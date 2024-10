Van Nistelrooy không muốn phản bội Ten Hag

Theo Mirror, ngày 6/10, Manchester United đã chuẩn bị sẵn phương án thay thế Erik ten Hag trong trường hợp huấn luyện viên này bị sa thải. Khi đó, “Quỷ đỏ” dự kiến sẽ mời Ruud van Nistelrooy ngồi vào chiếc ghế tạm quyền thay cho người đồng hương.

Tuy nhiên, cựu tiền đạo huyền thoại của MU chưa chắc nhận lời. Van Nistelrooy lo mình bị coi là “kẻ phản bội”, khi trước đó chính cựu HLV Ajax là người đưa anh về Old Trafford với tư cách một phần trong đội ngũ huấn luyện.

Trước đó không lâu vào hôm 1/10, cựu hậu vệ Arsenal Martin Keown từng nói thẳng với Telegraph rằng Van Nistelrooy không giúp ích được gì cho Ten Hag mà chỉ chờ tiếp quản vị trí HLV.

Dưới sự chỉ đạo của cựu Ten Hag, MU đã trải qua chuỗi 4 trận không thắng liên tiếp, tụt xuống vị trí thứ 14 Premier League. Báo chí Anh cho biết, trận đấu với Aston Villa vào tối 6/10 sẽ là cơ hội cuối cùng của chiến lược gia người Hà Lan.

Sir Jim Ratcliffe, đồng sở hữu của MU dự kiến sẽ có mặt tại Villa Park để dự khán trận đấu này. Trước đó vào hôm 4/10, khi được hỏi liệu ông có còn tin tưởng vào Ten Hag hay không, chủ tịch tập đoàn INEOS đã từ chối trả lời.

“Tôi không muốn trả lời câu hỏi đó. Tôi thích Ten Hag. Tôi nghĩ ông ấy là một huấn luyện viên rất giỏi nhưng quyết định cuối cùng không phải là của tôi, mà đến từ đội ngũ quản lý đang điều hành Manchester United", Jim Ratcliffe cho hay.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.