cảm thấy hào hứng ngay từ đầu," Van Nistelrooy chia sẻ.

Sau một mùa giải dẫn dắt PSV Eindhoven và một thời gian ngắn làm HLV tạm quyền tại Manchester United, Van Nistelrooy cho biết kinh nghiệm tích lũy đã mang lại cho ông nhiều cơ hội lớn trong sự nghiệp huấn luyện. "Tôi bất ngờ trước sự quan tâm của các đội bóng sau khi dẫn dắt Man United chỉ 4 trận. Điều này giúp tôi tự tin hơn khi lựa chọn Leicester làm bến đỗ tiếp theo," ông chia sẻ.

Một trong những cuộc gặp thú vị đầu tiên của Van Nistelrooy tại Leicester là với Jamie Vardy, người phá kỷ lục ghi bàn liên tiếp tại Ngoại hạng Anh của ông vào năm 2015. "Tôi nói đùa với Vardy: ‘Chúng ta cần giải quyết một vấn đề lớn - cậu đã phá kỷ lục của tôi!’ Nhưng sau đó cả hai đều cười và nhanh chóng bắt đầu hợp tác", ông kể lại với nụ cười.

Với sự tận tâm và phong cách huấn luyện mới mẻ, Ruud van Nistelrooy hy vọng sẽ giúp Leicester City vượt qua khó khăn và lấy lại phong độ. Ông không chỉ là một huyền thoại sân cỏ, mà còn đang dần khẳng định mình là một nhà cầm quân đầy triển vọng.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.