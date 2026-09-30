Văn học thiếu nhi, văn học cho gia đình bán chạy tháng 9

Tại Nhà sách FAHASA (chi nhánh Xã Đàn, Hà Nội), bộ đôi cuốn sách Bố con cá gai và Người bố cá gai của tôi tiếp tục lọt vào danh sách bán chạy. Cuốn sách vẫn giữ "sức nóng" từ tháng 7 tới nay tại hiệu sách và một số hội chợ sách tổ chức gần đây. Theo đà, các tác phẩm văn học Hàn Quốc khác cũng nhờ vậy mà được chú ý hơn. Mảng sách kinh tế, sách tâm lý kỹ năng, sách văn học, sách bán chạy vẫn là các cuốn sách kinh điển, có sức bán đều qua nhiều tháng.